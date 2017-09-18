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 Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши

ураган

В Закарпатской области пронесся мощный ураган.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ОГА Геннадия Москаля, около 19:00 по горным Раховскому и Тячевскому районам пронесся ураган. Шквальные порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередач, крыши частных домов и социальных объектов.

Практически весь Раховский район обесточен. Также без света остается ряд сел Тячевщины.

В с. Билын (Раховский район) сильный ветер полностью снес крыши на трех частных домах и еще на нескольких повредил. У Билына дерево упало на железнодорожные пути, из-за чего движение дизельного поезда Рахов - Ивано-Франковск было временно приостановлено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Буря в Черновцах поломала деревья и повредила машины. ФОТОрепортаж

В Верхнем Водяном поваленное ураганом дерево повредило кровли больницы и около десяти частных домов. Повреждена также крыша в больнице поселка Ясиня. В нескольких селах деревья перекрыли движение автотранспорта.

Информации о пострадавших в результате стихии нет.
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.....а может кто-то "играется" с климатическим оружием?!
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Смотрю на фото коммунальной и пожарной техники по всей Украине - везде ЗИЛы производства СССР 70х годов - 50 лет, в США и Европе техника после 30 лет - раритет, ретро!!! Везде старая техника, шоколадный царек рассказывает про успехи((((
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А что если эту старую технику продать в США в музеи? А на деньги купить у них новую.
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Всё верно... Что бы купить что-то новое, сначала нужно продать что-то старое.
Деньги взять больше неоткуда...
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слава Богу это ему и Кононенко еще не подсилу
а то бы они и не такого натворили за то что Миху пропустили в Украину
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да ладно, тебе в штаны нагадил, а это не подсилу? враньё
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Ірма, то був ураган. А це таке... людей шкода
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То, шо в Америке для вас "а це таке", в Украине страшнее Ирмы.
Люди живут от зарплаты до зарплаты.
Любые незапланированные расходы - катастрофа.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУраган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши
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