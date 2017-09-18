 "Нельзя наступать на Донбассе, иначе Россия будет выглядеть не агрессором, а спасителем, а Украина - нарушителем Минских соглашений", - генерал ВСУ Олег Микац

Об этом рассказал в интервью ЗСУінфо заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, командующий силами оперативно-тактической группировки "Луганск" генерал-майор Олег Микац, передает Цензор.НЕТ.
"До начала "школьного перемирие" у нас было так называемое хлебное перемирие - там нарушений было больше. Но, несмотря на это, за то время, сколько оно длилось, количество раненых с нашей стороны уменьшилась более чем на 100 человек. А с 25 августа началось "школьное перемирие". Если брать по нашему (Луганскому. Ред.) направлению, то количество обстрелов у нас сведено практически к нулю. И за это время, слава Богу, у нас не было ни одного раненого или убитого. Поэтому можно сколько угодно рассказывать, что это перемирие - это измена и все остальное. Но я не вижу пользы от такой войны, когда одни выходят на километр, вторые - и начинается: этот дает пулеметную очередь, там мину бросили, и так перепихивание целый день идет. Речь не идет о нанесении серьезного ущерба противнику - это просто беспокоящий огонь с обеих сторон. А смотришь - там "200-й", там - "300-й", и в основном из-за глупой пули или мины, которая случайно прилетела. Так что - да, перемирие сейчас соблюдается. И, понимаете, очень плохо, что люди не понимают, что да, мы духом сильнее, мы готовы умереть за Украину - но куда лучше было бы, чтобы мы и Украину сохранили, и себя. Украине нужны герои - но они нужны ей живыми. И чтобы этого достичь, кроме военных методов ведения боевых действий, надо применять и методы политические", - рассказал генерал Микац.
"Кто-то сидит где-то в Киеве или в Виннице, - и начинает: давайте будем атаковать! Давайте захватим Донецк!.. Нет вопросов, захватим мы сейчас Донецк. И что дальше? Как наиболее вероятно будут развиваться события? Я вам скажу, как. Украину обвинят в нарушении Минских соглашений. И это развяжет России руки. Россия заведет свои силы и средства, начнет применять авиацию, которая у нее есть, применять крылатые ракеты, которых у нее достаточно... После этого Россия уже не будет восприниматься как агрессор - она будет выглядеть спасителем. Потому что это Украина нарушила Минские договоренности... И что мы получим на выходе? Санкции с России снимут, потому что это же не Россия плохая, а Украина. И мы останемся один на один с Россией. Останемся у разбитого корыта. А РФ что захочет, то и будет с нами делать. Понимаете, взять не проблема. Сейчас те силы и средства [российской армии и наемников РФ], которые находятся на линии разграничения, не велики", - пояснил он.
"А на границах находятся батальонные тактические группы, бригады, дивизии, которые приведены в России в боевую готовность, армии, которые у них созданы. Для чего же они их создают?.. Но люди же попиарится хотят! Вот я с вами сейчас разговариваю - и увидите, найдутся те, которые скажут: измена! Волонтеров обозвал, воевать не хочет - собирается типа отсидеться, солдатиков оскорбляет и остальное, остальное, остальное... Я же говорю, сейчас есть и политические методы борьбы с Россией. И они работают, как бы то ни было. Вспомните 2014 год. Цены на нефть высокие, санкций против России нет никаких, и они, как говорят, слушают, а делают, что хотят. А сейчас они уже начинают задумываться, делать это или не делать, потому что будут очередные санкции. Сейчас они уже начинают думать, что где-то надо какие-то ресурсы брать. Сейчас они уже начинают задумываться, что с ними никто общаться не хочет... То есть политические методы таки дают результат!", - добавил Микац.
"Сейчас поднялась тема введения миротворцев ООН . И Россия начинает: пацаны, и я - с вами, мы же всегда выступали за введение миротворцев ООН! И, опять же, с подтекстом, что давайте мы их только здесь поставим на линии разграничения - чтобы стрельбы не было. А с границей мы и дальше будем делать, что захотим. Поэтому надо сейчас добиваться четко прописанных в Минске шагов: закрытие государственной границы, вывод вооруженных сил Российской Федерации и наемников РФ, которые здесь есть", - резюмировал генерал.
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чи може ми мусимо ЗВІЛЬНИТИ загарбані в нас території.
блядь, з такими генералами та з таким головнокомандуючим ми ще довго будемо захарченко, путіна, плотницьког в дупу цілувати.
от тілки хлопців шкода!
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ай да молодцы!.... :D
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- Это же надо: -завести 5 тыс. человек и бронетехнику в узкий коридор шириной 8-10 км, с намерением развивать наступление без флангов на 200 км! После чего три недели не разрешать им прорываться, чтобы покинуть местность, безнаказанно обстреливаемую российской артиллерией!
- Этот эпизод и сдача Логвиново по приказу вызывают большие сомнения в том, что это произошло только потому, что Россия оказалась сильнее.
Под Дебальцево одна горно-пехотная бригада ВСУ, сражаясь против значительно прревосходящего врага, наглядно показала, кто сильнее. И, не будь предательства, в том числе "западными партнёрами" с их "Минском-2", то неизвестно, чем бы это закончилось, ведь ко 2-му февраля 2015 г. враг выдохся и остановился.
Интересно, но в "Уолл Стрит Джорнел" за февраль 2015 года так и написали, что "дебальцевский позор" сотворили Обама, Меркель и Олланд, которые надавили на Порошенко, который в свою очередь пошёл на второй "минск", после чего приказал прекратить огонь и выполнять соглашения.https://www.dialog.ua/news/42879_1424463334
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- ВСУ с артиллерией и бронетехникой дали приказ отходить, а их со стрелковым вооружением оставили в чистом поле, против танков.http://news.bigmir.net/ukraine/853729-Boec-skandal-nogo--Prikarpat-ja--rasskazal--pochemu-ego-batal-on-dezertiroval
Вот они и решили уйти вслед за войсками, а не быть уничтоженными, как те, которых предали в Иловайске.
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Сунь Цзы
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Скукотища, нашли войну, США дай зброю.
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Нарушители на своей земле...Микац, ты оказывается агрессор, сам сказал. Дааа уж...
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И задолбали вы уже этими минскими соглашениями, которые не имеют никакой законной силы!
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
Период «Странной войны» в полной мере был использован немецким командованием в качестве стратегической паузы: Германии удалось успешно провести Польскую кампанию, захватить Данию и Норвегию, а также подготовиться к вторжению во Францию.
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