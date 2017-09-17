В Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин в статье для ZN.UA.
По его словам, при разработке законопроекта №7059 "Про энергетического омбудсмена", который внесен в Раду 4 сентября, во главу угла был поставлен потребитель и его удобство.
Депутат констатирует, что НКРЭКУ так и не стала арбитром между государством, бизнесом и потребителем. При этом он подчеркивает, что комиссия обязана, прежде всего, балансировать интересы этих трех сторон, а не выступать исключительно адвокатом потребителя.
"Таким образом, мы подходим к вопросу: как можно институциализировать потребителей так, чтобы они на равных могли вступать в переговоры с крупнейшими энергокомпаниями? Ответом на этот вопрос может стать создание института энергетического омбудсмена", - говорится в статье.
Автор поясняет, что энергетический омбудсмен - это одна из моделей внесудебного решения потребительских споров, причем такой орган может в том числе заниматься адвокацией прав потребителей и влиять на регуляторные акты, участвуя в их разработке.
"Что же мы получаем на выходе при условии создания института энергетического омбудсмена? Вам пришла платежка, сумма в которой вызывает сомнения; вам не устанавливают счетчик; вашу квартиру отключили от электроэнергии, пока вы были в отпуске? Обратились в энергокомпанию и не получили удовлетворительного ответа? Далее вы заходите на сайт энергоомбудсмена, отправляете заявку онлайн либо по почте… По результатам рассмотрения дела энергоомбудсмен выносит объективное независимое решение", - поясняет автор.
Омбудсмен, по его словам, не сможет напрямую налагать санкции на энергокомпании, так как это остается прерогативой НКРЭКУ. "Но если монополист не выполняет решение, он попадает "на ковер" к Нацкомиссии. Такую же "мягкую" силу сейчас использует бизнес-омбудсмен, 86% решений которого органы власти исполняют", - подчеркивает Рябчин.
Подобный институт, по его словам, существует во многих европейских странах, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии.
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Просто прекратите воровать и работать на олигархов!
И все наладится!
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обращайся.
ты - украинец ?
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Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Давай уж отдельных по жратве молочной, по мясной жратве, по водочной, по фруктам-овощам, по телевизорам, по мобилкам и тд... Шобы всем вашим деткам сытных должностей хватило
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Но не всё сразу - надо подождать пока депутатские внучата подрастут.
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Прийдёт нормальная власть и всех вас выебет в хвост и в гриву и сразу всё наладится.
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Источник: https://censor.net.ua/n455682
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только усыпить...
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Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Так енто к любой херне вместо рехформы мона объебсмэна присобачить?
Ох и хитьор ШакалАДник!!!!
🙌🙌🙌
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Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Головне-не хвилюйся, тобі це зашкодить....😁
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відпустили?? 😁😁😁
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Наглядный пример:За все года Независимости Украины лубое удорожание Государство приписывало удорожанию бакса но еще никогда цены не падали при его удешевлении,просто система нипель-,,Туда дуй оттуда хуй,,.
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ЗЫ
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Как соотнести температуру воды в кране и оплату ?
Это должна быть служба омбутсмена, где работает много юристов.
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А то последние мозги отобъет.
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Треба ж кудись пристроювати своїх діток-виродків та різних *лядей. Ти б ще, йолуп, запропонував створити посади продовольчого омбудсмена, газового омбудсмена, валютного омбудсмена тощо.
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