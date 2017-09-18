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 Одесский горсовет в 2016 г. освоил 11 млн грн на допработы в лагере "Виктория", в том числе на установку автоматической пожарной сигнализации

пожар детский виктория лагерь

Управление капитального строительства (УКС) Одесского горсовета летом 2016 года освоило 11,08 млн грн на дополнительных работах по реконструкции детского лагеря "Виктория", среди которых были работы и по установке автоматической пожарной сигнализации.

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок" (ВГЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на "Наші гроші".

10 июня УКС заключило с ООО "Юг-Укрстрой" соглашение на выполнение дополнительных работ по реконструкции лагеря по ул. Дача Ковалевского, 93, не указанных в начальной проектно сметной документации, но которые стали "в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для завершения проекта".

"Дополнительные работы возникли при выполнении работ по установке автоматической пожарной сигнализации (двухэтажные спальные корпуса №1-№4), по благоустройству территории, по внутриплощадочному электроосвещению и электроснабжению, по выполнению строительных работ и прочее", - указано в обосновании переговорной процедуры фирмой, которая была подрядчиком и по основным работам по реконструкции.

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Также в "ВГЗ" размещен отчет о выполнении этого дополнительного договора, по которому сумма оплаты составила 11 081 088 грн.

Основной подряд на реконструкцию лагеря стоимостью 22 220 000 грн "Юг-Укрстрой" выиграло в июле 2015 года. Переговорную процедуру на дополнительные работы разрешается проводить, если их стоимость составляет не более 50% от основной сделки. В этом случае дополнительные работы включая "непредвиденную" пожарную сигнализацию были оценены в 49% от основной сметы.

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По данным сайта "Youcontrol", у "Юг-УКРСТРОЙ" есть две лицензии - одна от Государственной архитектурно-строительной инспекции на создание объектов архитектуры и одна была получена в декабре 2016 года (уже после выигрыша подряда на реконструкцию "Виктории") в территориальном управлении Госгорпромнадзора по Одесской области, на что именно - неизвестно. Данных о наличии у фирмы лицензии от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на работы противопожарного значения - также нет.

В тендерной документации основного контракта был раздел об "устройстве автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре". Однако из дополнительного соглашения неизвестно, что еще понадобилось сделать для освоения дополнительных миллионов на этом пункте сметы.

При этом одесская полиция еще в мае 2016 г. возбудила уголовное производство №12016161470001082 по реконструкции "Виктории".

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"Установлено, что должностными лицами ООО "Юг-Укрстрой" и ООО "Монолит" для проведения тендерного конкурса предоставлены документы, содержащие одинаковые сведения о принадлежности одного и того же оборудования, наличие которого предусмотрено условиями тендерного конкурса, каждому из предприятий, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений", - указано в постановлении Малиновского райсуда Одессы о доступе к тендерным документам в мэрии.

Это постановление датировано 14 июня 2016 г. и никаких новых данных в судебном реестре о движении следствия с тех пор не было.

Эти закупки проводило Управление капитального строительства Одесского горсовета под руководством Бориса Панова, который и подписывал тендерные документы. По данным издания "368.media", Панова еще в 2015 году подозревали в служебной халатности по делу о подрядах УКС и компании "Ростдорстрой" из группировки мэра Одессы Геннадия Труханова по канализации Одессы на деньги Всемирного банка.

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Компания "Юг-Укрстрой" принадлежит Светлане Донченко, "Монолит" учредила Любовь Резникова. Они бизнес-партнеры - обе входят в состав учредителей ООО "Пассажирская канатная дорога", которая арендовало на 49 лет единственную в Одессе канатную дорогу.

Директором и соучредителем "Пассажирской канатной дороги" является муж Резниковой - Юрий Резников, с семьей которого Донченко прописана в одной квартире. Резников владеет домиком и бассейном на городском пляже "Отрада". Также "Пассажирская канатная дорога" арендует прилегающий коммунальный пляж за 650 грн/месяц. Летом 2015 г. активисты снесли забор на пляже после того, как там избили журналистов местного телевидения, которые расследовали тему свободного доступа на пляжи города.

"Юг-Укрстрой" выиграл ряд строительных подрядов в Одессе в 2011 году на 50,130 млн грн. Затем компания не выигрывала тендеров до 2015 года, и с тех пор выиграла подряды на 411,00 млн грн.

В том числе фирма в марте 2017 г. выиграла 29,20 млн грн на "Капитальный ремонт стадиона и элементов благоустройства территории по адресу: г. Одеса, ул. Дача Ковалевского, 93 (Корректировка)".

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Именно это и является адресом лагеря "Виктория", на территории которого ночью 16 сентября 2017 г. сгорела двухэтажная деревянная постройка и были найдены два обгоревших трупа детей. Также в больницу доставлен двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения. "Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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бабло барыги с строй компанией освоили, а погибли ангелочки
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шо, серьезно?
ато кто-то сомневался.

безнаказанность порождает бадлячество.
суди линча - самый справедливый суд в мире.
и раз наши барыжные суды не судят, рано или поздно нужно прибегать к ним.
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Освоить освоили, но не установили. Но у кого то авто новое появилось или ещё чтойто.
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11 млн. грн освоили на пожарную сигнализацию...а в лагере не было пожарных шлангов и огнетушителей
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уверен бабло распихали по оффшорам, а мамам по 200 тыс из рук Трухи, как у них хватило гордости брать из рук бандита
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Это Настя, одна из погибших девочек в лагере Виктория
Одесский горсовет в 2016 г. освоил 11 млн грн на допработы в лагере "Виктория", в том числе на установку автоматической пожарной сигнализации - Цензор.НЕТ 4851
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А що ви хочете от Расеяніна Трухи хорошого?
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Чинуши убили детей , зато отмыли бабла трошки . Они и дальше будут нас убивать . Граждане , уверяю вас , вы недооцениваете ситуацию . Все запущено настолько , шо вы врядли сможете себе представить .
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Гарне слово придумали - "освоїти". Це замість того, щоб сказати просто - вкрасти.
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"освоили" "потратили на...!..на...!" и "политическая ответственность"
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а осудят директора и ответственного за пожарную безопасность...и то, не факт...
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За пожарную безопасность часто отвечает вообще левый человек, на которого в приказном порядке вешают эту обязанность, лишь бы был кто то для галочки. Так что сядет рядовой козёл отпущения, остальные откупятся.
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Ничего хорошео на месте пожара, тем более, где сгорели трое детей, уже не будет.
Проклятое место.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдесский горсовет в 2016 г. освоил 11 млн грн на допработы в лагере "Виктория", в том числе на установку автоматической пожарной сигнализации
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