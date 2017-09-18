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 Резервистов в "Десне" унижают и приказывают собирать неразорвавшиеся боеприпасы на полигоне, - военнослужащий

емельянчиков

Резервистам, которые проходят переподготовку в учебном центре "Десна", приказывают выполнять задания, которые не входят в учебную программу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал военнослужащий Дмитрий Емельянчиков. Приводим его текст полностью.

"Хочу рассказать "замечательную" историю о том, как проходит переподготовка резервистов, попавших в учебный центр "Десна".

Прибыл в центр вместе с другими резервистами 07.09.2017 г.. И с первого же дня в глаза бросилось, что подготовки и обучения фактически нет. Занятия по подготовке проходят следующим образом: утром нас отвели в учебный класс, пришли туда в сопровождении какого-то старшего солдата контрактной службы, сели за парты и .... нет, не стали слушать лекцию с разъяснениями, а просто просидели до 12:40 в помещении, занимаясь своими делами (просмотр фильмов на планшетах/смартфонах, игра в карты, здоровый сон и/или приятная беседа с соседями), пообедали, полежали с часок на кроватях и снова пошли в тот же класс заниматься тем же. На следующий день нам выдали 2 учебных пушки для БМП-1 и БМП-2 и отвели на учебный полигон, где мы должны были бы практически изучать строение этих боевых гаджетов, чтобы понимать, как они работают... Но придя на полигон, все разошлись по учебным местам, присели/прилегли и опять же прозанимались своими делами до обеда, периодически меняя учебные точки. Так прошло несколько дней, однако все же резервисты сходили на стрельбы, стреляли из АК и БМП .... выдали по 70 патронов к АК - неплохо. Но, что касается стрельбы из БМП, то это стрельбой назвать трудно: залез в башню БМП, сел на место оператора-наводчика, посмотрел в оптике и нажал спуск, вылетело несколько снарядов в стратосферу и на этом все... Конечно, как могло быть иначе, если ни одного практического занятия по прицеливанию/зарядке/перезарядке/обслуживанию пушек не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция. ФОТОрепортаж

Однако самое интересное началось 13-14 сентября.

Вечером 13-го подразделение в составе учебной роты шло на ужин, где на подходе к столовой рота была остановлена ​​начальником штаба господином полковником Богомоловым, который, по моему мнению, намеревался спровоцировать нас и вывести на конфликт. Подойдя к одному из бойцов, он спросил: "Ты пАчему не бреешься сАлдАт?!" На что получил от него ответ, что, мол, его жену все устраивает... Далее полковник продолжил: "А-ааа, так ты подкаблучник, значит? Тебе в жизни жена указывает, бриться тебе или нет?!" .... Солдат стоял молча, не зная, что ответить ПОЛКОВНИКУ на такое хамство, однако молча не стояли другие солдаты и спросили у начальника штаба, почему он перешел с бойцами на личности, зачем унижает перед строем честь и достоинство тех, кто воевал?... Ответа от Богомолова не было, и, ничего не придумав лучшего, Богомолов начал отдавать роте, которая так и стояла перед входом в столовую, приказы: "Кругом! Кругом! Кругом!" - прогремело три или четыре раза от начальника штаба Богомолова. Около двадцати бойцов, не выдержав высокомерного отношения и чтобы не переходить на личности по отношению к начальнику штаба, развернулись и, поблагодарив Богомолова за вкусный ужин, пошли в расположение голодными. Беседа у столовой продолжалась с теми, кто не пошел в казарму, чтобы не остаться голодными, еще около 35 минут. Было сильное желание дозвониться на горячую линию в Генеральный штаб ВСУ, чтобы рассказать, какого отношения заслужили бойцы АТО от офицеров "Десны", однако день подходил к концу и горячая линия уже не отвечала.

На следующий день ситуация обострилась еще больше, потому что всему составу роты была доведена информация о том, что резервисты в количестве 50 человек должны отбыть на полигон, где всегда проводятся стрельбы, для его обслуживания путем определения места нахождения неразорвавшихся боеприпасов калибром 73 и 30 мм.

