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Все про:Латвия (637) шпионаж (696)

 "Ведут себя явно фамильярно и приветливо": полиция Латвии составила инструкцию для госслужащих по распознаванию шпионов

шпион

Полиция безопасности (ПБ) Латвии опубликовала на своем сайте рекомендации, как распознать шпионов. Документ адресован должностным лицам государственных и муниципальных учреждений Латвии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Делфи.

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ПБ рекомендует обращать особое внимание на иностранцев, которые ведут себя явно фамильярно и приветливо, стараются быстро перейти на неформальный стиль разговора, устанавливают контакты в социальных сетях, пытаются вызвать реакцию, апеллируя к идеологическим убеждениям. Также следует настороженно относиться к иностранцам, которые задают наводящие вопросы о ситуации в стране, на работе, личной финансовой ситуации.

Согласно документу, сотрудники иностранных спецслужб могут пытаться направить разговор на темы вне работы, пытаться продолжить контакт в неформальной обстановке и в нерабочее время, просить предоставить информацию для личных нужд, предлагать информацию или помощь по рабочим вопросам в обмен на услуги.

В рекомендациях ПБ отмечается, что усилия сотрудников иностранных спецслужб направлены на то, чтобы получить информацию, которая не является общедоступной, и касается национальных интересов и безопасности Латвии. Должностные лица государственных и муниципальных органов являются одним из самых ценных источников такой информации. Шпионов интересует не только секретная информация, но и сведения о повседневной деятельности и должностных лицах учреждений, информация о деловых партнерах в негосударственном секторе, законопроектах, программах развития и реформ, планах закупок, внутренних процедурах, кадровом составе учреждений, уровне профессиональной подготовки сотрудников, техническом оснащении и др.

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Иностранные шпионы могут выдавать себя за дипломатов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, работников правоохранительных органов, предпринимателей и журналистов.

ПБ также подготовила рекомендации, как действовать, если к жителям Латвии обращается шпион. Если кажется, что произошел контакт со шпионом, ПБ советует избегать немедленного ответа, не давать обещаний и не брать на себя обязательств, обратить особое внимание на то, какую информацию хочет получить иностранный гражданин. "В крайних случаях - под угрозой ареста, давления на членов семьи - можно якобы согласиться на сотрудничество, но об этом следует немедленно сообщить ПБ", - подчеркивается в материале.

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О любых подозрительных контактах с зарубежными гражданами следует немедленно сообщать ответственному за безопасность учреждения лицу или ПБ. ПБ гарантирует конфиденциальность предоставленной информации и ее источника, а также напоминает, что за сбор и передачу информации работникам иностранных спецслужб в Латвии предусмотрено лишение свободы.
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У них полные карманы матрешек, и балалайка из котомки торчит, а вокруг котомки - фофудья в скатку.
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Якщо почули рааассссєя- бийте на звук. Не помилитесь
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Штирлиц недумевал, почему на него оборачиваются. Что-то выдавало в нем чужого - то ли взгляд, то ли походка, то ли буденовка на голове и парашют за спиной.
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лучше попытаться разбить фунфырик боярышника или сломать балалайку - шпиёнватник себя выдаст...
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Вату видно издалека , как бы она не маскировалась..
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Но самый главный признак шпиёна это парашют волочашийся у не го за спиной
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Ведут себя явно фамильярно и приветливо": полиция Латвии составила инструкцию для госслужащих по распознаванию шпионов
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