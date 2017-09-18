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Все про:теракт (2221) терроризм (20566) Франция (1989)

 Полиция Франции не исключает, что террористы в Европе перейдут к новым типам ударов, таким как отравление продуктов и воды, - Le Parisien

франция

По данным журналистов, МВД Франции подготовило секретный прогноз на 7 страниц, в котором утверждается, что мусульманские террористы в Европе перейдут к ударам с потенциально огромным ущербом и сравнительно несложной организацией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом со ссылкой на Le Parisien.

Как сообщили французскому СМИ источники, главные угрозы - это подрыв поездов и повреждение путей, поджоги лесов, а также отравление продуктов и воды.

При этом авторы документа ссылаются на пропагандистские материалы исламистов, в которых те призывают сторонников завоевать доверие неверующих и скрывать свои радикальные взгляды, а уже после этого переходить к терактам.

Полиция делает вывод, что это приведет к росту атак со стороны террористов-одиночек. В отчете призывают усилить меры безопасности, способные предупредить или ограничить подобные атаки.

Решено усилить охрану железных дорог, школ, университетов и туристических объектов.

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Генеральное управление национальной полиции также напомнило о возможности нападений на автомобилях. В полиции призывают "немедленно сообщать о любом подозрительном поведении" и "обо всех похищениях транспортных средств", а также тщательнее проверять документы при аренде автомобилей.

Как отмечает издание, в последнее время во Франции почти каждую неделю сообщается о совершении агрессивно настроенными мусульманами террористических нападений на религиозной почве.

В частности, в пятницу, 15 сентября, в Париже неизвестный бросился с ножом на солдата антитеррористического патруля.

В тот же день во французском городе Шалон-сюр-Сонна на востоке страны мужчина напал с молотком на двух женщин. Во время нападения он выкрикивал "Аллаху акбар!".

9 августа в Леваллуа-Перре (пригород Парижа) автомобиль марки BMW совершил наезд на группу военнослужащих, участвующих в патрульной операции Sentinelle. В результате шесть военнослужащих пострадали, из них трое получили серьезные ранения.
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Идиоты. Какой же это "секретный" прогноз, когда раструбили и сами подсказали террористам, как организовывать теракты "с потенциально огромным ущербом, и несложной организацией"
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А наши местные террористы вообще легкий метод уничтожения населения придумали- грабят их и называют это реформами...
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больше арабов импортируйте, тогда и дышать опасно станет. Да и просто иметь белую кожу и размовлять французскую без акцента
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Система за людей или каждый сам за себя-это главное на сегодняшний день.Сталин с Берией, уничтожили людей в разы больше,чем самые отъявленные террористы.
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паковать и высылать на историческую родину)))
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У нас давно уже перешли от взывов остановок, железнодорожных путей и военкоматов к отравлениям и поджогам. удобно же, все можно списать на "давели страну", а народ всосет и не поморщиться.
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Ну і що вони своєю заявою хотіли досягти? Крім паніки та страху, більш нічого.

Если в кране нет воды, значит выпили "...." террористы,
Если в кране есть вода, "...." террорист нассал туда. (с)
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Ага... подскажите им, а то у них фантазия на исходе.
Французская разведка всегда была одной из самых идиотских...
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Глядя на то, сколько всякой швали работает практически в каждом аэропорту европы в качестве обслуживающего персонала, не трудно представить себе и возможные новые пути и последствия атак....
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Агрессивные религии нужно запрещать в цивилизованном мире и приравнивать их к преступным группировкам, преследуя на законодательном уровне, поскольку это уже не религия, а бандитизм.
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Е, панове, Європа із 17 століття грабила Африку, Америку, Азію, людей в трюмах як скотину везла для рабської праці в Новий Світ - тепер пожинає плоди. Чого ж це одні з жиру казяться, а другі на кусок хліба не мають. Ми всі живемо на одній планеті, все взаємопов'язано. Недавно бачив про Індію ролик - зубожіння конкретне, а там їм про якісь касти дурь в голову втирають, мов після смерті перейдеш у вищу касту, якщо добре працюватимеш під час попереднього життя. Зовсім як наші попи людей дурачать про рай.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПолиция Франции не исключает, что террористы в Европе перейдут к новым типам ударов, таким как отравление продуктов и воды, - Le Parisien
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