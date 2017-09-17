 Оккупанты предупредили крымчан о возможном отключении электроэнергии в осенне-зимний период

Об этом сообщил так называемый заместитель министра топлива и энергетики полуострова Сергей Бажан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"На осенне-зимний период в Крыму и Севастополе прогнозируется потребление электроэнергии в 1467 МВт. 1181 МВт будет проходить на полуостров, а 286 МВт в Севастополь. В прошлом году самый высокий максимум вечернего потребления за последние пять лет составил 1456 МВт. Так, учитывая тенденции развития Крыма во всех экономических сферах планируется разработать график временных отключений", - заявил Бажан.
"Замминистра" уточнил, что все графики будут согласованы "Крымеэнерго" и объем отключений составит до 360 МВт.
На сайте российского Минтопэнерго и "Крымэнерго" нет информации относительно отключений света в осенне-зимний период.
Накануне в "Крымэнерго" обратились к жителем аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время - часы наибольших нагрузок.
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
3108 79
Материалы по теме: Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Поправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров(177)
Украина не торгует с оккупированными территориями Донбасса и Крымом, - Грымчак(120)
Оккупанты отпустили всех активистов, задержанных возле управления ФСБ в Симферополе, - адвокат. ВИДЕО(10)
Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту похищения и избиения крымчанина Параламова(0)
Украина прекращает поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области(0)
Кучма о предложении РФ по миротворцам ООН на Донбассе: Это издевательство над Украиной и миром(95)
"У нас такая цель на будущий год", - Порошенко о деоккупации Крыма и Донбасса(112)
Ответить
Ответить
Ответить
А ничего, что пархатый госизменник тому же Фирташу продолжает электричество гнать как ни в чем не бывало?
И "опоры" все давным-давно восстановлены, и торговля кипит.
Негласно, правда.
Но ведь для дебилов не факты главное, а "забавные" картинки постить" под ржание Липецкого упыря.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
-------------
C октября по май
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
зимнего сезона))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А вторая весь ночь напролет за бурятом гонялся
Ответить
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
😸😸
Ответить
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть."
Великолепно !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вот столпы экономик непризнаных БАНДУСТАНОВ)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ужжжжжосссс....
Ответить
Ответить
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Ответить
Ответить
когда казнят сабакова??? Что у нас творится в стране???
Ответить
Ответить
Ответить
Если это действительно произойдет то крысьчанам реально нужно керосином и лучинами запасаться.
Ответить
а какао-боба офшорыча просто предупредили)
дашь электричество...пропадут гроши на Панаме))
Ответить
Госдеп знает толк в Анаконде.
Ответить
Ответить
это Герега...
Он до сих пор барижит в Крысму
но никто таки не замечает...ведь его бабло нашим прокурорам не пахне
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Повторяю: если действительно отрубят свет с Украины на крысм то крысьчанам лучше повеситься.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я дико извиняюсь.........вам не надоело ещё насчёт света постоянно говорить.
Скучно с вами)))
Ответить
Ответить
Ответить