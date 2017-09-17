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 Общество
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Все про:ЖКХ (1468) омбудсмен (303) энергетика (1004)

 В Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин

рябчин

В Украине нужно создать институт по эффективной защите прав потребителя - энергетического омбудсмена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин в статье для ZN.UA.

По его словам, при разработке законопроекта №7059 "Про энергетического омбудсмена", который внесен в Раду 4 сентября, во главу угла был поставлен потребитель и его удобство.

Депутат констатирует, что НКРЭКУ так и не стала арбитром между государством, бизнесом и потребителем. При этом он подчеркивает, что комиссия обязана, прежде всего, балансировать интересы этих трех сторон, а не выступать исключительно адвокатом потребителя.

"Таким образом, мы подходим к вопросу: как можно институциализировать потребителей так, чтобы они на равных могли вступать в переговоры с крупнейшими энергокомпаниями? Ответом на этот вопрос может стать создание института энергетического омбудсмена", - говорится в статье.

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Автор поясняет, что энергетический омбудсмен - это одна из моделей внесудебного решения потребительских споров, причем такой орган может в том числе заниматься адвокацией прав потребителей и влиять на регуляторные акты, участвуя в их разработке.

"Что же мы получаем на выходе при условии создания института энергетического омбудсмена? Вам пришла платежка, сумма в которой вызывает сомнения; вам не устанавливают счетчик; вашу квартиру отключили от электроэнергии, пока вы были в отпуске? Обратились в энергокомпанию и не получили удовлетворительного ответа? Далее вы заходите на сайт энергоомбудсмена, отправляете заявку онлайн либо по почте… По результатам рассмотрения дела энергоомбудсмен выносит объективное независимое решение", - поясняет автор.

Омбудсмен, по его словам, не сможет напрямую налагать санкции на энергокомпании, так как это остается прерогативой НКРЭКУ. "Но если монополист не выполняет решение, он попадает "на ковер" к Нацкомиссии. Такую же "мягкую" силу сейчас использует бизнес-омбудсмен, 86% решений которого органы власти исполняют", - подчеркивает Рябчин.

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Подобный институт, по его словам, существует во многих европейских странах, в том числе во Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Болгарии.
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Давайте очередного дармоеда. Рядовой налогоплательщик всё выдержит
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троих обмудсменов ещё надо для защиты от Самопомощи
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Ще не все. Ще плюс антиконституційний суд. Тому що ще скільки голодних рил (куми, свати, личинки) які хочуть жерти на халяву. Треба нове корито. І не одне!
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Депутаты, слуги вы наши, недоторканные!
Просто прекратите воровать и работать на олигархов!
И все наладится!
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Нам нужна Украинская власть.Точка.Все остальное наладится после этого.
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На России в октябре 1917 тоже так говорили,даже ЗЕМЛЮ обещали и ЗАВОДЫ.
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Назнаю,хороша ідея чи погана.Але юля Мідсенко останнім часом усі гарні ідеї перетворює на лайно
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Будет очередная , коррупционная контора .
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рано или поздно в Украине появится новая власть. Вот как она будет отменять все, что наворотила сегодняшняя???
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никак. они создают рабочие места для приближённых.
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а кто защитит украинца от этой Державы и этого президента?
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Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
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Тільки ринкова конкуренція шлях до захисту прав в цій царині. Усе інше- фікція.
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не читай х*уйню с методички,если у нас есть? рынок в энергосекторе,то каким боком тогда нам нужны НКРЭКУ и другие кукареку устанавливающие немыслимые тарифы,чтобы перекачать в оффшоры власти и их олигархов бюджетные деньги.Полная национализация энергосектора как в той же Швеции и некоторых других развитых странах.
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институт рябчина не надо создать? это пипец, как задолбали эти бездельники
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об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин
Источник: https://censor.net.ua/n455682
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какая разница какой депутат это говорит? на тебе от бэпэпэ "кадра"
В Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 3651
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а ще потрібен омбутсмен для захисту нашого непомірного розмитнення авто і захисту гробо-зазів.
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Ипанутые явреи в депутатах...
Давай уж отдельных по жратве молочной, по мясной жратве, по водочной, по фруктам-овощам, по телевизорам, по мобилкам и тд... Шобы всем вашим деткам сытных должностей хватило
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По спиртным напиткам надо побольше омбудсменов: по винам белым, красным, столовым, крепленым, игристым....
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и по сортам, по выдержке...
Но не всё сразу - надо подождать пока депутатские внучата подрастут.
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В Украине нужно создать институт по эффективной защите прав народа от произвола государства и капиталистов.
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Как уже задрала эта жидовня со свими дебильными и хитровыебанными идейками.

