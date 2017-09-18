 Украинец Касьянов завоевал "бронзу" на соревнованиях многоборцев во Франции

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины, Касьянов по сумме десятиборья набрал 8016 очков.
Победил канадец Демиан Уорнер (8252). Немецкий спортсмен Кай Казмирек с 8020 очками стал вторым.
По итогам сезона Касьянов занял пятое место в серии IAAF World Combined Events Challenge.
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Вот кто всегда радует - это наши спортсмены!
Здоровья вам и новых побед и медалей!
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