 Украина и США отвергли российский проект резолюции по миротворцам, Киев, возможно, готовит альтернативный документ, - постпред РФ при ООН

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в понедельник в беседе с ТАСС.
"Этот проект уже обсуждался в рамках Совета Безопасности, на него была реакция со стороны партнеров, - сказал дипломат. - Мы предлагали работу по тексту этого проекта, но делегации Украины и Соединенных Штатов после первого обсуждения сказали, что они далее по тексту работать не готовы, у них будут существенные замечания, а, возможно, у украинцев будет и контрпроект по вопросу о размещении миротворческой миссии на Донбассе".
"Украинская сторона уже давно ходила с этим вопросом, - продолжил Небензя. - Я могу только предположить, что Президент Украины Порошенко, который будет участвовать в сессии Генассамблеи, что-то на эту тема будет говорить. Что, мы пока не знаем, но догадываемся".
"Посему обсуждение нашего проекта на данный момент не происходит. Ближайшую неделю оно просто невозможно логистически, потому что неделя высокого уровня не даст возможность заниматься экспертными работами", - пояснил российский постпред при ООН.
При этом Небензя заверил, что Россия продолжит работу над документом.
"Мы его под сукно не положили, мы будем его далее продвигать, когда для этого наступят подходящие условия", - сказал он.
Он также сообщил, что тема размещения охранной миссии на Донбассе будет обсуждаться на заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня в ходе министерской недели в рамках сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации.
"Я думаю, тема, разумеется, будет подниматься на заседании Совета Безопасности открытого состава по миротворчеству с участием глав государств. Россия там будет представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым", - сообщил Небензя.
Напомним, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе.
Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что
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Глава Сбербанка России Герман Греф уверен, что внедрение блокчейна спровоцирует огромный скачок экономики в перспективе 5-10 лет.
«Я думаю, 5-10 лет, и мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике. Более реалистичные цифры - от 7 до 10 лет», - заявил Греф, его слова приводит«Федеральное агентство новостей». По мнению Грефа, несмотря на свою незрелость, технология блокчейна очень перспективна и компаниям, желающим сохранить позиции на изменившемся рынке, стоит начать с ней экспериментировать. По предположению главы Сбербанка, технология будет внедрена в промышленные модели в перспективе уже 7-10 лет.
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Это писец какой-то
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