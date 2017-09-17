 Оккупанты установили системы видеонаблюдения вокруг четырех водохранилищ в Крыму

Об этом сообщила так называемая замредседателя "ведомства" Елена Тимошик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Разработаны в установленном порядке паспорта антитеррористической безопасности всех гидроузлов первого и второго класса. На объектах Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского водохранилища установлены системы видеонаблюдения и технические средства охраны", - рассказала она.
Также Тимошик сообщила, что для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и каких-либо угроз организована круглосуточная работа дежурно-диспетчерских служб.
В начале года "председатель" Госкомводхоза Игорь Вайль попросил выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ в связи с тем, что охраны 100-метровой зоны гидротехнических объектов силами комитета недостаточно.
Напомним, вода, поступающая с материковой части Украины, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась и для полива сельхозугодий. После оккупации Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.
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Вообще то такие акции более эффективны не на водозаборе а уже на пунктах хлорации и очистки в непосредственной близости от потребителей.
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Явно иностранец писал.
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Так и помрет, бедолага. Кино.
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Они хотят видеть в прямом эфире, как приближается белый пушистый зверек
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Или про Бомбас .
Мол , смотрите , у тех дебилов ещё хуже !
И под шумок - очередную реформу , как они это называют .
Народ ликует .
Прям , завидно бывает . Как устроились ловко !
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А СБУ должно "смотреть и видеть" где возможен следующий удар вражеской ДРГ ...
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