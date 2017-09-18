 На встрече в Нью-Йорке Лавров и Тиллерсон обсудили реализацию Минских соглашений, а также сирийский кризис

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
"17 сентября в Нью-Йорке состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Тиллерсона. Стороны обсудили взаимодействие по сирийскому кризису и другие аспекты ситуации на Ближнем Востоке и на севере Африки, а также ход реализации минских договорённостей", - сказала она журналистам по итогам встречи.
Встреча Лаврова и Тиллерсона, которая проходила в российской дипмиссии при ООН в Нью-Йорке и носила неформальный характер, длилась около 45 минут.
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Я вот тоже в Сирию сгонял, на ютубе. Сосчитай кацапов
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