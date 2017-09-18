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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:миротворцы (443) резолюция (168) Совбез ООН (575)

 Украина и США отвергли российский проект резолюции по миротворцам, Киев, возможно, готовит альтернативный документ, - постпред РФ при ООН

миротворцы каски голубые

Постпредставитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Украина выразили неготовность работать по тексту проекта резолюции о размещении охранной миссии ООН на Донбассе, при этом Киев может представить альтернативный документ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в понедельник в беседе с ТАСС.

"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе".

"Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом, - продолжил Небензя. - Я могу только предположить, что Президент Украины Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тема будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся".

"Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами", - пояснил российский постпред при ООН.

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При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом.

"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - сказал он.

Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии на Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

"Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сообщил Небензя.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.

В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ.


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в Немытой опять забрезжило "светлое будущее"
Глава Сбербанка России Герман Греф уверен, что внедрение блокчейна спровоцирует огромный скачок экономики в перспективе 5-10 лет.
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Рома, событие 2015 года, харьковские "титушки" напали на хирурга. А когда медсестра ногами била упавшего с черепной травмой, не удивляет?
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А кацапы такие мирные, они вообще не воюют. Ни в Осетии, ни в Грузии, ни в Молдове, ни в Сирии, ни в Украине... Миратворцы, одним словом.
Это писец какой-то
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Расея и миротворцы?! Это полные противоположности. Агрессор, сколько горячих точек по миру поддерживает.
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Сказ нічим не кращий за ботулізм, а лисиці основні його перенощики.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и США отвергли российский проект резолюции по миротворцам, Киев, возможно, готовит альтернативный документ, - постпред РФ при ООН
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