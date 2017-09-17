EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Происшествия, Киевские новости
  95  10
Материалы по теме:
Все про:дети (3382) КГГА (2039) пожар (3566) проверка (521)

 Учебные заведения и детские учреждения Киева проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

пожар

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить все учебные заведения и детские учреждения столицы на предмет соблюдения правил пожарной безопасности после пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, унесшем жизни трех детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Также читайте: Прокуратура начала расследование об ответственности начальников за гибель детей в лагере "Виктория"

"Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", - заявил Кличко.

"С понедельника такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки. То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которую можно было предотвратить", - отметил мэр столицы.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мужики, с водой напряг!": спасатели тушат пожар в детском лагере Одессы. ВИДЕО с нагрудной камеры

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А зачем ? Шоб жизнь комусь спасти ? Жизнь украинца нихрена не стОит ... Нахера шось проверять
 показать весь комментарий
Ответить
 
Усьо, шо пеца ленточкой перерезал, нада праверить на "вшивость"...😎
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Этот совок невозможно просто искоренить.Сколько еще лет нужно?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пока гром грянет мужик не перекреститься давно сказано. У нас так во всём.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну да....в старых совковских традициях - пока петух жареный не клюнет в задницу....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Стесняюсь спрасить- а пачаму толька Київ??? Патамушо тама главный каррупцианер
ошиваетца??? Помнитца он и в Мариуполе буховым садик открывал...😎😎
 показать весь комментарий
Ответить
 
Виталий батькович, они это должны делать без распоряжений!!!
Это их прямые обязанности!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
и ни один из каналов не отменил свои развлекательные шоу... хотя бы на день... впрочем, чему удивляться, если в той же Одессе вовсю не переставали гульбенить ни на один солнечный день всякие ебицы, хотя уже даже главнокомандующий решился сказать, что у нас далеко не АТО...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУчебные заведения и детские учреждения Киева проверят на соблюдение правил пожарной безопасности
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти