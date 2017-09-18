 Около 500 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Так, по данным ведомства, без электричества остались 187 населенных пунктов в Хмельницкой, 114 - в Тернопольской, 73 - в Черновицкая, 70 - в Ивано-Франковской, 33 - в Закарпатской и 1 - в Днепропетровской.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 71 бригада облэнерго (71 ед. тех и 186 чел.).
Также сообщается, что в Черновицкой области в пгт. Черновцы повреждена металлическая кровля торгового центра на площади около 500 м2, в с. Стебни Путильского района повреждены шиферные покрытия общеобразовательной школы на площади около 20 м2, произошло падение около 52 деревьев, из-за порывов линий электропередач частично остались без электроснабжения 4 района (Путильский, Вижницкий, Сторожинецкий и Заставненский).
В Закарпатской области в Раховском и Тячевском районах произошло падение около 20 деревьев, в пгт Ясиня повреждена кровля больницы на площади около 50 м2 и частично кровли трех частных домов.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет.
К ликвидации непогоды привлечены подразделения ГСЧС и аварийно-восстановительные бригады коммунальных служб.
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