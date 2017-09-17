 США могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон

Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы проводим оценку. Это очень серьезная проблема, учитывая вред, который был нанесен некоторым людям", - сказал Тиллерсон, выступая в программе "Лицом к нации" на канале CBS.
По крайней мере, 21 американец пострадал в результате "инцидентов", как их назвал Госдепартамент, которые привели к ряду негативных последствий, включая потерю слуха, сотрясения, головные боли, звон в ушах и даже проблемы с концентрацией внимания и вызовом в памяти обычных слов.
Хотя следователи изучают возможность применения звуковых волн или электромагнитного оружия, виновные или какие-либо устройства пока не обнаружены, сообщает Associated Press.
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Пхеньян буде "знищений", якщо не відмовиться припинити свої "безрозсудні" ядерні випробування і запуски балістичних ракет.
Про це заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю CNN, повідомляє AFP.
Вона зазначила, що у разі, якщо КНДР представлятиме серйозну загрозу для США або їх союзників, "Північна Корея буде знищена".
За словами Хейлі, заяви Трампа про "вогонь та лють" щодо Північної Кореї були "не пустими погрозами".
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Горіть у пеклі, москалі!
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В Гуантанамо фирташу зажмут яйца в дверном проёме, и он поведает, каким хуем петро оказался в Президентском кресле Украины. Не переключайтесь
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