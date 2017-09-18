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Все про:легкая атлетика (83) награда (1247) Франция (1988) соревнования (170)

 Украинец Касьянов завоевал "бронзу" на соревнованиях многоборцев во Франции

касьянов

Украинский легкоатлет Алексей Касьянов вошел в тройку сильнейших на заключительном турнире сезона у многоборцев Decastar. Соревнования, которые 16-17 сентября проходили во французском городе Таленс, входят в серию IAAF World Combined Events Challenge.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию легкой атлетики Украины, Касьянов по сумме десятиборья набрал 8016 очков.

Победил канадец Демиан Уорнер (8252). Немецкий спортсмен Кай Казмирек с 8020 очками стал вторым.

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По итогам сезона Касьянов занял пятое место в серии IAAF World Combined Events Challenge.
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