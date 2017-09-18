 Локомотив пассажирского поезда сгорел во время следования на Киевщине

В Киевской области вблизи железнодорожной станции Коржи загорелся локомотив во время следования пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков), передает Цензор.НЕТ. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"В результате пожара огнем уничтожено локомотив и повреждено контактную сеть. В 1:03 18 августа подразделениями ГосЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Задержка движения поездов составила 3 часа 17 мин", - говорится в сообщении.
На данный момент устанавливаются причины возгорания.
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А на фото электровоз - в нем гореть нечему.
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