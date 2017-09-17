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Все про:медицина (1626) пенсионная реформа (989) Тимошенко (25470) Батькивщина (1898)

 "Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, - Тимошенко

тимошенко

Парламентская фракция "Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, которые в ближайшее время собирается "протолкнуть" власть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в интервью телеканалу "Интер".

По ее словам, медицинская реформа лишит как минимум 60% украинцев возможности лечиться, а пенсионная реформа лишит будущих пенсионеров права выйти на пенсию из-за требований относительно 35 лет пенсионного стажа и сокращения коэффициента начисления пенсий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Денисенко: Без реформ и пенсионная, и медицинская системы через несколько лет просто рухнут

Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля в первом чтении.

8 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
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Ну, це теж позиція, може навіть і правильна, тільки не вирішальна.
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Повышение пенсий будет и без этого закона! Она против повышения пенсионного стажа до 35 лет и сокращения коэффициента начисления пенсий. И вообще - читать иногда полностью новость очень даже полезно! Многие вопросы потом отпадают сами по себе!

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да это просто популизм это как с многими другими проектами уже сто раз было ну что вы не знаете что ли, найдут причину самую задевающую и топят проект закон всё такое "Парламентская фракция "Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы" так ? так, там речи нет о доработках, изменениях что я не так прочитала?
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Говорить о
каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и бесполезно...
Анализировать «предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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Вот что удивительно - народ так её ненавидит , как будто это она все эти годы была президентом .
Нет , я никак её не защищаю . Для меня все они - мерзкие твари .
Но нужно быть объективным !
Мы , голожопые , никогда не жили так хорошо , как во время её премьерства .
И , судя по всему , уже не будем .
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ее ненавидят представители власти и холуи власти причем такое было всегда при любой власти! вот и задпйся вопросом а почему любая власть так не навидит ЮЛЮ!!
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т.е. я так понял власть которая 25 лет вас грабила вам нравится! ну тогда вопросов не имею!! тут клиника!!
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Потому, что она по сути своей деструктивна.

Задумайся, почему любой хозяин ненавидит крыс у себя в хозяйстве.
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Почитайте комменты .
Не думаю , что комментаторы все из властных структур .
У нас , конечно , Страна Дураков . С этим трудно спорить - достаточно посмотреть на наш уровень жизни и доходов .
Но всё же !
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все набрали кредитов, как "сучка блох", как и Жулька, потому и пожили 1, 5 года,
потом не могли расплатиться.
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Вы опять забываете , что она НИКОГДА не была президентом .
Напротив , она перманентно пребывала с президентом в конфликте . Кто бы он ни был .
То есть , политику государства определяла не она . Она была против . В силу конфронтации с АП .
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Поскольку существующая однотуровая власть принципиально ничем не отличается от бывшей уголовной, а во многом ее и переплюнула, то, естественно, что внутри страны у этой власти и ее холуев тот же враг - Ю.В. Тимошенко.
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Ворог мого ворога мій товариш. Так що хай вона працює.
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ну если суть реформ залезть ко мне в карман то я тоже против таких реформ!!
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По ее словам, медицинская реформа лишит как минимум 60% украинцев возможности лечиться, а пенсионная реформа лишит будущих пенсионеров права выйти на пенсию из-за требований относительно 35 лет пенсионного стажа....

