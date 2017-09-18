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Все про:Лавров (1493) США (13421) минские соглашения (2307) Захарова (115) Тиллерсон (161)

 На встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис

лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе встречи в постпредстве РФ при ООН в Нью-Йорке обсудили взаимодействие по сирийскому кризису, ситуацию на Ближнем востоке и ход реализации минских договорённостей по урегулированию ситуации в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала она журналистам по итогам встречи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Россию и Китай оказать давление на КНДР, - Тиллерсон

Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, длилась около 45 минут.
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Арменин Лавров поехал проведать дочку в США ... вот такой хрусский мир.
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Дочь Лаврова 10 лет как в МСК, В США она родилась и училась в школе, пока ее отец был там послом.
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Захарова тільки брехати може- а брехню я не обговорюю.
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Собачка Рекс пытается гавкать?
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та не, опускают твое терпило лаврова аки потерпевшего под общий хохот, вяликие мля, бугогага
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Общался с человеком который был в Сирии, это высокопоставленный чиновник, говорит россиян в Сирии выкашивают как косой, а их СМИ молчат, редкие и скучные правозащитники ведут "разговоры" о 10-20 погибших, а их тысячи....
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тысячи... Откуда...кацапы не воюют пехотой, они могут позволить себе сперва раздолбить любой очаг сопротивления в говно авиацией и беспилотниками, а уже потом пройтись, достреливая уцелевших. Даже в Афгане, где погибло почти 15 тысяч, подавляющее большинство потерь приходилось не на боевые действия, а одиночные партизанские наскоки.
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Скажи своему человеку, что он звездун. Армия РФ используется в охране Хмеймим, и ВКС.
Я вот тоже в Сирию сгонял, на ютубе. Сосчитай кацапов
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одному мне кажется, что Лавров замашками чем-то на Саакашвили похож - такое же откровенное хамство к тем, кого он считает слабей себя и заискивающая лыба перед более сильными и значительными. Кавказиан стайл, чо...
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Что, Тиллерсон научился разговаривать на лошадинном языке, типа ржать?
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а что там не так с сирийским кризисом ? террористов вот вот отрежут от линий снабжения и привет
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нафуя каждый раз встречаться с этой лавровой лошадкой,одно и тоже жуют,пускай давят рашу и при следующей встрече принимают капитуляцию рашки
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Они давят с 1971 года, только давилка не очень. Насрать, насрали и Раше и ЕС. А толку, пшик.
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Посидели в конюшне, попили бояры, перетерли. Рексик пытался сказать аф, но при виде захаркиной, вконец растерялся и вышло тяф....
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ОБСУДИЛИ ЧТО? 4года обсуждают с аферитами нестоит время тратить МИР ТУПОЙ ....и руку подать .
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Вообще-то дожилась Украина. Сидят два министра и обсуждают, что делать с Украиной. Причем я не уверен, что Петя знает о чем говорили.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНа встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис
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