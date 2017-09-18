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 Враг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб

штаб ато

В конце минувшего дня обстановка в районе проведения АТО продолжала оставаться напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"Уже традиционно горячее всего вечером и ночью было в районе Авдеевской промзоны. Здесь из гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали наши опорные пункты. Из этого же оружия враг дважды бил по украинским защитникам на шахте Бутовка", - сказано в сообщении.

На луганском направлении впервые с начала перемирия противник применял артиллерию. Так, около 21 часов боевики открывали огонь из 122-миллиметровой артиллерии на подступах к Новотошковскому. А из минометов калибром 82 миллиметра бил вблизи Крымского и Причепиловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

На приморском направлении наемники применяли зенитную установку в районе Гнутово, а крупнокалиберные пулеметы - дважды вблизи Водяного.

"Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 31 раз нарушили перемирие. В ответ силы АТО 14 раз открывали огонь", - отметили в пресс-цене АТО.


Враг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб 01

Напомним, 16 сентября российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
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Маловато відповіді даємо,треба більше !! Смерть расіянським окупантам !!!!
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вот когда на 31 открытие огня тварями наши будут отвечать 93 раза мы победим а так нет
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це ж як вони посміли вогонь у відповідь відкривати?...па тарговим пртнерам..дядя генерал нещодавно забороняв це з матом
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Горіть у пеклі москалі і ті хто помпезно відкривав лагерь "Вікторія" ну і Дрищатик з гопкомпанією,які ліцемірно облизують шоколадну дупу!
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Ayder İzzet-oğlu Muzhdabaev 7 hrs ·

Не отворачивайтесь. Это официальное лицо нашей страны, назначенное в качестве плевка в наши лица.


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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг 31 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 14 раз открывали ответный огонь, - штаб
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