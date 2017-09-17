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 Политика Украины, За рубежом
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 Российско-белорусские учения "Запад-2017" вступили в активную фазу

учения

Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" сегодня вступили в активную фазу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, 17 сентября начался второй этап учений, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства. Штабам всех уровней предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником и незаконными военными формированиями.

На полигонах будет отработано ведение оборонительного боя, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвия провела инспекцию военной деятельности в Беларуси

Накануне в Минск прибыли наблюдатели от Украины, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства. Программа их работы предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников учений.

Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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Минус два ваталёта во время неактивной фазы. Ожидаем с десяток во время активной?
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Не називай їх "руськими". Мосовщина не має жодного стосунку до Русі (а москалі до русичів, русинів...) ні в просторі, ні в часі.
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Вчера наверно сотни две самолетов бомбили полигон, даже рыба перестала клевать.
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вышиватники, ну когда уже путин нападет?я что, зря схрон рыл что ли?)))
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зачем вам рыть схрон? такие как вы будете встречать их с хлебом и солью
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...Только ВСУ и правоохранители имеют права создавать вооруженные подразделения.Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.Об этом заявил глава Минобороны Степан Полторак на своем брифинге во Львове.Также он сказал, что все формирования, которые имеют вооружения, должны относиться либо к правоохранителям. либо к военным. «Других подразделений с оружием быть не должно! Мы готовы принять в ряды Вооруженных Сил Украины всех желающих, которые хотят с оружием в руках хотят защищать Украину», - сказал минобороны...
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...хотят с оружием в руках принять участие в одностороннем прекращении огня .
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Щось не варнякали про таке в 2014-му про добробати... Обісрались тоді хенерали, досі воняє.
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"Эх, ребята, всё не так,
Всё не так, ребята!"
В.С.Высоцкий
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Отрабатывать ядерный удар по Польше будут?
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Вы думаете,что они могут на большую пусть и не ядерную но натовскую страну первыми скинуть ЯО?
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Мокшане ждут начала событий в корее, а под шумок......!
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Тут сложилась ситуация, когда Россия долго наставляла рога и наконец ее заметили
Если НАТО хотя бы ЗАПОДОЗРИТ попытку применения ядерного оружия в процессе учений, жизнь учений будет очень яркой но короткой.
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против союзного государства. (с)

Похоже,хуйло и не собирался выводить своих "их-там-нетов" с территории Беларуси после окончания этих упражнений.
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UA Alexandr Slavich
Минус два ваталёта во время неактивной фазы. Ожидаем с десяток во время активной
========
Это беларусские партизаны,или все-таки Сеня,чнченский моджахед,по-совместительству молдавский головорез?
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В активній фазі у каців зараз злив соляри і сухпаїв на бухло.
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а почему на границе Беларуси и Росии не устроили учения. места там полно, огромная территория, граница очень длинная. нет, надо обязательно у границ Литвы, Польши и изранненой Украины! какое все-таки де..мо чеченец Лукашенко (он не цыган - одна белоруска рассказывала). .
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Там огромные полигоны с советских времен остались, чего добру пропадать.
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Литвин скільки випив ? Можеш уявити, дві соткі літаків бомбують відносно невелику теріторію будь-якого полігону. Уявив ? Ви бульбаши всі сцикуни, пам'ятайте, коли ми почнем москаля херечити, можливо по -сусідству і вам дістанеться. А москаль нехай хохориться, він це вміє, а прийде до діла зразу в штани накладе, нам раз вмирати,так що ждіть,кожному вкладемо.
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Другими словами - оккупация Белоруссии завершена...аминь
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Отрабатывают отражение агрессии против союзного государства.Та кому вы нах.. нужны,дебилы,плятт...Союзное недогосударство...
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Новая волна "телефонного терроризма" затронула восемь тысяч москвичей
Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами, было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Проверялись учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы и другие общественные места. Отметим, что в субботу сообщения о "минировании" массово получали и полицейские в Тюмени. Там были эвакуированы ТЦ "Фаворит", "Галерея "Вояж", "Колумб", "Континент", "Рентал" и "Яркий Сибиряк". В пресс-службе местного управления МВД заявили, что на данный момент ситуацию не комментируют.
http://txt.newsru.com/russia/17sep2017/evac.html

Вейшнория держит оборону, огрызаясь контратаками
Нех жие Вейшнория ! Трымайцеся браты !

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Сейчас действительно учения, готовятся, а нападать начнут во время последних дней Чемпионата Мира по футболу 2018.
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Может друг друга пере..уярят.Кацапы это могут.
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Границу уже перешли?
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Дружно пердят в сторону Запада???А если ветер не Тот???...Обратка,блин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссийско-белорусские учения "Запад-2017" вступили в активную фазу
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