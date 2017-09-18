 Резервистов в "Десне" унижают и приказывают собирать неразорвавшиеся боеприпасы на полигоне, - военнослужащий

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал военнослужащий Дмитрий Емельянчиков. Приводим его текст полностью.
"Хочу рассказать "замечательную" историю о том, как проходит переподготовка резервистов, попавших в учебный центр "Десна".
Прибыл в центр вместе с другими резервистами 07.09.2017 г.. И с первого же дня в глаза бросилось, что подготовки и обучения фактически нет. Занятия по подготовке проходят следующим образом: утром нас отвели в учебный класс, пришли туда в сопровождении какого-то старшего солдата контрактной службы, сели за парты и .... нет, не стали слушать лекцию с разъяснениями, а просто просидели до 12:40 в помещении, занимаясь своими делами (просмотр фильмов на планшетах/смартфонах, игра в карты, здоровый сон и/или приятная беседа с соседями), пообедали, полежали с часок на кроватях и снова пошли в тот же класс заниматься тем же. На следующий день нам выдали 2 учебных пушки для БМП-1 и БМП-2 и отвели на учебный полигон, где мы должны были бы практически изучать строение этих боевых гаджетов, чтобы понимать, как они работают... Но придя на полигон, все разошлись по учебным местам, присели/прилегли и опять же прозанимались своими делами до обеда, периодически меняя учебные точки. Так прошло несколько дней, однако все же резервисты сходили на стрельбы, стреляли из АК и БМП .... выдали по 70 патронов к АК - неплохо. Но, что касается стрельбы из БМП, то это стрельбой назвать трудно: залез в башню БМП, сел на место оператора-наводчика, посмотрел в оптике и нажал спуск, вылетело несколько снарядов в стратосферу и на этом все... Конечно, как могло быть иначе, если ни одного практического занятия по прицеливанию/зарядке/перезарядке/обслуживанию пушек не было.
Однако самое интересное началось 13-14 сентября.
Вечером 13-го подразделение в составе учебной роты шло на ужин, где на подходе к столовой рота была остановлена начальником штаба господином полковником Богомоловым, который, по моему мнению, намеревался спровоцировать нас и вывести на конфликт. Подойдя к одному из бойцов, он спросил: "Ты пАчему не бреешься сАлдАт?!" На что получил от него ответ, что, мол, его жену все устраивает... Далее полковник продолжил: "А-ааа, так ты подкаблучник, значит? Тебе в жизни жена указывает, бриться тебе или нет?!" .... Солдат стоял молча, не зная, что ответить ПОЛКОВНИКУ на такое хамство, однако молча не стояли другие солдаты и спросили у начальника штаба, почему он перешел с бойцами на личности, зачем унижает перед строем честь и достоинство тех, кто воевал?... Ответа от Богомолова не было, и, ничего не придумав лучшего, Богомолов начал отдавать роте, которая так и стояла перед входом в столовую, приказы: "Кругом! Кругом! Кругом!" - прогремело три или четыре раза от начальника штаба Богомолова. Около двадцати бойцов, не выдержав высокомерного отношения и чтобы не переходить на личности по отношению к начальнику штаба, развернулись и, поблагодарив Богомолова за вкусный ужин, пошли в расположение голодными. Беседа у столовой продолжалась с теми, кто не пошел в казарму, чтобы не остаться голодными, еще около 35 минут. Было сильное желание дозвониться на горячую линию в Генеральный штаб ВСУ, чтобы рассказать, какого отношения заслужили бойцы АТО от офицеров "Десны", однако день подходил к концу и горячая линия уже не отвечала.
На следующий день ситуация обострилась еще больше, потому что всему составу роты была доведена информация о том, что резервисты в количестве 50 человек должны отбыть на полигон, где всегда проводятся стрельбы, для его обслуживания путем определения места нахождения неразорвавшихся боеприпасов калибром 73 и 30 мм.
