 Температурный рекорд зафиксирован в Киеве, - синоптик

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила синоптик Наталья Диденко на Facebook.
"Рекорд есть! В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году - +28,5 градусов. Но сегодня она превышена. Сегодня в столице +30, +31 градус", - пишет она.
(Скриншот со страницы Наталка Діденко)
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