 ОБСЕ зафиксировала 40 грузовиков террористов в районе Кальмиусского

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба миссии.
"Мини-БПЛА СММ зафиксировал семь неподвижных бронетранспортеров (один БТР-60 и шесть типа МТ-ЛБ. - Ред.) и более 40 неподвижных грузовиков военного типа, из которых один был укомплектован зенитной установкой (ЗУ-23, 23 мм, - ред.), в зоне, где размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено в соответствии с пунктом 5 меморандума от 19 сентября 2014 года", - отметили в пресс-службе.
15 сентября наблюдатели ОБСЕ зафиксировали колонны военной техники боевиков, которые находились в 15 км от Луганска, и наличие 175 танков.
Напомним, ранее в спецмисии миссия ОБСЕ заявили, что в настоящее время фиксируют уменьшение количества случаев применения тяжелого вооружения в зоне АТО при одновременном росте числа обстрелов из легкого и стрелкового на 30%.
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«С 25 августа началось «школьное перемирие». Если брать по нашему направлению, то количество обстрелов у нас сведено практически к нулю. И за это время, слава Богу, у нас не было ни одного раненого или убитого.
Поэтому можно сколько угодно рассказывать, что это перемирие - «зрада» и все прочее.
Но я не вижу пользы от такой войны, когда одни выходят на километр, вторые - и начинается: этот дает пулеметную очередь, там мину бросили - и так перепихивание целый день идет. Речь не идет о нанесении серьезного ущерба противнику - это просто беспокоящий огонь с обеих сторон. А смотришь - там «200-й», там - «300-й», и в основном из-за шальной пули или мины, которая случайно прилетела. Вот так.
Так что - да, перемирие сейчас соблюдается», - заявил он.
Кроме того, генерал признался, что в случае начала наступления ВСУ на территории Народных Республик украинскую армию ожидает печальная участь:
«…Вести борьбу с Россией и в политической плоскости. Кто-то там сидит где-то, в Киеве или в Виннице - и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!
Нет вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как вероятнее всего будут развиваться события?
Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно…
После этого Россия уже не будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем. Потому что Украина нарушила Минские договоренности…
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