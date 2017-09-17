 Учебные заведения и детские учреждения Киева проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
"Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения", - заявил Кличко.
"С понедельника такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки. То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которую можно было предотвратить", - отметил мэр столицы.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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ошиваетца??? Помнитца он и в Мариуполе буховым садик открывал...😎😎
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Это их прямые обязанности!!!
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