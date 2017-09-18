 На заседании по "делу Семены" защита представит доказательства невиновности журналиста

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист рассказал в комментарии Крым.Реалии.
"Сегодня процесс дошел до стадии прения сторон. Слово будет предоставлено представителю прокуратуры, который должен изложить свою аргументацию и заявить свое видение приговора. После этого мы вместе с адвокатами будем представлять свою систему доказательств. Мы должны выйти на разоблачение тех обвинений, которые предоставляет прокуратура и следствие, и должны опровергнуть все основные и большинство второстепенных доказательств (и доказать - ред.), что за мной не числится преступлений, в самой статье нет призывов к нарушению территориальной целостности России", - сказал Семена.
Напомним, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.
Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".
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