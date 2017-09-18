 Военные корабли РФ замечены у берегов Латвии

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил Латвии.
По информации ведомства, в особой экономической зоне страны идентифицированы российские военные суда "Андромеда", "Килектор-1" и "Бира".
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