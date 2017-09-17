 Генерал НАТО Павел об учениях РФ и Беларуси: "Это серьезная подготовка к большой войне"

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью Associated Press.
"В целом то, что мы видим, - это серьезная подготовка к большой войне", - сказал он. "Если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью прозрачны", - добавил генерал.
Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=vZg&q=ввп+испании&oq=ввп+испании&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l4.0.0.0.37732.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.VvDl5QT2nf0
))ВВП Свинорососии 1,283 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=KG1&q=ввп+рф&oq=ввп+рф&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.15503.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.eebOFeXAsDc
КАРЛ!!!!ВВП Испании)))Которая уже десятилетие в кризисе и финансовой жопа!!!!!
И при этом в Испании нет АЛМАЗОВ....НЕФТИ....ГАЗА....ЗОЛОТА.....ЛЕСА....и таких дурашек как рососияне))))
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И начнет гнуть пальцы о ВЕЛИКОЙ ИСПАНИИ от океана до океана))))))))
ху..ня??? ТО ТО ЖЕ)))))))
А Свиноросы могут))))))
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Нет-нет,не потому,что его там нет и не потому,что там,благодаря Липецкой Жопе,нет оккупации.
Ответ вас удивит.
Да потому господа,что в случае ввода миротворцев туда-все содержание этих прокаженных территорий,ложится на.....УКРАИНУ!!!!
Полностью!!
Оккупации нет? Официально (чтоб этот Шоколадный Барыга обосрался!) ее там нет,в отличии от Крыма. А раз нет оккупации,то содержать придется стране,которой эта территория принадлежит. Вот и получается,что каждый украинец,на радость хохлам,которые там торгуют,будет платить убийцам украинских патриотов.
Не согласны? А опровергнуть сможете?
Или вы надеетесь,что эти территории будет содержать Европа? Зря. Не надейтесь.
И придется платить бабло на зарплаты всем этим чсиновникам и старческой мрази,которая своими воплями путынспаси,развязала там войну. и соцпособия ,а куда от них дется,тамженашилюди..... И многое-многое другое.
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