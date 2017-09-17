EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в одесском детском лагере Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома
 Общество
  2413  43
Все про:жара (356) Киев (18186) погода (2488) рекорд (240)

 Температурный рекорд зафиксирован в Киеве, - синоптик

жара

17 сентября в Киеве установлен температурный рекорд для этого дня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила синоптик Наталья Диденко на Facebook.

"Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году - +28,5 градусов. Но сегодня она превышена. Сегодня в столице +30, +31 градус", - пишет она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После ливня в Карпатах выпал первый снег. ВИДЕО

Температурный рекорд зафиксирован в Киеве, - синоптик 01

(Скриншот со страницы Наталка Діденко)
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да пусть горят в Аду все эти "киевляне", позволяющие пархатой банде разваливать страну по договору с Хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Температурные рекорды фиксируются только в Киеве?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Обіцяють синоптики найлютішу зиму за всі часи спостереження.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ДЛЯ ПРОЦЕНКО: ШО - опЯть замерзнем? Помним, помним...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Заспокойся, не тільки нам обіцяють, а всій північній півкулі. Ігоре, а ти не перегрівся літом, а то на все і всіх кидаєшся з булавою?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Плохие прогноозы самые благодарные - или сбудутся, или слава Богу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Минулого року також прогнозували люту зиму. І шо, зима як зима.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Синоптики, кстати, никогда не ошибаются. Просто редко угадывают дату и место.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Значит зимой будет минус 47. В природе все взаимосвязано.
 показать весь комментарий
Ответить
 
минус 47 будет где-то на росии, в Киеве таких морозов быть не может
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Радіти хочеться більш вразливим рекордам, а ніж максимумом температурного режиму.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это вы кацапию чтоль Русью сейчас назвали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Смешно ,когда орда монгольская себя к Киевской Руси примазывается)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так понятно,вы к руси не имеете никакого отношения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вся Русь к северу от Киева, смотри контурные карты для 5 класса
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выисторические карты смотрите,а не атласы которые при совке напечатали.Не будьте смешными.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ты их лично видел в Киеве, или тоже Рабинович насвистел?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мокша-це Русь?Та ні-це,мабуть, Усрусь якась...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если вы не в Новгороде или его окрестностях, то всё остальное можете даже Русью и не пытаться называть. Никогда угро-финские земли Русью не были.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если ты так хочешь, то это не значит, что так оно и есть
 показать весь комментарий
Ответить
 
А это не я так хочу, меря. Это исторические реалии. Если, конечно, не изучать историю по художественным произведениям карамзиных-соловьёвых.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Меря это хорошо, но где они? Даже в летописях после 10 века не упоминаются
 показать весь комментарий
Ответить
 
Во что барыга творит. Шоколадник а ну немедленно снизь температуру, а то Саакашвили тебе вынесет вперед ногами
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Да тут в этой теме уже один унтерменш мечтает о минус 47 зимой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внесите это в список реформ и их досягнэнь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Все нормально, начало лета бы прохладным, лето задержалась с приходом, вот теперь наверстывает упущенное. Ничего страшного. Главное, чтобы дождей нормально выпало, во многих районах Украины говорят, что в последние годы мало осадков, это проблема, а не тёплое лето или осень.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Львове льет как с ведра, а в Киеве хоть на пляж иди. Несправедливо
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбществоТемпературный рекорд зафиксирован в Киеве, - синоптик
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти