 Массовая драка произошла на Закарпатье: задержана подмога с битами, трубами и патронами

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Горной произошел конфликт, который перерос в массовую драку. На место происшествия прибыли правоохранители.
Кроме того, в городе Перечин полицейские остановили автомобили, в которых три десятка мужчин ехали на подмогу участникам конфликта. Все они являются жителями Великого Березного и района. В двух машинах полиция нашла оружие: 14 патронов к охотничьему ружью, пневматический пистолет, 6 деревянных бит, две металлические трубы.
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І погнали наші городських.
Ща вспомнишь ... Молодость, дурость...
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Добро всегда побеждает зло. Вот я всегда на стороне добра и был.
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