Большую половину роты возмутило это заявление и посыпались справедливые вопросы к офицерам, о том, входит ли хождение по полигону, где есть неразорвавшиеся боеприпасы, в учебную программу переподготовки резервистов... На что офицеры ответили так: "А кого нам кроме вас туда посылать? Срочников?... А контрактников у нас не хватает катастрофически! А саперов у нас на всю часть аж два! А вы имеете боевой опыт! Да и что вам стоит сходить на тот несчастный полигон?!"... Ситуация переросла из просто конфликтной в принципиальную после того, как я спросил у офицера, является ли эта задача приказной или добровольной?... Ответ перед строем была такой: "Это абсолютно добровольно!" "Тогда я могу не идти на эту задачу?", - спросил я... Ответ: "Нет, не можете, ведь есть приказы командира дивизии и командира полка, которыми предусмотрено привлечение резервистов к этой работе!" ... То есть все добровольно-принудительно.
На мои замечания по поводу того, что я не сапер/инженер, что я не имею практических навыков и умений, что это не входит в план подготовки резервистов, что есть инструкция Генерального штаба ВСУ о подготовке резервистов (пункт 3.13), в котором сказано, что резервисты не привлекаются к суточным нарядам и другим мероприятиям, не имеющим отношения к учебе, я получил замечательный ответ: "Выйдите из строя! Лично с вами мы потом разберемся!"
Разбираться со мной начали сразу же. После доведения информации о привлечении резервистов я был вызван для дачи объяснений о том, почему я отказался выполнять приказ. Объяснения пожелали получить в письменном виде путем написания рапорта на имя командира батальона. В рапорте я написал следующее: "Я, солдат Емельянчиков Дмитрий Анатольевич, отказываюсь выполнять приказ командира о разминировании и определении местоположения неразорвавшихся боеприпасов, поскольку не имею практических навыков и умений по выполнению этих работ, а также беспокоюсь о своей собственной жизни и здоровье. Кроме того, работы по разминированию и определению местоположения неразорвавшихся боеприпасов не входят в программу подготовки наводчиков-операторов БМП-1/БМП-2".
На следующий день я был вызван к целому замполиту полка для дачи устных объяснений, где я подтвердил свое нежелание привлекаться к данным работам из-за указанных в моем рапорте оснований.
Уже на этой беседе передо мной положили несколько бумажек, среди которых была моя служебная характеристика и материалы расследования факта отказа от выполнения приказа. Согласно этим бумагам, я не знаю воинских званий командиров, нарушаю военную дисциплину, не соблюдаю режим учебного центра, унижаю офицеров и нарушаю нормы воинских уставов. С материалами попросили ознакомиться и расписаться... Ознакомился, сказал, что не согласен с тем, что указано в материалах и отказался ставить под ними свои подписи.
Уже через час я был уведомлен о том, что меня отчислили из учебного центра за нарушение всего, что только можно себе представить, и должен отбыть в Новоград-Волынский в расположение 30 ОМБр.
Вот такая борьба и переподготовка резерва идет на территории учебного центра "Десна", дорогие побратимы! Очень прошу распространить эту информацию, чтобы помочь мне доказать свою правоту."
6928 87
Военнослужащий в/ч на Львовщине застрелился из табельного оружия(0)
Военнослужащий 72-й бригады Сергей Альмужный погиб под Авдеевкой от пули снайпера террористов, - Семенченко. ФОТО(0)
На строительство общежитий для военных в бюджете-2018 предусматривается в 3 раза больше средств, чем в прошлом году - Полторак(29)
Военная прокуратура расследует гибель двух десантников на Кировоградщине как умышленное убийство(88)
Важные правила для успешной реализации стартапа(0)
Следком РФ открыл более 30 уголовных дел против украинских военных - участников АТО, - Селезнев(62)
"Герои возвращаются из небытия": 12 сентября в Днепре простятся с тремя защитниками Украины, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТО(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Или ты хочешь сказать, что собирание НЕРАЗОРВАВШИХСЯ снарядов-не то же самое???
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ти разве ему не веришь?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Теперь слушай сюда,, если бы я не знал того что происходит ( и всегда происходило ) в Десне то не говорил бы тут . Надеюсь ты понял .?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Взрыв на полигоне в "Десне": ранены двое солдат, бойцу оторвало пальцы
Военный пытался СОБСТВЕНЫМИ СИЛАМИ разобрать боеприпас и получил травму конечности и ранение осколком в области живота"- получалось, что это солдат идиот.
