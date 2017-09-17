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Все про:НАТО (5743) Балтия (187) самолет (2256) учения (2067)

 Самолеты НАТО провели разведку в зоне, приближенной к району учений "Запад-2017"

истребитель f-35a

Пять военных самолетов стран НАТО провели разведывательные полеты на юге Балтии, у района проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2017".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", в проведении разведывательных полетов были задействованы военные самолеты США, Германии, Дании и Швеции.

Между тем, три корабля российского ВМФ были замечены у границ Латвии. Как говорится в заявлении Национальных вооруженных сил страны, в особой экономической зоне страны идентифицированы российские военные суда "Андромеда", "Килектор-1" и "Бира".

Читайте также: Российско-белорусские учения "Запад-2017" вступили в активную фазу

Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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Фашистских крыс из эрефии и примкнувшую к ним белорусскую область нужно постоянно держать в тонусе!!
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идентифицированы российские военные суда ... "Килектор-1" и "Бира".

Где они такие названия берут?...
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килектор - это такая баржа с краном, которую кацапы обычно используют для поднятия своих п\л, затонувших на мелководье.
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7Кокс7 Фашистских крыс из эрефии и примкнувшую к ним белорусскую область нужно постоянно держать в тонусе!!

Угу... Мы работаем над этим
Новая волна "телефонного терроризма" затронула восемь тысяч москвичей
http://txt.newsru.com/russia/17sep2017/evac.html
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А где находится "белорусская область" урод с ником 7Кокс7?
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Это был стёб. В следующий раз он, специально для НЕ урода из швайца, будет писать в скобках "стёб". И это не стёб )))
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опять пво руснявых обложалос - сам лично видел восемь самолётов в одной группе а они только пять увидели, аа ну да, они новые не выдит, ну и хорошо, если пять, то пять.
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НАТО посылало пять, а ты видел восемь. С нашего аэродрома как раз столько и взлетало(сам видел)
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такого рода самолёты ты мог видеть только на картинках ну или после боярошника.
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Хорошая новость. Хоть кто-то на стрёме, а то глаза уже слипаются.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСамолеты НАТО провели разведку в зоне, приближенной к району учений "Запад-2017"
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