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Большую половину роты возмутило это заявление и посыпались справедливые вопросы к офицерам, о том, входит ли хождение по полигону, где есть неразорвавшиеся боеприпасы, в учебную программу переподготовки резервистов... На что офицеры ответили так: "А кого нам кроме вас туда посылать? Срочников?... А контрактников у нас не хватает катастрофически! А саперов у нас на всю часть аж два! А вы имеете боевой опыт! Да и что вам стоит сходить на тот несчастный полигон?!"... Ситуация переросла из просто конфликтной в принципиальную после того, как я спросил у офицера, является ли эта задача приказной или добровольной?... Ответ перед строем была такой: "Это абсолютно добровольно!" "Тогда я могу не идти на эту задачу?", - спросил я... Ответ: "Нет, не можете, ведь есть приказы командира дивизии и командира полка, которыми предусмотрено привлечение резервистов к этой работе!" ... То есть все добровольно-принудительно.

На мои замечания по поводу того, что я не сапер/инженер, что я не имею практических навыков и умений, что это не входит в план подготовки резервистов, что есть инструкция Генерального штаба ВСУ о подготовке резервистов (пункт 3.13), в котором сказано, что резервисты не привлекаются к суточным нарядам и другим мероприятиям, не имеющим отношения к учебе, я получил замечательный ответ: "Выйдите из строя! Лично с вами мы потом разберемся!"

Разбираться со мной начали сразу же. После доведения информации о привлечении резервистов я был вызван для дачи объяснений о том, почему я отказался выполнять приказ. Объяснения пожелали получить в письменном виде путем написания рапорта на имя командира батальона. В рапорте я написал следующее: "Я, солдат Емельянчиков Дмитрий Анатольевич, отказываюсь выполнять приказ командира о разминировании и определении местоположения неразорвавшихся боеприпасов, поскольку не имею практических навыков и умений по выполнению этих работ, а также беспокоюсь о своей собственной жизни и здоровье. Кроме того, работы по разминированию и определению местоположения неразорвавшихся боеприпасов не входят в программу подготовки наводчиков-операторов БМП-1/БМП-2".

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На следующий день я был вызван к целому замполиту полка для дачи устных объяснений, где я подтвердил свое нежелание привлекаться к данным работам из-за указанных в моем рапорте оснований.

Уже на этой беседе передо мной положили несколько бумажек, среди которых была моя служебная характеристика и материалы расследования факта отказа от выполнения приказа. Согласно этим бумагам, я не знаю воинских званий командиров, нарушаю военную дисциплину, не соблюдаю режим учебного центра, унижаю офицеров и нарушаю нормы воинских уставов. С материалами попросили ознакомиться и расписаться... Ознакомился, сказал, что не согласен с тем, что указано в материалах и отказался ставить под ними свои подписи.

Уже через час я был уведомлен о том, что меня отчислили из учебного центра за нарушение всего, что только можно себе представить, и должен отбыть в Новоград-Волынский в расположение 30 ОМБр.

Вот такая борьба и переподготовка резерва идет на территории учебного центра "Десна", дорогие побратимы! Очень прошу распространить эту информацию, чтобы помочь мне доказать свою правоту."


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- Кем были до войны? Студентом классической философии?. - Стало быть, спившийся интеллигент… - резюмировал поручик Лукаш (с)
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там для этого специальный танк выделен, на вьезде стоит.
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Тепер передайте цього листа Матiосу i пiдпишiть
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А жодного листа підписувати непотрібно. Відповідно Закону України "Про ОРС" та внутрішнім наказам.. ВКР СБ України, вже повинна почати перевірку (там є ціквіий пунктик...інвормація отримана із ЗМІ.) Тим більше особа заявника встановлена.
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и шо..? сколько можно на ту долбаную рашу оглядываться..?
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по моему это провокационная статья,типа не ходите в армию,бальзам прям для ваты
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Так и есть и таких высеров против армии будет все больше и больше.
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Недавно участвовал в подготовке дс местного батальона тер. обороны.Чуть не сдох, но все по делу. Так что многое от командования сборами зависит. Не допускаешь что этот палкан вполне может быть русофилом и агентом ФСБ
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та ні, насправді там така дурня твориться! нас як резервістів заставляли кантіком ліжко застеляти + всякого роду мілкі задротсва - неначе ми якісь недисципліновані срочники!!
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Вольница. Требования к дисциплине есть во всех армиях мира.
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А по моему правильно! За деньги и не такое будут делать. А армию..где ты видел украинскую армию? Наёмники всегда воевали только за деньги, на то они и НАЁМНИКИ! И если в стране есть наёмная армия- значит страны нет! Наёмники её и продадут за еще большие деньги.
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почекай, не пінься, наймана армія є в багатьох країнах. Професійна армія і повинна бути наймана, а не строковики з стажем півтора року службу нести. Якщо буржуа хочуть щоб хтось захищав їх статки від таких же іноземних буржуа, хай діляться прибутком з армією та утримують її. Мало того, що буржуа робочу силу експлуатує в своїй країні, так вони ще хочуть щоб ця сила захищала їх заводи та фабрики.
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Наемная армия в США.Вы считаете ,что американская армия может продать свою страну?
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alex tem Они все говорят,если армия призовная,то она лучшая,23 года у нас была призовная,результат налицо.Еще один аргумент у них это армия Израиля,думают что у нас так же получится,наивные.
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то есть офицеры получающие оплату по твоему те же наемники?
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там люди в Десні сидять, які ненавидять армію і роблять все щоб її і далі розвалювати! нормальних військових, а тим більше з досвідом мало...В основном вискочки які сплять і бачать щоб на когось донести і потім зірочку на погон собі заробити...
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Так и есть. Воюют одномоментно не более 6000 человек. В армии уже более 250000 контрактников. Остальные тупо получают оклады и прочие ништяки. На "ноль" не выгонишь.
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Главное деньги на это выделить, а куда их потратить начальники знают.
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вот новость! всегда там так было. министр обороны мент! до Матиоса был прокурор Голомша так он говорил "Я военных ненавижу".......
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Лять...А кто иное отношение в армии видел? Это вроде не пансион благородных девиц.
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Так шо, на минное поле-неподготовленных?
Или ты хочешь сказать, что собирание НЕРАЗОРВАВШИХСЯ снарядов-не то же самое???
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с деревянными щитами и в строительных касках под пули уже никто не хочет...
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Хорошо, хоть не отправили дачку строить иниралу паркетному. Совок а не учебный центр.
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И смех и слезы. Видать полигоном командуют еще совковые офицеры. Не скоро еще наша армия избавиться от печального наследия СА - бестолковости и синдрома генеральских дач
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Петр Алексеевич заявил что успешно провел 144 реформи
ти разве ему не веришь?
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За деньги и не такое будут делать. А армию..где ты видел украинскую армию? Наёмники всегда воевали только за деньги, на то они и НАЁМНИКИ! И если в стране есть наёмная армия- значит страны нет! Наёмники её и продадут за еще большие деньги.
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В Десне всегда служили не офицеры , а одни дебилы . !! Даже при совке . . Учебный центр в Десне раньше негласно называли - аномальной зоной , потому что там никогда не работали так сказать - " законы природы " ,, законы логики , здравого смысла и трезвого рассудка .
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Совок,совок... всё привыкли сваливать на совок...А сам ты где был? А вот когда в армию призывали при "совке" - "косил" или нет - скажи себе правду! А офицеры, да они офицеры и тоже люди, а подчиненные иногда так над ними издеваются,что вам и не снилось! А наёмники (контрактники) и уголовники-(добровольческие батальоны) вообще не хотят офицеров - они хотят выдвигать из своих рядов тех "кто в законе". Вспомни 1917-1920 года.
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Что я сваливаю на совок .? Где ? Ты что же хлопец , решил мне тут устроить допрос .. ? .
Теперь слушай сюда,, если бы я не знал того что происходит ( и всегда происходило ) в Десне то не говорил бы тут . Надеюсь ты понял .?
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В армии расеи дИдов с дагестана носят на кроватях по казарме), диды салагу могут заставить чистить сортир зубной щёткой) так что это не предел.
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А так вот в чем дело на этой печальноизвестной "Десне", а выдавалось это вот таким образом-
"Взрыв на полигоне в "Десне": ранены двое солдат, бойцу оторвало пальцы

Военный пытался СОБСТВЕНЫМИ СИЛАМИ разобрать боеприпас и получил травму конечности и ранение осколком в области живота"- получалось, что это солдат идиот.

