 Полиция Франции не исключает, что террористы в Европе перейдут к новым типам ударов, таким как отравление продуктов и воды, - Le Parisien

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом со ссылкой на Le Parisien.
Как сообщили французскому СМИ источники, главные угрозы - это подрыв поездов и повреждение путей, поджоги лесов, а также отравление продуктов и воды.
При этом авторы документа ссылаются на пропагандистские материалы исламистов, в которых те призывают сторонников завоевать доверие неверующих и скрывать свои радикальные взгляды, а уже после этого переходить к терактам.
Полиция делает вывод, что это приведет к росту атак со стороны террористов-одиночек. В отчете призывают усилить меры безопасности, способные предупредить или ограничить подобные атаки.
Решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов.
Генеральное управление национальной полиции также напомнило о возможности нападений на автомобилях. В полиции призывают "немедленно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех похищениях транспортных средств", а также тщательнее проверять документы при аренде автомобилей.
Как отмечает издание, в последнее время во Франции почти каждую неделю сообщается о совершении агрессивно настроенными мусульманами террористических нападений на религиозной почве.
В частности, в пятницу, 15 сентября, в Париже неизвестный бросился с ножом на солдата антитеррористического патруля.
В тот же день во французском городе Шалон-сюр-Сонна на востоке страны мужчина напал с молотком на двух женщин. Во время нападения он выкрикивал "Аллаху акбар!".
9 августа в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) автомобиль марки BMW совершил наезд на группу военнослужащих, участвующих в патрульной операции Sentinelle. В результате шесть военнослужащих пострадали, из них трое получили серьезные ранения.
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Если в кране нет воды, значит выпили
"...."террористы,
Если в кране есть вода,
"...."террорист нассал туда. (с)
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Французская разведка всегда была одной из самых идиотских...
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