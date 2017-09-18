 Одесский горсовет в 2016 г. освоил 11 млн грн на допработы в лагере "Виктория", в том числе на установку автоматической пожарной сигнализации

Об этом сообщается в "Вестнике государственных закупок" (ВГЗ), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на "Наші гроші".
10 июня УКС заключило с ООО "Юг-Укрстрой" соглашение на выполнение дополнительных работ по реконструкции лагеря по ул. Дача Ковалевского, 93, не указанных в начальной проектно сметной документации, но которые стали "в силу непредвиденных обстоятельств необходимыми для завершения проекта".
"Дополнительные работы возникли при выполнении работ по установке автоматической пожарной сигнализации (двухэтажные спальные корпуса №1-№4), по благоустройству территории, по внутриплощадочному электроосвещению и электроснабжению, по выполнению строительных работ и прочее", - указано в обосновании переговорной процедуры фирмой, которая была подрядчиком и по основным работам по реконструкции.
Также в "ВГЗ" размещен отчет о выполнении этого дополнительного договора, по которому сумма оплаты составила 11 081 088 грн.
Основной подряд на реконструкцию лагеря стоимостью 22 220 000 грн "Юг-Укрстрой" выиграло в июле 2015 года. Переговорную процедуру на дополнительные работы разрешается проводить, если их стоимость составляет не более 50% от основной сделки. В этом случае дополнительные работы включая "непредвиденную" пожарную сигнализацию были оценены в 49% от основной сметы.
По данным сайта "Youcontrol", у "Юг-УКРСТРОЙ" есть две лицензии - одна от Государственной архитектурно-строительной инспекции на создание объектов архитектуры и одна была получена в декабре 2016 года (уже после выигрыша подряда на реконструкцию "Виктории") в территориальном управлении Госгорпромнадзора по Одесской области, на что именно - неизвестно. Данных о наличии у фирмы лицензии от Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на работы противопожарного значения - также нет.
В тендерной документации основного контракта был раздел об "устройстве автоматической установки пожарной сигнализации и оповещения о пожаре". Однако из дополнительного соглашения неизвестно, что еще понадобилось сделать для освоения дополнительных миллионов на этом пункте сметы.
При этом одесская полиция еще в мае 2016 г. возбудила уголовное производство №12016161470001082 по реконструкции "Виктории".
"Установлено, что должностными лицами ООО "Юг-Укрстрой" и ООО "Монолит" для проведения тендерного конкурса предоставлены документы, содержащие одинаковые сведения о принадлежности одного и того же оборудования, наличие которого предусмотрено условиями тендерного конкурса, каждому из предприятий, то есть внесение в официальные документы заведомо ложных сведений", - указано в постановлении Малиновского райсуда Одессы о доступе к тендерным документам в мэрии.
Это постановление датировано 14 июня 2016 г. и никаких новых данных в судебном реестре о движении следствия с тех пор не было.
Эти закупки проводило Управление капитального строительства Одесского горсовета под руководством Бориса Панова, который и подписывал тендерные документы. По данным издания "368.media", Панова еще в 2015 году подозревали в служебной халатности по делу о подрядах УКС и компании "Ростдорстрой" из группировки мэра Одессы Геннадия Труханова по канализации Одессы на деньги Всемирного банка.
Компания "Юг-Укрстрой" принадлежит Светлане Донченко, "Монолит" учредила Любовь Резникова. Они бизнес-партнеры - обе входят в состав учредителей ООО "Пассажирская канатная дорога", которая арендовало на 49 лет единственную в Одессе канатную дорогу.
Директором и соучредителем "Пассажирской канатной дороги" является муж Резниковой - Юрий Резников, с семьей которого Донченко прописана в одной квартире. Резников владеет домиком и бассейном на городском пляже "Отрада". Также "Пассажирская канатная дорога" арендует прилегающий коммунальный пляж за 650 грн/месяц. Летом 2015 г. активисты снесли забор на пляже после того, как там избили журналистов местного телевидения, которые расследовали тему свободного доступа на пляжи города.
"Юг-Укрстрой" выиграл ряд строительных подрядов в Одессе в 2011 году на 50,130 млн грн. Затем компания не выигрывала тендеров до 2015 года, и с тех пор выиграла подряды на 411,00 млн грн.
В том числе фирма в марте 2017 г. выиграла 29,20 млн грн на "Капитальный ремонт стадиона и элементов благоустройства территории по адресу: г. Одеса, ул. Дача Ковалевского, 93 (Корректировка)".
Именно это и является адресом лагеря "Виктория", на территории которого ночью 16 сентября 2017 г. сгорела двухэтажная деревянная постройка и были найдены два обгоревших трупа детей. Также в больницу доставлен двое несовершеннолетних 2006 года рождения, девочка с диагнозом: ушиб позвоночника, тупая травма живота, мальчик с диагнозом: отравление продуктами горения. "Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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ато кто-то сомневался.
безнаказанность порождает бадлячество.
суди линча - самый справедливый суд в мире.
и раз наши барыжные суды не судят, рано или поздно нужно прибегать к ним.
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Проклятое место.
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