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Все про:железная дорога (1073) Киевская область (1723) пожар (3572) ГСЧС (1381)

 Локомотив пассажирского поезда сгорел во время следования на Киевщине

жд поезд дорога локомотив железная уз

Причины пожара устанавливают спасатели.

В Киевской области вблизи железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков), передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В результате пожара огнем уничтожено локомотив и повреждено контактную сеть. В 1:03 18 августа подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 ​​часа 17 мин", - говорится в сообщении.

На данный момент устанавливаются причины возгорания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Недопустимые строительные материалы и монтаж электрооборудования, отсутствие системы активного пожаротушения": одесситы провели общественное инспектирование лагеря "Виктория". ФОТОрепортаж
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Так скільки їм років? Вічного немає нічого з того, що побудувала людина.
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"Реформа" залізниці в дії. Фінансування все крадеться, бо парк локомотивів і вагонів вже, як мінімум 5 років, не оновлюється. Ну а вагони в електричках це взагалі пісня - якісь скотовози, а не вагони.
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Загорелся дизельный локомотив ?
А на фото электровоз - в нем гореть нечему.
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В нем последний ремонт тоже наверно шабашники делали
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А где написанно, что дизельный? Электровоз и был. у 64-го на данный момент нет неэлектрифицированых участко на пути следования
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛокомотив пассажирского поезда сгорел во время следования на Киевщине
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