и не один:
"Два солдата получили травмы при попытке разобрать боеприпас на полигоне "Десна"
http://interfax.com.ua/news/general/416716.html
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Боже, сколько "соплей"... На цельную страницу... А как по городку шастать и водку искать, а потом по всем "нычкам" пьяными валяться, так можно?! Это входит в учебную программу? Вам, "деды", не стыдно, отказаться "чесать" полигон, имея боевой опыт, и ждать, когда ваши сыны, пацаны сопливые, без опыта, будут калечиться, не зная, что делать с найденным боеприпасом? Вы, вообще-то, такое понятие слышали - "сто дней до приказа"? Знаете, откуда оно пошло? Это такие же, как вы, "деды", после окончания войны дослуживавшие свой срок, установили правило - подкармливать "молодых", призванных из голодных деревень. Они от себя "кусок отрывали", потому что видели в них своих сыновей! Вот откуда пошла передача "пайки" масла и вообще, питательной части "пайка", после того, как начался отсчёт "дней до приказа" на увольнение в запас!
А Богомолов за "харю небритую" замечание правильно сделал. Есть прямое требование Устава внутренней службы, которое ОБЯЗЫВАЕТ военнослужащего содержать себя в опрятности. Тем более, что все условия в казарме для этого есть. Это не в окопах. А требование это - не "блажь" командиров, а суровая реальность. Нам ещё вшей тифозных или чесотки в тесном скоплении людей не хватало... В 1942-м году одно оружие остановило наступление немцев на Кавказ. Это туляремия. Советские учёные заразили ею большое количество крыс и выпустили их в траншеях и блиндажах, а затем войска отступили. Немцы заняли блиндажи. Результат - до 35% личного состава были госпитализированы, то есть , подразделения стали небоеспособными...
А если этот "жалобщик" не моется и не бреется в тыловых условиях, то как же он следит за собой на передовой? Да ещё и создаёт угрозу для сослуживцев!
А того, кто эти "сопли размазал" да на "Цензор" сбросил, можно только "мудаком" и "быдлом" поименовать...
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солдаты прошедшие бои - это тебе не быдло и не "салдафоны"!
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После подобного "скулежа", они - "чмошники", ничем не отличающиеся от тех "ублюдков", которые после войны, будучи посланными на разминирование, пацанов пятнадцатилетних, голодных, за кусок хлеба, посылали поля разминировать...
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Ти, денщик палковніка Богомолова, так і не зрозумів, що розмінування повинні проводити спеціалісти, а не діти-призивники та резервісти.
Твій та твого Богомолова девіз, мабуть, звучить так: "М-а-алчать!!! Нє рассуждать!!! Мать, мать, мать .. "
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>А как по городку шастать и водку искать

Откуда вы это взяли? Вы ясновидящий?
>А Богомолов за "харю небритую" замечание правильно сделал.
Замечание должно быть отдано в уставной форме строго по факту нарушения с указанием нарушенного пункта устава. А уж если на него солдат ответит про жену, тогда и будет нарушение. Так же начальство провоцирует неуставные отношения в ответ. Хамство и панибратство - развал дисциплины.
>не моется и не бреется в тыловых условиях
Точно ясновидящий, даже яснообоняющий. Вам в магические войска срочно надо!
!
Что-то вы забыли про заведомо незаконный приказ неспециалисту заняться разминированием не в условиях боя и без инструктажа. Что опасно человеческими жертвами. Причём приказ был отдан в неопределённой форме, чтобы в случае чего уйти от ответственности "это он сам решил прогуляться". То есть, начальник не только разгильдяй, но ещё и трус. Как обычно.
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А это ты ясновидящий? Ты в астральном своём видении увидел как начальник дал приказ и не подписывал его? НЛО тебе в руки!
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"Димитрий", а где же сказано про "разминирование"?! Там написано - искать. Идёшь, встретил, заметил. Подошёл, обозначил воткнутым в землю рядом флажком, и пошёл дальше.. Если бы сам, ещё на "срочной", таким не занимался, не говорил-бы... Обо всём остальном уже сказал, повторяться, для "специально подготовленных специалистов по отбору в "магические и ясновидящие и яснообоняющие" войска, то есть, для "бестолочи", которая солдата только на параде видела, не буду - много чести...
Насчёт пьянства и остального бардака - у меня связей там осталось - мама, не горюй! Так что, что там творится, знаю не понаслышке... Кроме того, товарищ там год инструктором год "отбарабанил"... Так подготовил своё подразделение, что, когда под Марьинкой они оказались, то врезали неплохо сепаратистам. Подразделение не понесло потерь... Сам он не говорил, рассказывали его подчинённые...
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И нет украинской армии, кто шевствовал на день залежности от америки 24 августа- войска НАТО, а украинских сколько там было? Нет больше страны - продали, разворовали. А мы всё прыгаем на майдане и кричим что "незалежны". Идиоты.
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Фсёпрапало ,, эхкакуюстранупрасрали .. .
Это уже старо и неэффективно .. Обнови методичку .
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Если бы оно видело то не мололо бы этой чепухи . ! .
Чудак видимо заблудился в интернете и ещё не до конца понял куда попал .. Ему ещё не дошло что это Цензор , а не срусайты .
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Ви тільки подивіться на пердіота Gaydamaka Kozak! Іди ти на Х і там розповідай про традиції самодурського совкового бидло-воїнства! Думаєш, що писанням прописних істин ти оправдаєш дебільство полковника-дуройоба Богомолова? Швидше за все замаскованого рускамірця.
Оце прочитав твій опус і подумав, що ти з тих, хто вважає, як писав Я.Гашек, що по наказу офіцера можна і гівно начальства з*їсти.

