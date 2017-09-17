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 Общество
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Все про:мясо (185) сало (26) свинина (55) Донецкая область (4664)

 Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину

мясо рынок

Руководство террористической организации "ДНР" запретило ввозить на оккупированную территорию Донецкой области свинину, а также изготовленную из нее продукцию из подконтрольной правительству части Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, "министерство агропромышленной и продовольственной политики и продовольствия ДНР" заявляет: "В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней на территории Украины запрещен ввоз на территорию Донецкой Народной Республики мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т. д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд".

Читайте на "Цензор.НЕТ": После скандала в Рогозиным Россия запретила поставки румынской свинины
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так мы, оказывается, продолжаем с ними торговать?!?!
если бы этот недоносок не проболтался - Порохо-Гроси продолжали бы рассказывать про "блокаду"?...
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Торговли нет. Речь идет про мясо, которое люди несут с собой. В лнр уже давно (месяцев 5 наверное) запретили из Украины мясо и колбасу проносить (за исключением колбасы в вакуумной упаковке). Если находили - выбрасывали под мост. А сейчас и в днр так сделали.
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так торгуем или нет если запретили свинину?

статья на Цензоре от 16.09.17
00:08
Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак

Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину - Цензор.НЕТ 816

Украина не поставляет электроэнергию и продовольственные товары на оккупированные территории и не имеет Крымом и ОРДЛО никаких торговых отношений.
Об этом в эфире "112 Украина" заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает Цензор.НЕТ.

Как утверждает Грымчак, Украина не поставляет воду и электроэнергию в Крым и на оккупированную часть Донбасса, точно также как и не получает ее с той стороны. Аналогичным образом ситуация обстоит и с продуктами питания, которые поставляются только из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году Россия уйдет с Донбасса, - замглавы МинВОТ Грымчак

"Остановка поставки электроэнергии состоялась еще весной. Все перетоки электроэнергии сегодня остановлены, все, что можно с нашей стороны спросить, мы спросили, - электроэнергию с той стороны не получаем и туда не поставляем. Это просто факт. По Крыму так же - электроэнергию и воду не поставляем.

В Донецкую область мы поставляем воду, но там есть "Вода Донбасса", канал, который идет в Мариуполь, но из неконтролируемой территории. Здесь есть нюансы. Поставка продуктов питания туда происходит не через линию разграничения, часть идет через Россию, когда продаем туда, а из России завозят", - заявил замминистра.

Также читайте: В законе о реинтеграции Донбасса АТО заменят термином "операция по обороне Украины", - Грымчак

При этом он отметил, что Украина не торгует с неподконтрольными ей территориями. "Полгода уже ничего не происходит. У нас никогда не было и нет торговых отношений с неконтролируемой территорией", - заявил чиновник.Источник: https://censor.net.ua/n455543
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Каждый день толпы кормильцев прутся через КПВВ на нашу сторону и возвращаются обратно затарившись продуктами ( в том числе и мясом). Вот и думайте - это торгуем или как?
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Купить шмат сала или пару палок колбасы после получения здесь укропенсии - это торговля? Все везут. Теперь будут жрать расейский пищевой эрзац.
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Значит,брехал этот организм с насупленной рожей...
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Так грося и говорил ,что будет дешеветь мясо.Явно в сговоре с ними.
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Да-да,приблизно так як і кавуни в Києві після прибуття баржі з ними з Херсонщини.
З усих тенденцій в Україні незмінною є лише тенденція збільшення вартості товарів,ну або зменшення прибутків громадян.
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Какие молодцы, прям хоть лайк ставь, не то что наши свиньи в Раде. Так что, торговля цветет?
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Хотя странно как-то. Ладно барыгам выгодно, но ребята вот те, кто с марта блокирует "торгівлю на крові"... ну эти семенченки, парасюки и иже с ними, куда смотрят-то?
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та все они правильно смотрят,не рви сердце
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Взагалі якийся абсурд-скрізь заборони,а свинину певне будуть везти.Просто зміняться схеми та напрямки потоків грошей та і всього.Я не зрадобот,місцями навіть порохобот-але мій оптимізм починає зазнавати значних ударів,задовбало вже все.Певне я не маю на це права-хлопцям в окопах ще складніше,але топтання на одному місці пригнічує.
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Никто не будет выполнять этих законов. На донбассе вообще не принято выполнять законы. Ни украинские раньше, ни тем более дыровские теперь. Просто размеры взяток подрастут..
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Та отож.На даунбасню мені пох-мене більше турбують наші ,нечисті на руку,що туди щось возять та продають тим уєбням.
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Там подъёмы сумасшедшие. Люди, к примеру, в 14-м только на сигаретах дома здесь построили.. Дыра ж сельского хозяйства практически не имеет, а сала хахаляцкого хоцца..))
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Теперь войны не избежать. Разве что увеличат закупки шоколада.
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Потуги этих унтерменшей просто смехотворны
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Каннибализм ведь запрещен в недороссии Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину - Цензор.НЕТ 9066,наверное .
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"В связи с ухудшением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней

Обдолбенцы заразиться боятся.
Источник:https://censor.net.ua/n455691
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Решили перед Рош-а-Шаной поголовно принять еврейство? Предлагаю всех обрезать (включая женщин)!
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А нахвалялись шо це вони годують Україну. Бггг.
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странно, что бывший реализатор окорочков не сделал этого раньше!)))
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с частников на блокпостах у Марьинки (их/наш) берут по 200/250 грн и вуаля! свинной грипп и африканская чума излечена!
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пущай любый серцу и желудку радимый раззейский ягель жуют
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А буквально на днях какой0то организм из правительства или АП надрываясь и брызгая слюнями убеждал,что торговли между Украиной и ОРДО нет уже более полугода...Значит,торговля всё идёт? ))
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Нужно объяснять,что это за гастротуры из лугандонов?
Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину - Цензор.НЕТ 1941
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И каждая прокацапленная гнида тащит с собой в ОРДЛО 75 килограммов хавчика! На хрена им централизованные поставки? Пэтя их уже обеспечил! И мечутся по две ходки в день! Целый бинес! Некоторые просто катаются как "тушки" чтобы на них хозяин мог 75 кг. загрузить...
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репа по осени сказочно хороша. а если еще распарить - рюзьге деликатес...
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очень странно, что до сих пор ввозили. Бизнес, епт.
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ну если кормильцам запретили есть сало пусть едят говяжьи анусы
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А ее ввозят только челноки через КПП. Ві бі их клумаки видели
Ну посидят еще без сала...
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вместо украинской свинины будут хавать ростовских снигирей....

А им расеяне за свой счёт привезут. Держат лугандонцы Путена за яйца... магучий нарот...
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Просто со вкусом украинского мяса развивается любовь к Украине. Незря же в СССР был железный занавес
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Парашники расчищают площадку для своих поставок. Уроды.
Террористы "ДНР" запретили ввозить украинскую свинину - Цензор.НЕТ 5948
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А ту Галю, которую "підманули й забрали з собою" вообще привязали к дереву и сожгли живьем. Так что судьба проститук и млядей незавидна во все времена.
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Неужели прозрели и от свинятины отказались,добро пожаловать в Чечню,вы лугандоны и данбосята скоро увидите прелесть "русского мира" ...
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еще бы днр запретил поставлять им газ и электричество
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Решение только на пользу Украине. А вы, недоделки, завозите теперь мороженную конину из параши, ее там справно лепят
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