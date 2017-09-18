 Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши домов

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ОГА Геннадия Москаля, около 19:00 по горным Раховскому и Тячевскому районам пронесся ураган. Шквальные порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередач, крыши частных домов и социальных объектов.
Практически весь Раховский район обесточен. Также без света остается ряд сел Тячевщины.
В с. Билын (Раховский район) сильный ветер полностью снес крыши на трех частных домах и еще на нескольких повредил. У Билына дерево упало на железнодорожные пути, из-за чего движение дизельного поезда Рахов - Ивано-Франковск было временно приостановлено.
В Верхнем Водяном поваленное ураганом дерево повредило кровли больницы и около десяти частных домов. Повреждена также крыша в больнице поселка Ясиня. В нескольких селах деревья перекрыли движение автотранспорта.
Информации о пострадавших в результате стихии нет.
4319 26
Около 500 населенных пунктов обесточены в Украине из-за непогоды, - ГСЧС(0)
Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж(26)
Температурный рекорд зафиксирован в Киеве, - синоптик(81)
Из-за урагана "Ирма" с острова в Карибском море эвакуировали 6 украинцев, - МИД(27)
Звезды добровольно сели операторами связи, чтобы оказывать психологическую помощь после урагана Ирмы(0)
16 населенных пунктов остались без электричества на Луганщине(0)
В результате непогоды в Украине обесточены 70 населенных пунктов, - ГСЧС(6)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Деньги взять больше неоткуда...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а то бы они и не такого натворили за то что Миху пропустили в Украину
Ответить
Ответить
Ответить
Люди живут от зарплаты до зарплаты.
Любые незапланированные расходы - катастрофа.
Ответить
А здесь.... в богатой -прибогатой США где прошел "Ирма" живут багатющие - прибагатющие американцы.
Ответить
Ответить
И учил детей из Билына в школе, когда некоторые ходили по очереди в школу, так как обувь была одна на двоих детей в семье. И это не одинокие случаи.
Ответить
Ответить
Ответить
Это же не Дамбас...
Ответить
гуцулы много лет методически вырубали леса на карпатских склонах. Древесину под «крышеванием» местных силовиков и Райадминистрации вывозили эшелонами и траками на продажу в Чехию. На вырученную валюту строили трехэтажные дома в прибрежной зоне. Господь их наказывает наводнениями.
Теперь вуйки откачивают помпами талую воду из своих коттеджей и требуют от Киева восстановить их замки.
Природу обижать нельзя, особенно там, где проживаешь.
Ответить
Ответить
Ответить
Библия категорически запрещает пользоваться услугами волшебников. «Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них» (Лев.19:3), поэтому Господь наказывает их периодически наводнениями и ураганами.
Ответить