 К Украине приближается ураган из Румынии

Об этом сообщили румынские метеорологи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу BBC.
По словам синоптиков, на данный момент ураган движется в сторону Украины. Экстренные службы просят жителей не выходить на улицу.
В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.
Большая часть жертв и пострадавших - жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара - третий по величине город Румынии, расположен на западе страны
3845 15
Около 500 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС(0)
Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши домов(24)
Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж(26)
Из-за урагана "Ирма" с острова в Карибском море эвакуировали 6 украинцев, - МИД(27)
Майами после урагана превратился в город-призрак. ФОТО, ВИДЕО(0)
В результате непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов, - ГСЧС(6)
В результате непогоды в Украине обесточены 167 населенных пунктов, - ГСЧС(0)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пропаганда промыла конкретно мозг украинцам. не платишь акциз - зраднык.
а то, что самая поганая рошенка стоит 15 грн., а получше - дороже швейцарского шоколада, куриная грудка уже под 100 грн. и на украинцах тупо наживаются барыги миллирдеры, получающие еще и на свое производство субсидии, мозга не у всех есть подумать.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить