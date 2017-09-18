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 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

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17 сентября в результате обстрела врагом позиций сил АТО один украинский военнослужащий получил ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг 28 раз нарушил перемирие в зоне АТО. Украинские воины 13 раз открывали ответный огонь, - штаб

За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО 01

Напомним, 16 сентября российские наемники 35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.


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Тримайтесь,хлопці!
Якнайшвидшого одужання пораненому воїну.
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