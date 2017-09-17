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 Политика Украины
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 Оккупанты установили системы видеонаблюдения вокруг четырех водохранилищ в Крыму

крым вода водоснабжение водохранилище

Оккупационный "госкомитет" по водному хозяйству и мелиорации Крыма отчитался об установке видеонаблюдения вокруг четырех водохранилищ: Аянского, Партизанского, Изобильненского и Симферопольского.

Об этом сообщила так называемая замредседателя "ведомства" Елена Тимошик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: В водохранилищах оккупированного Крыма сократились запасы воды

"Разработаны в установленном порядке паспорта антитеррористической безопасности всех гидроузлов первого и второго класса. На объектах Аянского, Партизанского, Изобильненского, Симферопольского водохранилища установлены системы видеонаблюдения и технические средства охраны", - рассказала она.

Также Тимошик сообщила, что для оперативного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и каких-либо угроз организована круглосуточная работа дежурно-диспетчерских служб.

В начале года "председатель" Госкомводхоза Игорь Вайль попросил выделить средства на установку ограждений вокруг крымских водохранилищ в связи с тем, что охраны 100-метровой зоны гидротехнических объектов силами комитета недостаточно.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Загруженность - процентов 20. Дороги убиты. Кругом заборы. Но войск "Правого сектора" нет", - житель оккупированного Крыма показал ялтинский пляж. ВИДЕО

Напомним, вода, поступающая с материковой части Украины, обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Эта вода использовалась и для полива сельхозугодий. После оккупации Крыма Россией подача воды по каналу была прекращена.
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Чтобы не отравили. Надо и нам учиться охранять все.
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Только дибильный касаб будет отравлять водохранилище.
Вообще то такие акции более эффективны не на водозаборе а уже на пунктах хлорации и очистки в непосредственной близости от потребителей.
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" Оккупанты установили систем видеонаоблюдения вокруг четырех водохранилищ в Крыму"
Явно иностранец писал.
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Брешуть. Це для того щоб місцева вата не крала воду відрами.
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я так понимаю это затем шобы диверсионные групы укропов не пистили оттуда воду ведрами....
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"Брат Митька помирает, ухи просит". (с)
Так и помрет, бедолага. Кино.
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Правильно. При совке был закон *5-ти колосков*, при Федорашке будет закон *5-ти кружек воды*
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Вебка с симферопольского водохранилища

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Оккупанты установили системы видеонаблюдения вокруг четырех водохранилищ в Крыму

Они хотят видеть в прямом эфире, как приближается белый пушистый зверек
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Хорошо ныне власти - чуть дерьмо в стране , они - р-раз , и новость про Крымс .
Или про Бомбас .
Мол , смотрите , у тех дебилов ещё хуже !
И под шумок - очередную реформу , как они это называют .
Народ ликует .
Прям , завидно бывает . Как устроились ловко !
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Шыкаладный шабаш в Украине никак не отменяет и не уменьшает справедливого страдания крысьчан.
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Пусть ставят. Крым мы вернем в Украину и сразу же отдадим в аренду Израилю на 99 лет. Больше я думаю не надо. А Севастополь объявим вольным городом. И российскому военному флоту путь в Севастополь будет навсегда заказан.
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Лично я , как представитель славного общества пикейных жилетов , Гризодубо палец в рот не положил бы !
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При текущих условиях водный запас в Крыму стал стратегическим объектом. Так что ничего удивительного если водные хранилища будут охранять спец войска. Дожились таки до такого
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это норма, так было всегда, но насколько к этому относились ответственно это уже второй вопрос.
А СБУ должно "смотреть и видеть" где возможен следующий удар вражеской ДРГ ...
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Когда было "всегда"? А что СБУ делают на окупированной территории?
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