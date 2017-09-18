 У меня нет намерения устраивать новую революцию, - Саакашвили

Об этом он заявил вчера, 17 сентября, на митинге в Виннице, пишет местное издание Vinnitsa.info, передает Цензор.НЕТ.
"Я решил объездить все регионы Украины, пообщаться с народом. Мы будем ездить, и собирать требования... 17 октября собираемся в Киеве очень мирно. Хоть я и старый революционер, но у меня нет никакого желания еще одну революцию устраивать", - сказал Саакашвили.
Во время своей речи он критиковал власть, вспомнил о Революции достоинства, рассказывал о своем возвращении в Украину и прорыве через границу.
Отмечается, что жители Винницы встречали Саакашвили не единодушно, были крики как "Ганьба!", так и "Спасибо!".
С первых минут выступления среди собравшихся возникали словесные перепалки. Несколько раз выключался микрофон.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
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к т о застрелил реформатора П. СТОЛЫПИНА в Киевском театре ...
Правильно - криптографический ефей -агент охранного отделения - Д. Богров (Аленский. ))
""""веревку, на которой повесили убийцу Столыпина,
разрезали на части и взяли как сувениры.
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