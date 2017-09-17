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 Политика Украины
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 Оккупанты предупредили крымчан о возможном отключении электроэнергии в осенне-зимний период

крым электричество блокада электрика отключение элекроэнергия

В оккупированном Россией Крыму в осеннее-зимний период возможны отключения электроэнергии в соответствии с утвержденными графиками.

Об этом сообщил так называемый заместитель министра топлива и энергетики полуострова Сергей Бажан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также читайте: Россия отложила на год ввод в эксплуатацию двух строящихся ТЭС в оккупированном Крыму

"На осенне-зимний период в Крыму и Севастополе прогнозируется потребление электроэнергии в 1467 МВт. 1181 МВт будет проходить на полуостров, а 286 МВт в Севастополь. В прошлом году самый высокий максимум вечернего потребления за последние пять лет составил 1456 МВт. Так, учитывая тенденции развития Крыма во всех экономических сферах планируется разработать график временных отключений", - заявил Бажан.

"Замминистра" уточнил, что все графики будут согласованы "Крымеэнерго" и объем отключений составит до 360 МВт.

На сайте российского Минтопэнерго и "Крымэнерго" нет информации относительно отключений света в осенне-зимний период.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Виноваты не погодные условия": 73% генераторов в Крыму не работает, оккупанты назначили служебное расследование

Накануне в "Крымэнерго" обратились к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время - часы наибольших нагрузок.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
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"Ура-патриотизм" вызывает отвращение.
А ничего, что пархатый госизменник тому же Фирташу продолжает электричество гнать как ни в чем не бывало?

И "опоры" все давным-давно восстановлены, и торговля кипит.
Негласно, правда.

Но ведь для дебилов не факты главное, а "забавные" картинки постить" под ржание Липецкого упыря.
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ты лично вёдрами то электричество носишь ?
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Это правда. Пейсошыкалад поставляет на крысм газ и электрику.
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В оккупированном Россией Крыму в осеннее-зимний период возможны отключения электроэнергии в соответствии с утвержденными графиками.

-------------
C октября по май
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Сезон! от що було найголовнішим в житті кожного кримчанина,що їм вже те світло...
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торговцы свечками в конце сезона)))))))))
зимнего сезона))))))))
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А я даже и не подумал про камни с неба... Пхы-хы-хы-хы
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Та єта фьсо фігня.Їм кремлівський карлик (#уйло) радную гавань своєю лисиною освітить.Звісно,після того,як всі вони заспівають махамантру путенпамагі...
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Дык это . Генераторы, бензин, свечи, лучина. Или на худой конец референдум о возвращении.У нас светло, тепло и мухи не кусают. А мы подумаем.
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Та нах они нужны в Украине. Единицы, может, и есть. Остальных нахер в Сибирь.
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Первым делом отправить "понаехавших" обратно в Россию,вернуть собственность украинским крымчанам,проверить каждого из них на нанесение вреда Украине,Крыму и его людям.
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А кацапы про "хахлы замерзнут" блеют уже, или еще нет?
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Пусть песни поют в Крыму: "тёмная ночь, только пули свистят по степи, ...и какая то сука во тьме, по окопам шаталась"..
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Темная ночь,одын пуля застрял в проводах ,
А вторая весь ночь напролет за бурятом гонялся
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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

😸😸
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"Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть."

Великолепно !
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Ох и ненадёжный этот хуйловско-китайский энергохвост.
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шото матроса не бачу, чи вже свічка на пузі згоріла
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проституция и паленная водка)
вот столпы экономик непризнаных БАНДУСТАНОВ)
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Вот достроят намКрышский мост и привезут тонн 100500 того ляктричества.Вот тогда посмотрим, ктобудет смеятся!
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Каждый народ имеет какую-то особенную принадлежность своего национального облика... Народы Кавказа - газыри на черкеске и кинжал, беларус - соломенный "брыль", гуцул - "бартку" (топорик)... Неизменной составляющей современного костюма крымчанина является карманный фонарик или свечка... Он с ними не расстаётся даже в туалете...
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Некоторые крымчане уже научились видеть в темноте и даже боятся яркого света...

Ужжжжжосссс....
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это крысьчанен на площади "крысмская вясна"празднует вяличие на роиси?
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это как то связано с отключением света в крымЕ?Или у тебя работа такая переводить стрелки с одной темы на другую?
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Вообще я этих крымчан не понимаю.Сначала понаехали со всей России,а теперь доказывают всем,что Крым их и они коренные жители до глубины костей.Проще говоря валите в свою педерацию и больше никогда не возвращайтесь.
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неужели пейсатые таки решили отключить крысм от Херсонщины? И заранее хуйленка предупредили?
Если это действительно произойдет то крысьчанам реально нужно керосином и лучинами запасаться.
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по ходу подозреваю решение было принято в Вашингтоне
а какао-боба офшорыча просто предупредили)
дашь электричество...пропадут гроши на Панаме))
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К стати да. Таки это очень вероятный вариант. Но в этом случае русня на крысме я не завидую. Тогда точно отключат им и газ и свет и воду прекратят подавать на титановый завод.
Госдеп знает толк в Анаконде.
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всмотритесь в это табло)))
это Герега...
Он до сих пор барижит в Крысму
но никто таки не замечает...ведь его бабло нашим прокурорам не пахне
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Крым вернут Украине в исходном виде, без электричества, воды и сельского хозяйства, в котором его в 1954 г. "жадным хохлам подарили".
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А дупу ..*хрьюске мірь пришёл * ...заблокували !
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Мешканці Криму зірвали джекпот у лохотронлото, тепер мовчать,щоб ніхто не заздрив.
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Это менеджер Херсоноблэнерго поздравляет крысьчан с их воссоединением с на роисей?
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Кабель в Крым проложили китайцы , говорят Китай когда то присоединился у Будапештскому к меморандуму . Чей косяк ?
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кабель это бутафория. По нему не более 5% электрики на крысм подается. Все остальное это газогенераторы на газе с Херсонщины и 2 ветки электропроводов оттуда же.
Повторяю: если действительно отрубят свет с Украины на крысм то крысьчанам лучше повеситься.
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скоро феодосия ощутит все прелести этой забавы.
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ты же прекрасно знаешь что в Крыму ничего не отключают........зачем ты из себя клоуна постоянно делаешь?
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Оккупанты предупредили крымчан о возможном отключении электроэнергии в осенне-зимний период - Цензор.НЕТ 1468
я дико извиняюсь.........вам не надоело ещё насчёт света постоянно говорить.
Скучно с вами)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупанты предупредили крымчан о возможном отключении электроэнергии в осенне-зимний период
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