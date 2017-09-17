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 Массовая драка произошла на Закарпатье: задержана подмога с битами, трубами и патронами

драка

В городе Свалява (Закарпатская область) произошла массовая драка между местными жителями и жителями Великого Березного.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на улице Горной произошел конфликт, который перерос в массовую драку. На место происшествия прибыли правоохранители.

Кроме того, в городе Перечин полицейские остановили автомобили, в которых три десятка мужчин ехали на подмогу участникам конфликта. Все они являются жителями Великого Березного и района. В двух машинах полиция нашла оружие: 14 патронов к охотничьему ружью, пневматический пистолет, 6 деревянных бит, две металлические трубы.

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Дівчинка, яка постраждала під час пожежі у таборі «Вікторія» Катерина Ной, вивела із палаючого корпусу вісьмох дітей. Читайте більше тут: http://zik.ua/news/2017/09/17/divchynka_shcho_postrazhdala_pid_chas_pozhezhi_v_odesi_vytyagnula_iz_palayuchogo_1169033

Массовая драка произошла на Закарпатье: задержана подмога с битами, трубами и патронами - Цензор.НЕТ 3673
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Надо искать в Одесской области участок с постройкой из дорогой финской сосны, по срокам возведения совпадающими со сроками возведения сгоревшего корпуса. Провести дознание, и при подтверждении фактов хищения, закопать на том участке владельцев, желательно живьем.
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поліцаї не дали розвернутися партизанському загону.
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Цепи, валянки с песком, биты, трубы, ланчаки...90-е не за горами
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он наверное хотел сказать нунчаки . ну а так как не знает что это , а где то слышал . то так и написал .
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Штакетник с забора с гвоздями, гидравлические шланги с с\х техники с гайкой на краю...

І погнали наші городських.

Ща вспомнишь ... Молодость, дурость...
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Судя по тому что ты живой после гвоздей со шлангами , то бегаешь ты быстро .
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Я правильную сторону выбирал.

Добро всегда побеждает зло. Вот я всегда на стороне добра и был.
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наверное контрабанда какая, закарпатье же, янтаря там нет зато
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Все побоища в Украине сегодня проходят под девизом: Геть москалiв!
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запахло прошлым. я думал, шо мы это уже пережили
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ох и суровые жители Великого Березного, давиче помню лет15 назад бывал у них в клюбе - так табуретки хрустели на плечах, а после самогон за дружбу пили с битых стаканов....
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Идиоты! Нет бы поехать всем вместе и отпи*дить Авакяна и Шоколданого Барыгу...
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на цензоре писать нечего в помойку превращается помалу и рупор панамских а за правду банят
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Не згоден, за правду на цензорі не банять, а ось за кацапський мат, точно банять, не лайся матом та пиши правду.
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Если я пишу своё мнение о Саакашвили, и не хвалю его , то мой сообщение удаляются . Это уже факт!
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Непонятно, зачем полицию вмешивали - опять полиция для всех будет плохой. По уму нужно было дать возможность закончить драку, а потом задержать победителей.
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...Судя по всему "свялявские" решили взять под контроль "контрабас" в Великому Березному. "Местные" возмутились и решили, что "техас" должны грабить "техасцы" ))))
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