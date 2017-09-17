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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Беларусь (2769) НАТО (5742) Россия (72300) учения (2065)

 Генерал НАТО Павел об учениях РФ и Беларуси: "Это серьезная подготовка к большой войне"

нато павел

Военные учения России и Беларуси "Запад-2017", которые проходят с 14 по 20 сентября, похожи на подготовку к большой войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел в интервью Associated Press.

"В целом то, что мы видим, - это серьезная подготовка к большой войне", - сказал он. "Если смотреть на учения так, как их представляет Россия, волнений бы не было. Но если смотреть на них более широко, то у нас должна быть обеспокоенность, поскольку эти учения не полностью прозрачны", - добавил генерал.

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Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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Хочу,щоби було якнайбільше підбитих танків і авіації!2 гвинтокрили вже впали!Нарощуйте темпи!
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навалил в портки с перепугу диванный генерал.это не Маккейн.
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Да скиньте пару бомб на это стадо,пока не поздно!!!...
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На сколько я знаю, бомбы скинут , когда на на этот милитаристский шабаш подтянется плешивый шизоидный педофил путин....На маскве уже готовятся к похоронам главной перхоти подзалупной...
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учатся убивать ещо с детства , другому их не учат
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Слава богу начинаются адекватные оценки на западе.Осталось действий еще добавить.А Украине нужно восстанавливать ядерный статус.Альтернативы нету.
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Ну так упреждающим профилактическим тактическим
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С кем путлер будет воевать? С собственными деньгами,раскидаными по европейским банкам?
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))ВВП Испании 1,232 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=vZg&q=ввп+испании&oq=ввп+испании&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l4.0.0.0.37732.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.VvDl5QT2nf0

))ВВП Свинорососии 1,283 триллиона USD (2016 г.)
https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=KG1&q=ввп+рф&oq=ввп+рф&gs_l=psy-ab.3...0.0.0.15503.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1..64.psy-ab..0.0.0....0.eebOFeXAsDc

КАРЛ!!!!ВВП Испании)))Которая уже десятилетие в кризисе и финансовой жопа!!!!!
И при этом в Испании нет АЛМАЗОВ....НЕФТИ....ГАЗА....ЗОЛОТА.....ЛЕСА....и таких дурашек как рососияне))))
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)))Прикинте шо Испания сейчас КИНЕТ ПОНТЫ всех странам мира)))
И начнет гнуть пальцы о ВЕЛИКОЙ ИСПАНИИ от океана до океана))))))))

ху..ня??? ТО ТО ЖЕ)))))))
А Свиноросы могут))))))
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Уважаемые друзья,знаете ли вы,почему Путлер,предложил ввести миротворцев в Лугандонию?!
Нет-нет,не потому,что его там нет и не потому,что там,благодаря Липецкой Жопе,нет оккупации.
Ответ вас удивит.
Да потому господа,что в случае ввода миротворцев туда-все содержание этих прокаженных территорий,ложится на.....УКРАИНУ!!!!
Полностью!!
Оккупации нет? Официально (чтоб этот Шоколадный Барыга обосрался!) ее там нет,в отличии от Крыма. А раз нет оккупации,то содержать придется стране,которой эта территория принадлежит. Вот и получается,что каждый украинец,на радость хохлам,которые там торгуют,будет платить убийцам украинских патриотов.
Не согласны? А опровергнуть сможете?
Или вы надеетесь,что эти территории будет содержать Европа? Зря. Не надейтесь.
И придется платить бабло на зарплаты всем этим чсиновникам и старческой мрази,которая своими воплями путынспаси,развязала там войну. и соцпособия ,а куда от них дется,тамженашилюди..... И многое-многое другое.
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Москва бьет в набат - 18 сентября в Нью-Йорке начинается историческое реформирование Организации Объединенных Наций, куда приглашены высокие гости - руководители стран мировых лидеров в политике, экономике, военной сфере. Россия приглашения так и не дождалась. Лидеры держав приглашены на встречу, где подпишут декларацию из десяти пунктов с призывом к генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу "начать эффективную реформу" ООН, передает "Reuters". "Мы поддерживаем усилия генерального секретаря по внесению конкретных изменений в рамках ООН, чтобы лучше согласовывать работу по гуманитарной помощи, развитию и защите мирных инициатив ", − говорится в проекте декларации. Постпред США Никки Хейли заявила, что предложения США по реформированию ООН поддержали 120 государств. Она сообщила, что 18 сентября будут обсуждаться необходимость реорганизации Совета ООН по правам человека и затраты на миротворческие операции. США, являясь главным донором ООН, намерены оптимизировать расходы организации, сделав ее деятельность более эффективной. В свою очередь, в Кремле не скрывают своего раздражения от предстоящей встречи. Москва вряд ли подпишет предложенную США декларацию о реформе ООН, заявил представитель России при всемирной организации Василий Небензя. Он настаивает на необходимости межправительственных переговоров, хотя и признает, что многие идеи декларации важны и улучшат работу международной структуры. Москва возмущена самим фактом изменения ООН без ее участия. О том, что Россия так и не дождалась приглашения на заседание по реформированию ООН, инициированное Трампом, ранее сообщала "Диалог". Присоедин

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/news/131090_1505629563
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...Господа! Не надо не дооценивать проклятую Россию, которая постоянно издевается над другими странами! Жаль, что Рашу не уничтожили в 20-м веке!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГенерал НАТО Павел об учениях РФ и Беларуси: "Это серьезная подготовка к большой войне"
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