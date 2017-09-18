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 Военные корабли РФ замечены у берегов Латвии

флот

Три корабля военно-морского флота России замечены у границ Латвии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", об этом говорится в заявлении Национальных вооруженных сил Латвии.

По информации ведомства, в особой экономической зоне страны идентифицированы российские военные суда "Андромеда", "Килектор-1" и "Бира".

Читайте на "Цензор.НЕТ": К морским границам Латвии приблизился корабль ВМФ России
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А почему бы не отправить их на дно? Дабы не было повадно больше.
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Кацапо-бестолочи я смотрю с названиями своих военных посудин сильно не заморачивались..
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