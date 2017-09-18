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Все про:армия РФ (6830) Молдова (881) ООН (2234) Приднестровье (388)

 Вопрос вывода войск РФ из Приднестровья включен в повестку дня Генассамблеи ООН, - МИД Молдовы

приднестровье

Генеральная ассамблея ООН включила в повестку дня рассмотрение вопроса "О полном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова"

Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"МИД сообщает, что заявление Республики Молдова о включении в повестку дня 72-й Генассамблеи ООН дополнительного вопроса "О полном выводе иностранных войск с территории Республики Молдова" включен в дополнительный список вопросов, предложенных для включения в повестку дня Генеральной Ассамблеи", - говорится в сообщении молдавского внешнеполитического ведомства.

Отмечается также, что согласно рабочему графику Генерального комитета, ответственного за составление повестки дня Генассамблеи, предложенный Молдовой вопрос будет рассмотрен в октябре.

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В МИД Молдовы обращают особое внимание на то, что информация, которая появилась ранее в СМИ, что рассмотрение этого вопроса было отложено, не соответствует действительности.

Напомним, в июле парламент Молдовы принял заявление о выводе российских войск с территории Приднестровья. Пророссийски настроенный президент Молдовы Игорь Додон назвал заявление депутатов провокацией.

Приднестровье, где проживает преимущественно русскоязычное население, провозгласило независимость от Молдовы в 1990 году. Международное сообщество считает так называемую республику частью Молдовы. Россия объясняет присутствие войск в Приднестровье "миротворческой операцией".
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Наметили тему для еще одной пустой болтовни. Понятно же, что козломордые оттуда добровольно и одного АК не вывезут
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так думали и при совке о всём варшавсским блоком и полуучилос что вес варшавскии блок теперь против рассеики
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В Генассамблее у РФ нет права вето. Хотя и резолюции Генассамблеи рекомендательны (не обязательны к исполнению), резолюция о выводе войск будет для ввп сильным "ударом в спину".
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Классно парламент опустил этого додона!
Когда уже в Украине хоть кто-то из властей будет искренним патриотом!??? Ну хоть капельку.. хоть чуть-чуть...таким маааленьким патриотиком!!!
Одно ворье сидит и вором погоняет. Суки.
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Як туди у "придністров'я" попало це довбане рускоязичноє насєлєніє?
Там же молдавани та українці живуть!
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К ядреной матери валите,
И Додона с собою прихватите!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВопрос вывода войск РФ из Приднестровья включен в повестку дня Генассамблеи ООН, - МИД Молдовы
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