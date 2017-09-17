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Все про:дипломатия (1038) Куба (104) США (13420) Тиллерсон (160)

 США могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон

госдеп

США рассматривают возможность закрытия посольства на Кубе после "атак на здоровье" американских дипломатов в этой стране.

Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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"Мы проводим оценку. Это очень серьезная проблема, учитывая вред, который был нанесен некоторым людям", - сказал Тиллерсон, выступая в программе "Лицом к нации" на канале CBS.

По крайней мере, 21 американец пострадал в результате "инцидентов", как их назвал Госдепартамент, которые привели к ряду негативных последствий, включая потерю слуха, сотрясения, головные боли, звон в ушах и даже проблемы с концентрацией внимания и вызовом в памяти обычных слов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия может дополнительно сократить количество американских дипломатов в Москве, - Путин

Хотя следователи изучают возможность применения звуковых волн или электромагнитного оружия, виновные или какие-либо устройства пока не обнаружены, сообщает Associated Press.
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А что хоть крутили дипломатам? Записи пламенных речей Команданте?
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17 вересня 2017

Пхеньян буде "знищений", якщо не відмовиться припинити свої "безрозсудні" ядерні випробування і запуски балістичних ракет.
Про це заявила постпред США в ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю CNN, повідомляє AFP.
Вона зазначила, що у разі, якщо КНДР представлятиме серйозну загрозу для США або їх союзників, "Північна Корея буде знищена".
За словами Хейлі, заяви Трампа про "вогонь та лють" щодо Північної Кореї були "не пустими погрозами".
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А можно пригласить кубинских спецов к нам на Воздухофлотский? Думаю, народ деньги соберет.
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Ты со своей вонючей страной-помойкой путаешь,русский.Это у вас,недочеловеков,принято все "святой водой" поливать,либо все время находиться в обдолбленном состоянии.
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Поосторожнее с выражениями. В Штатах с наркотой куда хуже ситуёвина, чем в Украине.
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При чем тут Украина,русский? У тебя из-под каждого комента московитские рога торчат.
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Преступление налицо. Вопрос: кто сделал и мотивы? Кубе это незачем, когда долгожданный мир наладился.
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Скорее всего кацы вонючие им новое оружие поставили, чтоб выкурить от туда американцев, а сами туда зайдут, будет новый карибский кризис
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У Кубы нет бюджета на такие шутки, подобные разработки стоят миллионы и требуют хорошей научной базы. А стран в этом заинтересованных на пальцах одной руки посчитать можно. А имеющих такой потенциал, неучтенные никем средства, и ученых, всего две - Раша и Китай. Имхо Китаю это незачем, он всем видом демонстрирует, что его интересуют американские доллары, а не серьзный конфликт. Так что остается один кандидат
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Да что там одной руки, одного пальца вполне достаточно.
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Это не похоже на фантазию. Был у меня в Украине знакомый бывший сбушник. группа Альфа. Списанный после пулевого ранения на пенсию. Так вот он на полном серьезе утверждал что сам держал в руках инфразвуковое оружие.
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это мстя парашинцев, заодно и опять что-то разжечь. притаранили инфразвуковой излучатель военный, они такие ещё хотят для разгона митингов использовать
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Наверное "звезды"рос.попсы исполняли свои хиты😨😲
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США могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 807Вiльний‏ @NoFated 2 ч.2 часа назад
В Гуантанамо фирташу зажмут яйца в дверном проёме, и он поведает, каким хуем петро оказался в Президентском кресле Украины. Не переключайтесь

США могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон - Цензор.НЕТ 2691
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лол, надейтесь... В США одни порохоботы сидят.
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Лазаренко в свое время тоже американские кучмолюбы посадили.
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Фирташ может рассказать амерам почему они с Тимошенко из врагов стали друзьями. Власть должна прекратить террор против "Интера", - Тимошенко. https://censor.net.ua/video_news/409417/vlast_doljna_prekratit_terror_protiv_intera_timoshenko_video.
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А ведь только-только отношения начали налаживаться...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША могут закрыть посольство на Кубе из-за инцидента с акустической атакой на дипломатов, - Тиллерсон
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