 Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, "министерство агропромышленной и продовольственной политики и продовольствия ДНР" заявляет: "В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд".
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если бы этот недоносок не проболтался - Порохо-Гроси продолжали бы рассказывать про "блокаду"?...
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статья на Цензоре от 16.09.17
00:08
Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак
Украина не поставляет электроэнергию и продовольственные товары на оккупированные территории и не имеет Крымом и ОРДЛО никаких торговых отношений.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.
Как утверждает Грымчак, Украина не поставляет воду и электроэнергию в Крым и на оккупированную часть Донбасса, точно также как и не получает ее с той стороны. Аналогичным образом ситуация обстоит и с продуктами питания, которые поставляются только из России.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак
"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще весной. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, - электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же - электроэнергию и воду не поставляем.
В Донецкую область мы поставляем воду, но там есть "Вода Донбасса", канал, который идет в Мариуполь, но из неконтролируемой территории. Здесь есть нюансы. Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда, а из России завозят", - заявил замминистра.
Также читайте: В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак
При этом он отметил, что Украина не торгует с неподконтрольными ей территориями. "Полгода уже ничего не происходит. У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией", - заявил чиновник.Источник: https://censor.net.ua/n455543
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З усих тенденцій в Україні незмінною є лише тенденція збільшення вартості товарів,ну або зменшення прибутків громадян.
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Обдолбенцы заразиться боятся.
Источник:https://censor.net.ua/n455691
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Ну посидят еще без сала...
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А им расеяне за свой счёт привезут. Держат лугандонцы Путена за яйца... магучий нарот...
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