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 На заседании по "делу Семены" защита представит доказательства невиновности журналиста

семена

На заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя по делу крымского журналиста Николая Семены 18 сентября планируют заслушать представителя прокурора, после чего сторона защиты представит систему доказательств невиновности Семены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом журналист рассказал в комментарии Крым.Реалии.

"Сегодня процесс дошел до стадии прения сторон. Слово будет предоставлено представителю прокуратуры, который должен изложить свою аргументацию и заявить свое видение приговора. После этого мы вместе с адвокатами будем представлять свою систему доказательств. Мы должны выйти на разоблачение тех обвинений, которые предоставляет прокуратура и следствие, и должны опровергнуть все основные и большинство второстепенных доказательств (и доказать - ред.), что за мной не числится преступлений, в самой статье нет призывов к нарушению территориальной целостности России", - сказал Семена.

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Напомним, крымский журналист Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на "свободное выражение мнения".

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