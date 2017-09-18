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 Политика Украины, Общество
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 Форум издателей призывает интеллигенцию поддержать Сущенко и Семену

форум издателей

Форум издателей призывает творческую интеллигенцию поддержать незаконно задержанных российскими властями украинских журналистов, в частности, Романа Сущенко и Николая Семену.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в принятом обращении в защиту журналистов.

"Форум издателей призывает украинских и зарубежных писателей и издателей, журналистов, других представителей творческой интеллигенции к выражению поддержки украинцам, ставшим политическими узниками Кремля, среди которых есть и сценаристы, и журналисты", - отмечают авторы обращения.

Они подчеркивают важность выражения поддержки Сущенко и Семене. "Слова и жесты поддержки от известных авторов, у которых миллионные читательские аудитории, могут по своему действию быть сопоставимыми с мощными международными дипломатическими усилиями по освобождению заложников российской власти", - подчеркивается в обращении.

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Напомним, украинский журналист Роман Сущенко уже почти год незаконно содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве. С апреля продолжается уголовное преследование журналиста Николая Семены в Крыму.

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Ваша "підтримка" до гузна. Поки українські спецслужби не викрадають мацкальських журнашлюх, а суди не виносять їм вироки на пожиттєве за "тероризм" і не садять у клітки до туберкульозних уркаганів, доти імпотентний МЗС-маріонетка в руках Бариги буде "допомагати" азабочєннастямі і нотами. Композитори довбані
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Либералы импотентные , почитайте шо написал этот хлопец и учитесь . Мене и добавить нема шо
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Сейчас повылезает Цензоровская "интелегенция".
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Досі існує безвіз з росією, рекомендації для громадян не надаються...Ця ситуація з журналістами є пряма провина МЗС України. Тепер вони повинні допомагати родинам журналістів грошима.
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Допомогти може кожен з нас, примушуючи до дій і постійно тиснучи на т.зв. "владу". Бо всі позитивні зрушення, які все-таки відбулись за роки війни, не завдяки, а наперекір всяким там одноразовим гідрантам. Ну і найважливіша допомога, тільки в масштабах країни - це роззути очі і ввімкнути мізки, не голосуючи на виборах за шоколадну мразь, стару потикану ондатру Вону, гастролерів по типу саака і псевдопатріотів типу "Свободи".
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Зараз "патріоти" сааки можуть накинулись, добре якщо вони заснули!
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