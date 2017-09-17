 Самолеты НАТО провели разведку в зоне, приближенной к району учений "Запад-2017"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Москвы", в проведении разведывательных полетов были задействованы военные самолеты США, Германии, Дании и Швеции.
Между тем, три корабля российского ВМФ были замечены у границ Латвии. Как говорится в заявлении Национальных вооруженных сил страны, в особой экономической зоне страны идентифицированы российские военные суда "Андромеда", "Килектор-1" и "Бира".
Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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Где они такие названия берут?...
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Угу... Мы работаем над этим
Новая волна "телефонного терроризма" затронула восемь тысяч москвичей
http://txt.newsru.com/russia/17sep2017/evac.html
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