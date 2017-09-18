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Все про:непогода (275) Румыния (512) ураган (255)

 К Украине приближается ураган из Румынии

ураган

Ураган, который обрушился на Румынию в воскресенье, 17 сентября, надвигается на Украину.

Об этом сообщили румынские метеорологи, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Русскую службу BBC.

По словам синоптиков, на данный момент ураган движется в сторону Украины. Экстренные службы просят жителей не выходить на улицу.

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В Румынии восемь человек погибли и около 70 доставлены в больницы в результате ураганного ветра, достигавшего местами 100 километров в час.

Большая часть жертв и пострадавших - жители города Тимишоара и его окрестностей. Тимишоара - третий по величине город Румынии, расположен на западе страны
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чиновники радостно потирают ручки. Денежка наклёвывается
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Ты, мля, вообще-то читаешь о чем речь идет в этой теме? Чего ты сюда всунул цены в темы про ураган? Похмеляйся с утра или лечись.
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увы... каждому украинцу, стоит лично поехать и заработать эти 1500 фунтов... Тогда, никаких Гройсманов, больше никто не выберет...
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Я тоже не люблю Педро, но ты врешь, у свинины заканчивается в этот день срок годности. Цена кг свинины скачет от 6 до 10 фунтов.
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проблема в том, что завезти шоколад или мясо "на бляхах" нельзя (можно, но не всем).
пропаганда промыла конкретно мозг украинцам. не платишь акциз - зраднык.

а то, что самая поганая рошенка стоит 15 грн., а получше - дороже швейцарского шоколада, куриная грудка уже под 100 грн. и на украинцах тупо наживаются барыги миллирдеры, получающие еще и на свое производство субсидии, мозга не у всех есть подумать.
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Господи помоги, входить в зиму с раскрытыми домами и порванными проводами не зер гут.
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Пострадают видимо Одесская и Винницкая и часть Хмельницкой областей Остальная часть Украины защищена Карпатами.
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Сейчас у матери на границе с Румынией, Одесская обл.- солнышко, ни ветерка-ни тучки ,даже на горизонте, все нормально.
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