Юлья прекрасно понимает , что сейчас почти 100 % украинцев не имеют возможности правильно лечиться и свое лечение они оплачивают из своего кармана.. А насчет пенсий . дык ее действительно заработать надо.Если она всю жизнь тунеядствовала.. работала столбовой, а пришла пора и что, она должна получать у государства незаработанные деньги? Работать надо, а потом и получать. По другому никак.
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а судьи заработали пенсию причем не просто пенсию а 200тыс пенсии?!! и почему судям можно получать не заработанное а мне неззя?!!
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Поэтому и делается рехфома. что идет такой перекос. А Юлья боится, что ей по новому закону не начислят 200 тыщ пенсии. Вот она и не будет голосовать.Потому что ей тоже будет низзя!! Утрирую , но не сильно.
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так это реформа дала судьям пенсию 200тыс токо навзание поменяли счас это называется ПОЖИЗНЕНОЕ ОБЕСПИЧЕНИЕ!!
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Сначала они не голосуют, а потом визжат злочинна влада! За что украинцы таким как Тюлька зарплаты платят из налогов? Что если армия Украины скажут - А мы не будем вас защищать?
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Це ієзуїтство у вас. Пан Олександр добре розуміє, що він лицемірить, але робить добру міну.
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Смокчіть підкацапники і дальше хоч поздихайте а Юля буде президентом і нічого тут ніхто не змінить. Ваших хазяїв, холуї, порве вона, як тузік тряпку.
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Каждый день
правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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Без завершения реформ, мы рискуем потерять государственность - сказал Порошенко. За реформы мы голосовать не будем ответила Тюлька. Ну что тут может быть непонятным?
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Перед словом "Порошенко" треба ставити слово "шпигун".
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Шпигун- это твоя Тюлька, наплевала на государственную границу, поиздевалась над ней, суверенитетом Украины вместе с Психашвили, способствовала надругательству над пограничниками, сколько их погибло на востоке! пограничники - святые люди, всегда первые принимают на себя огонь. гнида твоя Жулька! вместе с Власенко, Доброжоповым, Наемом.
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Кремлядским тухлим консервам з партії Родіна реформи ніколи і не були потрібні. Тут немає новини.
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Не понимаю, почему воняют порохоботы. Не будет клята Йулька со своей клятой фракцией голосовать за богоданные реФОрмы. Ну так и хорошо. У вас же есть монолитна аки цемент 600 коалиция! Чы нэма? А шо тогда по этому поводу написано в Конституции?
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Господи, пусть не голосует. Зато потом, когда все заработает, Юля заявит, что это именно она заставила злочинну владу принять медицинскую реформу. В первый раз, что ли..
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ага заработает КАК ЖЕ!! чтобы что то заработала надо спецов привликать а не БАРЫГ!!
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ну ей как бывшему инвалиду и будущему пенсионеру, как ни кому, понятны суть этих реформ - все в сад!
или опять что то мутит?
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Короче так = Юлю в президенты , Саакашвили в генеральные прокурорв .= Такого массового бегства корупционеров олигархов из Украины ещё мир не видал .
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А як же ж шахтарі та металурги без олігархів?!Та ви що??!
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Йулька стала вкладывать большие деньги в саморекламу и заказные рейтинги
наблюдаем
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Юля ПРЕЗИДЕНТ .Саакашвили -ПРЕМЬЕР.Коломойский - ГЛАВА НАЦБАНКА.Корбан - Прокурор.Долар по ШЕСТЬ .Зарплата по 10000 тысяч .И столица в Днепре . ВОТ это заживем..Поляки ломиться будут на заработки к нам . Кто против .Срочно голосуем.
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Лановой - наш "бендукідзе". Бєня - глава антимонопольного комітету(ахметкам і фірташам капець)). А глава нацбанку - Олександр Савченко.
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К сожалению дауны от бильшости проголосуют- Одобрямс... для шоколадных жополизов и НЕ любителей ЮВ, ради интереса посмотрите кто ваял медреформу... геноцид от панамцев
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Дострокові президентські на цю осінь, Юлін генпрокурор Шишкін садить Баригу з шоблою на довічне з конфіскацією, тоді відразу парламентські. От тоді вже будуть справжні реформи
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Так вот. Нужна ли Путину Украина иль Донбасс?
Народ вы все забыли добровольцев , как воевали они за нас
Потеряли бизнес , деньги и как жизнь отдали они за Вас
Людей от зверя память отличает и совести запас.
Но есть ведь мэр Днепра Филатов ,и Корбан друг хороший
Сей удалец без слов заслон воздвиг надежный
Молитвы Патриотов он с Коломойским в миг осуществил
И Украину без награды от Путина он с нами защитил .
Когда была вся армия пять тысяч и нет иной
Днепровская команда встала за нас горой
Конец был близок и не минуч ,но вдруг порой
Народ героев стал могуч и добровольцы всей толпой
Укроп страной взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу-маму защитили и проход до Крыма собой прикрыли
О нас Святая Троица и весь мир тогда забыли
Но Коломойский , Корбан и Филатов всех добровольцев озолотили
Ведь Украинец как настоящий инфернал , подобно Корбану
Ни перед кем колени не склонял , подобно Коломойскому
О судьба , дай мне воды напиться и поклониться щирому Днепру
Уста ведь шепчут - не в моготу ,там я живу, родился и умру ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, - Тимошенко
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