 Враг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"Уже традиционно горячее всего вечером и ночью было в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка", - сказано в сообщении.
На луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибром 82 миллиметра бил вблизи Крымского и Причепиловки.
На приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.
"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь", - отметили в пресс-цене АТО.
Напомним, 16 сентября российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Не отворачивайтесь. Это официальное лицо нашей страны, назначенное в качестве плевка в наши лица.
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