и не один:
"Два солдата получили травмы при попытке разобрать боеприпас на полигоне "Десна"
http://interfax.com.ua/news/general/416716.html
Ответить
А Богомолов за "харю небритую" замечание правильно сделал. Есть прямое требование Устава внутренней службы, которое ОБЯЗЫВАЕТ военнослужащего содержать себя в опрятности. Тем более, что все условия в казарме для этого есть. Это не в окопах. А требование это - не "блажь" командиров, а суровая реальность. Нам ещё вшей тифозных или чесотки в тесном скоплении людей не хватало... В 1942-м году одно оружие остановило наступление немцев на Кавказ. Это туляремия. Советские учёные заразили ею большое количество крыс и выпустили их в траншеях и блиндажах, а затем войска отступили. Немцы заняли блиндажи. Результат - до 35% личного состава были госпитализированы, то есть , подразделения стали небоеспособными...
А если этот "жалобщик" не моется и не бреется в тыловых условиях, то как же он следит за собой на передовой? Да ещё и создаёт угрозу для сослуживцев!
А того, кто эти "сопли размазал" да на "Цензор" сбросил, можно только "мудаком" и "быдлом" поименовать...
Ответить
Ответить
Ответить
Твій та твого Богомолова девіз, мабуть, звучить так: "М-а-алчать!!! Нє рассуждать!!! Мать, мать, мать .. "
Ответить
Откуда вы это взяли? Вы ясновидящий?
>А Богомолов за "харю небритую" замечание правильно сделал.
Замечание должно быть отдано в уставной форме строго по факту нарушения с указанием нарушенного пункта устава. А уж если на него солдат ответит про жену, тогда и будет нарушение. Так же начальство провоцирует неуставные отношения в ответ. Хамство и панибратство - развал дисциплины.
>не моется и не бреется в тыловых условиях
Точно ясновидящий, даже яснообоняющий. Вам в магические войска срочно надо!
!
Что-то вы забыли про заведомо незаконный приказ неспециалисту заняться разминированием не в условиях боя и без инструктажа. Что опасно человеческими жертвами. Причём приказ был отдан в неопределённой форме, чтобы в случае чего уйти от ответственности "это он сам решил прогуляться". То есть, начальник не только разгильдяй, но ещё и трус. Как обычно.
Ответить
Ответить
Насчёт пьянства и остального бардака - у меня связей там осталось - мама, не горюй! Так что, что там творится, знаю не понаслышке... Кроме того, товарищ там год инструктором год "отбарабанил"... Так подготовил своё подразделение, что, когда под Марьинкой они оказались, то врезали неплохо сепаратистам. Подразделение не понесло потерь... Сам он не говорил, рассказывали его подчинённые...
Ответить
Ответить
Это уже старо и неэффективно .. Обнови методичку .
Ответить
Ответить
Чудак видимо заблудился в интернете и ещё не до конца понял куда попал .. Ему ещё не дошло что это Цензор , а не срусайты .
Ответить
Оце прочитав твій опус і подумав, що ти з тих, хто вважає, як писав Я.Гашек, що по наказу офіцера можна і гівно начальства з*їсти.
Людині (не важливо, в військовій формі вона, чи ні) розум природою даний, щоб думати ЯК ЛЮДИНА, а не видавати ЯК ПОПКА-ДУРАК дурнувато-безглузді накази та виконувати їх.
І не треба мені пиздіти, що буде з військом, якщо кожний солдат почне думати. Краще скажи, що буде з військом, яким будуть командувати та видавати накази підораси богомолови, а військо буде не думаючи їх виконувати.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Странное отношение к учебному центру на 3-м году войны и очень странная "подготовка"!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Полковника надо приземлить ,устав дело не плохое но унижать людей опасное.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вообще, сколько вы в армию вкладываете - столько вы на выходе и имеете. Вкладываем, честно признать, мало, вот и маем, шо маем.
Ответить
Ответить