Прийдёт нормальная власть и всех вас выебет в хвост и в гриву и сразу всё наладится.
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об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин

Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Ещё одних дармоедов? И кто предлагает? Я уж было подумал, что барыги ненасытные из "злачиннай влады"... А нет! Сподвижник одной дамы, которая с ними борется и помагала другому борцуну прорываться в Украину недавно. Как-то странно... Мож его не так поняли? Мож он не то имел в виду?
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В Украине надо повесить Коболева и Вовка по приговору суда.
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не получится - зоозащитники не дадут!
только усыпить...
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Не надо приговоров.По Конституции Украины народ есть носителем власти.Если через суд и приговор ничего не будет.
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обязательно надо создать и выделить много миллионов на его содержание
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А может заботой о людях власть должна заниматься? Хотя, да это нереально. Давайте еще одного дариоеда кормить.
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об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин

Источник: https://censor.net.ua/n455682
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а чего комментирование к теме упал российский беспилотник закрыли во-первых это не трагедия он же беспилотник так что розжига розни не будет хотя когда этого не надо было на политических форумах))) значит один варинт очередной топорный фейк,другие варианты есть
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щоб торговим партньорам психіку не травмувати.....
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Проявили соболезнование статьёй - и фатит.
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очередного дармоеда так пожалуйста, а вот сделать рынок энергии, что б конкуренция была, так ринатка обидеться
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Фигасе, Yahooєю!
Так енто к любой херне вместо рехформы мона объебсмэна присобачить?
Ох и хитьор ШакалАДник!!!!
🙌🙌🙌
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об этом пишет народный депутат от "Батькивщины" Алексей Рябчин

Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Тама теж шпійонов шакаладних вистачає...😁
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а тебе не приходило в голову, что эта матка специально выращивает то портновых, то королевских, то ещё разную по..бень ?
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Аггга...Зрадники були, є і будуть...
Головне-не хвилюйся, тобі це зашкодить....😁
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прикинь, Клавдия, как ты сейчас жирно обосралась ))))
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Снова санитары тебя, Клава, проворонили-клаву слюнявишь...чи може додому помитись
відпустили?? 😁😁😁
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Защита потребителя?Вы что совсем охренели?Вся наша страна построена на обмане потребителя и втюхивание народу все более не качественной продукции все с каждым месяцем за большую и большую цену,а что самое циничное так это то что инициатором этого является государство.
Наглядный пример:За все года Независимости Украины лубое удорожание Государство приписывало удорожанию бакса но еще никогда цены не падали при его удешевлении,просто система нипель-,,Туда дуй оттуда хуй,,.
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Предлагаю волчьей шкурой кресло спикера оббить.
ЗЫ
В Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин - Цензор.НЕТ 9714
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Маловато, однако, будет, если одного. А по горячей воде, а по холодной, а по водоотводу и по газу? А когда-нибудь и по воздуху. А пока что еще парочку - по телефонной связи да радиоточкам.
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Людям нужна реальная юридическая помощь: как отключиться от центрального отопления ?
Как соотнести температуру воды в кране и оплату ?
Это должна быть служба омбутсмена, где работает много юристов.
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Потрібно створити інститут дятлів та нехай Гройсман нарешті отримає в ньому вищу освіту.
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...В Украине нужно создать институт ...а лучше университет Источник: https://censor.net.ua/n455682
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Украине нужно сократить количество депутатов на 400 человек. Вот что нужно...
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В Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин.

Треба ж кудись пристроювати своїх діток-виродків та різних *лядей. Ти б ще, йолуп, запропонував створити посади продовольчого омбудсмена, газового омбудсмена, валютного омбудсмена тощо.
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Надо сначала антимонопольщиков и ценовиков пересажать. Толку о них никакого, а денег с наших налогов они нифигово взяли. И откаты. Можно до бесконечности - омбудсмен, омбудсмен омбудсмена и т.п. Самим надо отрывать ж. и строить свою жизнь.
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Давайте создадим омбудсмена по защите Украины от Рябчина
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Интересно, как вдруг поро и грособоты возбудились на этой ветке. Понятно, что любой олбудсмен для них - как серпом по яйцам. Поэтому и гавном исходят. Чем больше будет олбудсменов по различным вопросам, касающихся защиты прав людей, тем лучше для общества, но смертельней для воровитой власти.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине нужно создать институт энергетического омбудсмена для защиты потребителей, - нардеп Рябчин
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