Людині (не важливо, в військовій формі вона, чи ні) розум природою даний, щоб думати ЯК ЛЮДИНА, а не видавати ЯК ПОПКА-ДУРАК дурнувато-безглузді накази та виконувати їх.

І не треба мені пиздіти, що буде з військом, якщо кожний солдат почне думати. Краще скажи, що буде з військом, яким будуть командувати та видавати накази підораси богомолови, а військо буде не думаючи їх виконувати.
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Всеволод, Вы, вообще, в армии служили? И в какой именно армии? "сегодня "атаманом" будет Петька!" - это не армия... Это "партизанщина"... А "партизанщиной" войны не выигрываются, а только наскоки... "Сказки" о "гениальности и непобедимости партизан" - сказками и остаются... Всегда "партизанские" подразделения именовались "вспомогательными" войсками, а не "основными". Я не отрицаю, что и среди офицеров "баранов" хватает, особенно, когда "служба" подменяется "выслуживанием", однако, "взгляд из окопа" может кардинально отличаться от "взгляда в окоп...". И не всегда "взгляд из окопа" оказывается верным...
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Кроме дагов там весь кавказ в ассортименте, те же ингуши, чечены.
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и сразу "чё там у кацапов"...да вам не пох? я хочу что бы в нашей армии дебилов не растили и не поощряли...но это фантастика, ни один генерал не будет греть умных и честных, ему нужны очколизы...
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Ни одного генерала сын не будет маршалом, потому что у маршала есть свой сын И этим всё сказано...
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Десна это всегда был АД!! Почему вдруг резко это место должно было превратиться в РАЙ???
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В Десне не Ад подготовки, а Ад бардака! Потому что пора уже поменять в Десне паркетных хенералов и необстрелянных лейтенантов на нормальных инструкторов.
Странное отношение к учебному центру на 3-м году войны и очень странная "подготовка"!
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я эту "любимую учебку маршала Гречко" еще по СССР помню - УЖЕ ТОГДА О НЕЙ ХОДИЛА ДУРНАЯ "СЛАВА"!
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А я там несколько лет "кишки на кулак наматывал " командирам, чтобы порядок был в подразделении, и пацаны учились и служили, а не "лямку каторжную тянули"... Так до сих пор многие звонят, за советами обращаются, и солдаты бывшие, и офицеры, хотя уже давно оттуда уехал...
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так это ты заставлял курсантов КРАСИТЬ траву ???? СЛАВНУЮ ПАМЯТЬ ОРДЕНОНОСНОЙ ТАНКОВОЙ ДИВИЗИИ ТАК ОБОСРАЛИ!!
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"ВАД", я там командиров драл, чтобы они солдат побитых, с челюстями поломанными, в санчастях не прятали, с диагнозом ОРЗ! Этого достаточно?!
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минимальный кастом чего-то акмоидного-полуавтоматического(не ижевск). Кроме израильской рукоятки присуропили диоптр и моднявый компенсатор, из серии - мечта негра. Компенсатор, конечно, херь полная - и стандартный вполне себе неплох. А вот решение с мушкой понравилось - дешево и сердито...Если держиться...
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"Реформы в армии" говорите? Ну, ну... НШ полковник богомолов... Не хочу никого унижать по национальному признаку, но что-то во время ВОЙНЫ нет никакого доверия к человеку с фамилией богомолов, - хотя и среди людей с окончаниями фамилий на "ко" и "ук" сволочей предостаточно! Особенно к "типажам", которые до сих пор служат в "силовых" структурах, но при этом закончили кацапские военные академии и институты годах так в 1994 - 1996, а потом "вдруг" "воспылали любовью" к Украине и вернулись для прохождения дальнейшей "безупречной" службы. Надо быть полным идиотом, чтобы вереть в "сказки" этих "патриотов" о "любви" к Украине! Люди сделали свой выбор осознанно (служба в российской армии) в 1991 - 1993 годах, а потом откуда "вдруг" появился такой "патриотический порыв" и желание "служить Народу Украины"?! Настоящие Патриоты - военнослужащие вернулись в Украину со всех концов бывшего "совка" еще в конце 1991 - 1992 годах, где в последующем во времена "позднего" кучмы были "изжиты" различными способами из "силовых" структур "на дембель", - чтобы не мешали превращению органов Защиты Государства в органы защиты интересов бандюков-олигархов и Ко. Вот потому сейчас у нас в Украине офицеры в "конторе" зачастую занимаются не выполнением своих прямых функциональных обязанностей по активной нейтрализации агентуры врага в "силовых" министерствах и ведомствах, а "сортировкой орехов" и "раскрытием конвертов"! Такие же "типажи" как "богомолов и Ко" за свою деятельность не "греют нары" в "местах отдаленных" или прячутся от наказания в рядах кацапской армии, а гадят Украине путем активного уничтожения наших ВСУ и прочих "силовых" структур в силу своих возможностей!!!
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Ты наверное большой сказочник... Улыбнуло - "доверия к человеку с фамилией". А как твоя фамилия? И почему ты считаешь с 1991 года? Я давал присягу служить народу, да тогда советскому, но НАРОДУ, ты видать служишь фамилии! А меня не интересует какая фамилия у моего народа и какой он национальности, он в моей стране гражданин и я давал присягу защищать МОЙ НАРОД, но не нацистов-ублюдков - последователей гимлера!
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Интернационалист совковый, значит. Т.е. дворняга беспородный.
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Влад, а такой ответ на "русском" языке в Киеве, Львове и Одессе : "Мы в ваших услугах не нуждаемся...", в 1992-м году, ничего не говорит? Я лично, добился перевода из России, только осенью 1992 года, и прибыл к новому месту службы, только в январе 1993-го... И на фамилии нечего кивать - люди с "русскими" фамилиями частенько оказывались большими патриотами, чем те, что родились и выросли в Украине, говорят по-украински, и украинцы по национальности...
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Возвращается совок или он никуда не уходил.С этой Десной постоянные приключения.
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Писать о Десне можно бессконечно-дебилизм процветает.Лишняя проверка не помешает.
Полковника надо приземлить ,устав дело не плохое но унижать людей опасное.
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Вірно, адже солдати можуть згадати досвід своїх предків з Першої світової, коли за військом ще не стояли заградотряди з кулеметами.
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А вот уголовник или нацист проснулся, вспомнил загранотпяд! А скорее всего "воин упа" вылез из схрона!
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Но лучше "приземлять" не полковников, а тех кто их назначает! А это слабо? Начиная с президента!
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"неразорвавшиеся сняряды" - це, собсна, шо? Если от подствольника, или не дай бог от миномета - то ну его нах... :D Пущай тот, кто приказал, сам и собирает - по всем инструкциями они должны подрываться на месте.

А вообще, сколько вы в армию вкладываете - столько вы на выходе и имеете. Вкладываем, честно признать, мало, вот и маем, шо маем.
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ну, назовите не плановые, а факультативные занятия. Многие не знают, что раньше таких называли " партизанами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРезервистов в "Десне" унижают и приказывают собирать неразорвавшиеся боеприпасы на полигоне, - военнослужащий
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