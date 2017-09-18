 Ураган на Закарпатье: обесточен район, повалены деревья, повреждены крыши

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главы ОГА Геннадия Москаля, около 19:00 по горным Раховскому и Тячевскому районам пронесся ураган. Шквальные порывы ветра повалили деревья, повредили линии электропередач, крыши частных домов и социальных объектов.
Практически весь Раховский район обесточен. Также без света остается ряд сел Тячевщины.
В с. Билын (Раховский район) сильный ветер полностью снес крыши на трех частных домах и еще на нескольких повредил. У Билына дерево упало на железнодорожные пути, из-за чего движение дизельного поезда Рахов - Ивано-Франковск было временно приостановлено.
В Верхнем Водяном поваленное ураганом дерево повредило кровли больницы и около десяти частных домов. Повреждена также крыша в больнице поселка Ясиня. В нескольких селах деревья перекрыли движение автотранспорта.
Информации о пострадавших в результате стихии нет.
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Деньги взять больше неоткуда...
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а то бы они и не такого натворили за то что Миху пропустили в Украину
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Люди живут от зарплаты до зарплаты.
Любые незапланированные расходы - катастрофа.
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