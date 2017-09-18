 Форум издателей призывает интеллигенцию поддержать Сущенко и Семену

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в принятом обращении в защиту журналистов.
"Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей и издателей, журналистов, других представителей творческой интеллигенции к выражению поддержки украинцам, ставшим политическими узниками Кремля, среди которых есть и сценаристы, и журналисты", - отмечают авторы обращения.
Они подчеркивают важность выражения поддержки Сущенко и Семене. "Слова и жесты поддержки от известных авторов, у которых миллионные читательские аудитории, могут по своему действию быть сопоставимыми с мощными международными дипломатическими усилиями по освобождению заложников российской власти", - подчеркивается в обращении.
Напомним, украинский журналист Роман Сущенко уже почти год незаконно содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. С апреля продолжается уголовное преследование журналиста Николая Семены в Крыму.
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