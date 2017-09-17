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 Московский суд планирует начать рассмотрение дела по газовым турбинам Siemens 20 октября

сименс

Арбитражный суд Москвы назначил на 20 октября предварительное заседание по рассмотрению иска совместного предприятия Siemens и "Силовых машин" – "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) –против двух структур "Ростеха", ОАО и ООО "Технопромэкспорт".

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Подробности в материалах дела не сообщаются. В пресс-службе Siemens в России пока не комментировали содержание иска к структурам "Ростеха".

Ранее сам концерн Siemens подал иск к "Технопромэкспорту" из-за скандала с поставками турбин для ТЭС в аннексированном Крыму, первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

До этого Арбитражный суд Москвы дважды отказал Siemens в наложении ареста на турбины, поставленные в обход санкций в аннексированный Россией Крым, в качестве обеспечительной меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия отложила на год ввод в эксплуатацию двух строящихся ТЭС в оккупированном Крыму

"Сименс технологии газовых турбин" - совместное предприятие Siemens AG (65%) и "Силовых машин" (35%). Сфера деятельности - производство и обслуживание газовых турбин мощностью более 60 МВт для России и СНГ, занимается разработкой, сборкой, продажей и сервисом газовых турбин, а также локализацией производства.

В настоящее время "Технопромэкспорт" (компания, созданная российской госкорпорацией "Ростех" - КР) строит в аннексированном Крыму две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

В начале сентября стало известно, что правительство России отложило сроки запуска в эксплуатацию Симферопольской и Севастопольской теплоэлектростанций в Крыму - на май-июнь 2018 года.

Ранее агентство Reuters обнародовало расследование, которое установило: турбины, поставленные в оккупированный Крым для дальнейшего использования на возведенных Россией электростанциях, были произведены на совместном с российским концерном "Силовые машины" заводе "Сименс технологии газовых турбин". В марте немецкая компания заявляла, что оборудование было доставлено в Тамань, однако, как утверждают источники Reuters, две из четырех турбин оказались в Севастополе, где их собираются установить на местной электростанции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это их турбины или уже нет? Была проведена серьезная переделка", - Минэкономразвития РФ о поставках Siemens в Крым

О возможности перенаправить турбины в Крым говорили и раньше, но Siemens отмечал, что данные турбины предназначены исключительно для Тамани, а не для оккупированного украинского полуострова, куда поставки такого оборудования запрещены санкциями ЕС.

Siemens категорически отрицает свою причастность к передаче турбин из России в Крым. 11 июля Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы из-за газовых турбин, которые вопреки санкциям незаконно доставлены из России в Крым. Ответчиками являются две российские компании.

21 июня в своем сообщении концерн Siemens заявил, что прекратит поставки энергооборудования по госзаказам из РФ.

Европейский союз 4 августа добавил в санкционный список трех чиновников и три компании в России после скандала с газовыми турбинами Siemens, завезенными вопреки контрактам в аннексированный Крым.
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Сіменси продажні тварюки!Коболєв правий!
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Сименс это фактически Германия. Там как бы не Сименс работает на Германию, а гос.аппарат Германии - это обслуживание Сименс.
поэтому...
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С таким же успехом концерн Siemens мог бы написать в "спортлото."

,или неделю аб стену арбитражного суда моквы головой стучатся, проку было бы столько же.
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как европейские компании обходят санкции

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Санкционный скандал вокруг поставок в Крым турбин германской компании Siemens на днях получил продолжение в Нидерландах. Две небольшие голландские компании оказались уличены в строительстве Керченского моста за продажу России машины для прокладки тяжелых труб.
Новое разоблачение нарушителей из ЕС свидетельствует о том, что европейские компании ищут уловки, чтобы обойти санкционные запреты в отношении Крыма. Две голландские компании обвиняются в том, что изготовили и собрали компоненты для оборудования, используемого при строительстве Керченского моста, - молота, предназначенного для установки несущих столбов. Компания Biljard Hydrauliek изготовила одну из основных частей устройства, а группа Dematec Equipment собрала ее и доставила на Таманский полуостров.

На этом основании обе компании теперь обвиняются в нарушении режима санкций, который запрещает любому европейскому производителю продавать оборудование или участвовать в проектах в Крыму с момента его присоединения к России.

Как заявил директор Dematec Equipment Дерк Ван ден Хойвел, оборудование поставлялось не в Крым, а на территорию РФ - Таманский полуостров. В то время как директор второй компании Марсел Бейлард ответил, что Biljard Hydrauliek всего лишь «предоставила комплектующие заказчику в Нидерландах», не зная о конечной цели данной поставки. Такая же ситуация была и с поставками турбин Siemens, которые первоначально были предназначены для электростанции в Тамани.

Фактически для обслуживания Крымского моста в настоящее время в Европе выстроилась целая цепочка посредников, пользуясь иранскими аналогиями в обходе санкций.
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Пока не будут серьёзно штрафовать этих барыг. И пусть потом возмещают бабки с рашки через суды "за обман". Этот цирк будет продолжаться.
Капиталистов как и чинуш надо бить баблом. Они только эти потери понимают.
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