 "Батькивщина" не будет голосовать за медицинскую и пенсионную реформы, - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в интервью телеканалу "Интер".
По ее словам, медицинская реформа лишит как минимум 60% украинцев возможности лечиться, а пенсионная реформа лишит будущих пенсионеров права выйти на пенсию из-за требований относительно 35 лет пенсионного стажа и сокращения коэффициента начисления пенсий.
Напомним, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" был принят Верховной Радой 13 июля в первом чтении.
8 июня Верховная Рада приняла за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, но отказалась принять за основу законопроект №6329 о внесении изменений в Бюджетный кодекс в части финансирования сферы здравоохранения. Оба законопроекта являются частью медицинской реформы.
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каких-то реформах в пользу общества, проводимых жуликами смешно и бесполезно...
Анализировать «предложения» жуликов и лжецов - потеря времени…
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Нет , я никак её не защищаю . Для меня все они - мерзкие твари .
Но нужно быть объективным !
Мы , голожопые , никогда не жили так хорошо , как во время её премьерства .
И , судя по всему , уже не будем .
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жаборотая
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Задумайся, почему любой хозяин ненавидит крыс у себя в хозяйстве.
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Не думаю , что комментаторы все из властных структур .
У нас , конечно , Страна Дураков . С этим трудно спорить - достаточно посмотреть на наш уровень жизни и доходов .
Но всё же !
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потом не могли расплатиться.
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Напротив , она перманентно пребывала с президентом в конфликте . Кто бы он ни был .
То есть , политику государства определяла не она . Она была против . В силу конфронтации с АП .
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Юлья прекрасно понимает , что сейчас почти 100 % украинцев не имеют возможности правильно лечиться и свое лечение они оплачивают из своего кармана.. А насчет пенсий . дык ее действительно заработать надо.Если она всю жизнь тунеядствовала.. работала столбовой, а пришла пора и что, она должна получать у государства незаработанные деньги? Работать надо, а потом и получать. По другому никак.
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правления однотурово-оффшорной власти - приближение Украины к
катастрофе...
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или опять что то мутит?
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наблюдаем
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Народ вы все забыли добровольцев , как воевали они за нас
Потеряли бизнес , деньги и как жизнь отдали они за Вас
Людей от зверя память отличает и совести запас.
Но есть ведь мэр Днепра Филатов ,и Корбан друг хороший
Сей удалец без слов заслон воздвиг надежный
Молитвы Патриотов он с Коломойским в миг осуществил
И Украину без награды от Путина он с нами защитил .
Когда была вся армия пять тысяч и нет иной
Днепровская команда встала за нас горой
Конец был близок и не минуч ,но вдруг порой
Народ героев стал могуч и добровольцы всей толпой
Укроп страной взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу-маму защитили и проход до Крыма собой прикрыли
О нас Святая Троица и весь мир тогда забыли
Но Коломойский , Корбан и Филатов всех добровольцев озолотили
Ведь Украинец как настоящий инфернал , подобно Корбану
Ни перед кем колени не склонял , подобно Коломойскому
О судьба , дай мне воды напиться и поклониться щирому Днепру
Уста ведь шепчут - не в моготу ,там я живу, родился и умру ...
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