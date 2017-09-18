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 Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши домов

ураган

В Закарпатской области пронесся мощный ураган.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ОГА Геннадия Москаля, около 19:00 по горным Раховскому и Тячевскому районам пронесся ураган. Шквальные порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередач, крыши частных домов и социальных объектов.

Практически весь Раховский район обесточен. Также без света остается ряд сел Тячевщины.

В с. Билын (Раховский район) сильный ветер полностью снес крыши на трех частных домах и еще на нескольких повредил. У Билына дерево упало на железнодорожные пути, из-за чего движение дизельного поезда Рахов - Ивано-Франковск было временно приостановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж

В Верхнем Водяном поваленное ураганом дерево повредило кровли больницы и около десяти частных домов. Повреждена также крыша в больнице поселка Ясиня. В нескольких селах деревья перекрыли движение автотранспорта.

Информации о пострадавших в результате стихии нет.
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.....а может кто-то "играется" с климатическим оружием?!
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Смотрю на фото коммунальной и пожарной техники по всей Украине - везде ЗИЛы производства СССР 70х годов - 50 лет, в США и Европе техника после 30 лет - раритет, ретро!!! Везде старая техника, шоколадный царек рассказывает про успехи((((
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А что если эту старую технику продать в США в музеи? А на деньги купить у них новую.
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Всё верно... Что бы купить что-то новое, сначала нужно продать что-то старое.
Деньги взять больше неоткуда...
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слава Богу это ему и Кононенко еще не подсилу
а то бы они и не такого натворили за то что Миху пропустили в Украину
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да ладно, тебе в штаны нагадил, а это не подсилу? враньё
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Ірма, то був ураган. А це таке... людей шкода
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То, шо в Америке для вас "а це таке", в Украине страшнее Ирмы.
Люди живут от зарплаты до зарплаты.
Любые незапланированные расходы - катастрофа.
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Здесь в селе Белин и рядом, где прошелся ураган, живут от зарплаты до зарплаты - "бедные-бедные", "нищие-нищие", "несчастные" крестьяне Украины.
Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши - Цензор.НЕТ 2994Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши - Цензор.НЕТ 7237

А здесь.... в богатой -прибогатой США где прошел "Ирма" живут багатющие - прибагатющие американцы.
Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши - Цензор.НЕТ 5393
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Видимо и американцы на работу в соседние страны готовы выехать.Не?
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И почему выставил несколько домов, а остальные нет? Другие тоже такие "богатющие"? По рабооте проезжаю через Билын в соседнее село заправлять банкомат. Вижу все дома вдоль дороги. Но основная масса домов в горах, так как на равнине мало места.
И учил детей из Билына в школе, когда некоторые ходили по очереди в школу, так как обувь была одна на двоих детей в семье. И это не одинокие случаи.
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Не пиши, чего не знаешь. Люди с 90-х работают за границей каждый день по 14-16 часов, семьи распадаются, раз в пол-года приезжают домой. В 50 лет выглядят на 60-70. Кто находит работу в Украине - бросают заработки. Здесь НЕТ работы.
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социалка минимум 50к в гривнях.. прИбеднющие
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Ничего что знеструмлено - посидят без света...
Это же не Дамбас...
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Закарпатье сейчас - второй Донбасс. Многие жители, особенно венгры, ненавидят Президента Украины. Живут за счёт контрабанды. Налоги не платят. Кроме контрабанды сигарет и торговли бензином
гуцулы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистрации вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию. На вырученную валюту строили трехэтажные дома в прибрежной зоне. Господь их наказывает наводнениями.
Теперь вуйки откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их замки.
Природу обижать нельзя, особенно там, где проживаешь.
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У нас Антипком называют дьявола. А ты - мелкий бес. Пишешь ерунду, "невуйко". Контрабанда сигарет - около 50-ти чел. и больше сотни "носильщиков". Это все занимаются контрабандой? Лес под "крышей" рубят не так много людей. Кто выступает против - хорошенько "обрабатывают" так, что часто в больнице с множественными травмами. Киевские комиссии, все, как одна, заявляют, что вырубки "абсолютно не влияют" на природу и щедро нужным людям дают добро на вырубки. Правда, уезжают с наиполнейшими карманами и здесь неделями их водят по самых злачных местах. А местные силовики только контролируют доставку к пунктам назначения на границе. И от Киева никто ничего не требует. ПЕРЕСТАНЬ нести чушь!
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Ты действительно пиллигрим! Не суй свой грязный нос туда, где ты полнейший профан.Закарпатье всегда было Закарпатьем, а не вторым даунбассом, а ненависть к гаранту Конституции прослеживается по всем регионам Украины.
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Оккультизм на Закарпатье процветает. Самые уважаемые люди в горах Верховины - босорки (ведьмы) и мольфары. Когда колдуны умирают (а умирают они в тяжких муках) на их могилы греко-католики и православные ежедневно приносят цветы, а из скромной сельской хаты, где проживали чародеи, обычно делают музей.
Библия категорически запрещает пользоваться услугами волшебников. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев.19:3), поэтому Господь наказывает их периодически наводнениями и ураганами.
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