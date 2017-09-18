 За прошедшие сутки один украинский воин получил ранения, - штаб АТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
"В результате боевых действий один украинский военный получил ранения", - сказано в сообщении.
35 раз открывали огонь по позициям украинских воинов.
99 1
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Харьковский ученый Логунов создал террористическую группу и передавал России военные секреты. ВИДЕО(119)
"Европа должна продолжать занимать твердую и однозначную позицию по поддержке Украины", - экс-генсек НАТО Расмуссен. ФОТОрепортаж(25)
На Донбассе нет гражданской войны, никто не будет вести переговоры с боевиками, - Волкер(760)
Волкер планирует встретиться с Сурковым в октябре и обсудить вопросы безопасности и территориальной целостности Украины(59)
В чем заключается антитеррористическая ситуация, которой пошел уже четвертый год?(0)
Миротворцы ООН не зайдут на Донбасс, если продолжатся обстрелы и будут умирать люди, - Пристайко(72)
Предложение РФ о миротворцах на Донбассе еще более разделит Украину, а не решит проблему, - Волкер(88)
Якнайшвидшого одужання пораненому воїну.
Ответить