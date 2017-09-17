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 ЕСПЧ рассмотрит жалобы на блокировку российских оппозиционных сайтов в РФ

еспч

Европейский суд по правам человека рассмотрит жалобы таких оппозиционных ресурсов как "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру". Власти РФ должны ответить на ряд вопросов о законодательстве в области интернета.

Об этом в сообщает издание "Коммерсант", ссылаясь на юриста проекта "Роскомсвобода", чей сайт также заблокирован в России, Саркиса Дарбиняна.

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"Нам всем порядочно надоела практика блокировок сайтов, которая сложилась за последние годы, - пояснил он. - Так как в российских судах невозможно добиться правосудных решений, мы обратились в ЕСПЧ".

При этом Европейский суд решил объединить пять жалоб в одно дело, посчитав, что они затрагивают схожую проблематику. "Мы действуем консолидировано с международной "Агорой", - рассказал господин Дарбинян. - И собираемся в ходе рассмотрения дела подробно рассказать ЕСПЧ, как работают блокировки в России, как они нарушают право на свободное распространение информации. Наконец, как российских граждан лишили права на знание об использовании технических средств защиты их частной переписки".

Доступ к "Каспаров.ру", "Грани.ру" и "ЕЖ.ру" был закрыт Роскомнадзором в 2014 году по так называемому закону Лугового. Документ дает Генпрокуратуре РФ право внесудебной блокировки интернет-сайтов с "призывами к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в несанкционированных властями публичных акциях". В заявлении представителей "Каспаров.ру" говорится, что Генпрокуратура РФ даже не уточнила, какая именно информация послужила поводом для блокировки. Только спустя несколько месяцев в суде выяснилось, что Генпрокуратуре не понравилась иллюстрация к одной из статей: фото листовки "с изображением вооруженного человека и текстом "Крым, проснись!"".

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Редакция заменила фотографию, однако сайт остается запрещенным. Редакция "Грани.ру" тоже лишь в суде узнала, что блокировка была вызвана новостным материалом "На Манежной задержаны участники схода в защиту "болотников"". А в случае с блокировкой "ЕЖ.ру" Генпрокуратура заявила, что на сайте "периодически накапливаются" публикации об акциях протеста, которые, по мнению ведомства, является призывами к участию в подобных мероприятиях. Надзорное ведомство заявило также, что все три сайта "тенденциозно оценивают действия участников несанкционированных акций". "Для нас очевидно, что блокировки были применены для того, чтобы закрыть доступ к оппозиционным СМИ, убрать их из российского информационного поля",- говорит аналитик международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов (сопровождает иски "Каспаров.ру" и "Грани.ру").Проект "Роскомсвобода" был заблокирован в 2016 году по требованию Анапского городского суда, который признал запрещенной информацию об анонимайзерах и способах обхода блокировок в интернете. "Нигде в законе нет запрета на распространение информации о средствах приватности в интернете,- говорит Саркис Дарбинян.- Подобные блокировки лишают граждан важной информации".

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О заблокированном сайте Worldview of Russian Civilization практически ничего не известно. Жалобу в ЕСПЧ подал его владелец житель Брянска Евгений Булгаков. Из материалов дела следует, что в 2012 году прокуратура Ростова-на-Дону потребовала заблокировать несколько сайтов, опубликовавших книгу из списка экстремистских материалов (название неизвестно). Господин Булгаков незамедлительно удалил этот материал, но сайт так и не был разблокирован.

Все заявители считают, что ограничение доступа к сайтам незаконно и "не преследует правомерную цель". ЕСПЧ подготовил подробный список вопросов к правительству РФ о национальном законодательстве в области интернета. В частности, судей интересует, являются ли нормы о блокировках "достаточно точными и предсказуемыми в своем применении" и "дают ли они достаточную степень защиты от произвола". Власти страны должны дать ответ до 15 января 2018 года, после чего заявители должны прислать в суд свои комментарии.

"ЕСПЧ впервые рассматривает дела о блокировке интернет-сайтов в России. Эта тема раньше особенно не поднималась, были два турецких иска, и все,- говорит Дамир Гайнутдинов.- Поэтому наши дела зададут стандарты для всей Европы". Он подчеркнул, что правительства других стран также начали принимать законы о блокировках СМИ, поэтому в данном вопросе необходимо прояснить позицию ЕСПЧ как можно скорее.
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Та клали кацапи на ЕСПЧ високої башти.Знайшли чим їх налякати.
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Теряюсь в догадках, будет выражена обычная или глубокая озабоченность?
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