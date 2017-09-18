 Резервистов в "Десне" унижают и приказывают собирать неразорвавшиеся боеприпасы на полигоне, - военнослужащий





"Хочу рассказать "замечательную" историю о том, как проходит переподготовка резервистов, попавших в учебный центр "Десна".



Как передает Цензор.НЕТ , об этом на странице в Facebook написал военнослужащий Дмитрий Емельянчиков. Приводим его текст полностью."Хочу рассказать "замечательную" историю о том, как проходит переподготовка резервистов, попавших в учебный центр "Десна". Прибыл в центр вместе с другими резервистами 07.09.2017 г.. И с первого же дня в глаза бросилось, что подготовки и обучения фактически нет. Занятия по подготовке проходят следующим образом: утром нас отвели в учебный класс, пришли туда в сопровождении какого-то старшего солдата контрактной службы, сели за парты и .... нет, не стали слушать лекцию с разъяснениями, а просто просидели до 12:40 в помещении, занимаясь своими делами (просмотр фильмов на планшетах/смартфонах, игра в карты, здоровый сон и/или приятная беседа с соседями), пообедали, полежали с часок на кроватях и снова пошли в тот же класс заниматься тем же. На следующий день нам выдали 2 учебных пушки для БМП-1 и БМП-2 и отвели на учебный полигон, где мы должны были бы практически изучать строение этих боевых гаджетов, чтобы понимать, как они работают... Но придя на полигон, все разошлись по учебным местам, присели/прилегли и опять же прозанимались своими делами до обеда, периодически меняя учебные точки. Так прошло несколько дней, однако все же резервисты сходили на стрельбы, стреляли из АК и БМП .... выдали по 70 патронов к АК - неплохо. Но, что касается стрельбы из БМП, то это стрельбой назвать трудно: залез в башню БМП, сел на место оператора-наводчика, посмотрел в оптике и нажал спуск, вылетело несколько снарядов в стратосферу и на этом все... Конечно, как могло быть иначе, если ни одного практического занятия по прицеливанию/зарядке/перезарядке/обслуживанию пушек не было



Читайте на "Цензор.НЕТ": Капитан ВСУ на Луганщине требовал от бойцов деньги, угрожая отправкой на передовую, - полиция. ФОТОрепортаж



Однако самое интересное началось 13-14 сентября.



Вечером 13-го подразделение в составе учебной роты шло на ужин, где на подходе к столовой рота была остановлена ​​начальником штаба господином полковником Богомоловым, который, по моему мнению, намеревался спровоцировать нас и вывести на конфликт. Подойдя к одному из бойцов, он спросил: "

Ты пАчему не бреешься сАлдАт?!" На что получил от него ответ, что, мол, его жену все устраивает... Далее полковник продолжил: "А-ааа, так ты подкаблучник, значит? Тебе в жизни жена указывает, бриться тебе или нет?!" .... Солдат стоял молча, не зная, что ответить ПОЛКОВНИКУ на такое хамство, однако молча не стояли другие солдаты и спросили у начальника штаба, почему он перешел с бойцами на личности, зачем унижает перед строем честь и достоинство тех, кто воевал?... Ответа от Богомолова не было, и, ничего не придумав лучшего, Богомолов начал отдавать роте, которая так и стояла перед входом в столовую, приказы: "Кругом! Кругом! Кругом!" - прогремело три или четыре раза от начальника штаба Богомолова. Около двадцати бойцов, не выдержав высокомерного отношения и чтобы не переходить на личности по отношению к начальнику штаба, развернулись и, поблагодарив Богомолова за вкусный ужин, пошли в расположение голодными. Беседа у столовой продолжалась с теми, кто не пошел в казарму, чтобы не остаться голодными, еще около 35 минут. Было сильное желание дозвониться на горячую линию в Генеральный штаб ВСУ, чтобы рассказать, какого отношения заслужили бойцы АТО от офицеров "Десны", однако день подходил к концу и горячая линия уже не отвечала.



На следующий день ситуация обострилась еще больше, потому что всему составу роты была доведена информация о том, что резервисты в количестве 50 человек должны отбыть на полигон, где всегда проводятся стрельбы, для его обслуживания путем определения места нахождения неразорвавшихся боеприпасов калибром 73 и 30 мм.