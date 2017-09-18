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Все про:взятка (4516) Кировоградщина (286) МВД (8400) суд (21560)

 Суд приговорил экс-начальника райотдела Управления МВД на Кировоградщине к 7 годам заключения за взятки

взятка

Бывшего начальника Устиновского райотдела Управления МВД в Кировоградской области Леонида Мельника приговорили к 7 годам заключения за получение двух взяток на общую сумму 7,5 тыс грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Наші гроші", об этом говорится в приговоре Устиновского райсуда Кировоградской области от 6 сентября.

Согласно материалам суда, Мельнику инкриминировали два эпизода взяточничества (ч.3 ст.368). По первому - в течение 21-22 октября 2015 года он требовал и получил 2,5 тыс. грн за непривлечение гражданина к уголовной ответственности за кражу металлических изделий.

Во втором эпизоде ​​Мельник в эти же дни требовал от гражданки 5 тыс. грн. за беспрепятственное пользование автомобилем, который, по его словам, является "двойником". При получении 22 октября второй части взятки в 3,5 тыс. грн он был задержан сотрудниками СБУ в Кировоградской области.

Своей вины Мельник не признал и отказался давать показания в суде.

Суд решил, что его вина подтверждена приведенными следствием доказательствами, в частности показаниями потерпевших, в которых чиновник требовал деньги; свидетеля, который присутствовал при передаче денег; видеозаписями процесса получения Мельником взяток; свидетельствами понятых, при осмотре его кабинета и одежды было найдено "незначительное количество" меченых гривен.

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В результате суд признал Мельника виновным и приговорил его к 7 годам заключения с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Назначая Мельнику реальное заключение суд принял во внимание то, что он совершил умышленное корыстное тяжкое преступление и при этом занимал ответственное положение.

Он также лишен специального звания - майор милиции, а также запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в течение трех лет.

Приговор еще не вступил в силу, есть время для апелляционного обжалования.

Леонид Мельник был назначен начальником Устиновского райотдела УМВД 10 октября 2014.

Заметим, что согласно декларации об имуществе, жена Леонида Мельника - Антонина Мельник работает заместителем начальника отдела - начальником следственного отдела Кропивницкого отдела полиции. За прошлый год Антонина Мельник задекларировал 91 544 гривен дохода в виде заработной платы. Доходы ее мужа - заработная плата в 17060 грн. Они являются владельцами двух квартир (30 и 44 м2) и автомобиля Kia Ceed 2010 года выпуска.
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В России задержали китайца с 920 листами неразрезанных на купюры гривен
Cьогодні о 8:51 Страна.ua
В аэропорту Новосибирска таможенники изъяли у отправлявшегося на родину гражданина Китая поддельные 4,6 тысячи молдавских лей и 920 листов с подлинными, но неразрезанными на купюры украинскими гривнами.
Об этом передает РИА "Новости" . "В процессе таможенного контроля у гражданина КНР, который планировал вылететь на родину рейсом Новосибирск - Шанхай, были обнаружены денежные средства, подлинность которых вызвала у инспекторов таможенного поста сомнения", - заявили на таможне.
Экспертиза показала, что валюта Молдовы в сумме 4,6 тысячи лей оказалась поддельной, а 920 листов с напечатанными на них купюрами Украины в 5, 10 и 20 гривен на общую сумму в 819 тысяч гривен - подлинными.
"Каким образом в руки гражданина Китая попали листы с неразрезанными на купюры украинскими деньгами и с какой целью он вез на родину поддельные молдавские леи, предстоит выяснить следствию", - отметили в пресс-службе таможни.
В действиях 39-летнего гражданина КНР инспекторы таможни усмотрели признаки преступления, предусмотренного статьей УК РФ "перевозка и хранение поддельной иностранной валюты в целях сбыта". Валюта изъята. Материалы проверки будут переданы сотрудникам МВД
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Надо полагать не из "любих друзив" а полез со своим рылом в калашный ряд
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это смешно, надо было требовать в 100 раз больше, тогда бы вышел сухим из воды...
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Наука для інших начальників райвідділів - не беріть гроші з людей на ремонт адмінбудівель, заправку та ремонт службових машин, комп'ютерного обладнання. Хай пан Гройсман виділяє на ці цілі гроші та контролює куди вони ідуть. Більш чим впевнений в тому, що фінансування Устинівського відділення поліції нижче плінтуса, що провокує працівників на подібні вчинки.
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Ща зрадодауны будут рассказывать, что это очень плохо)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд приговорил экс-начальника райотдела Управления МВД на Кировоградщине к 7 годам заключения за взятки
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