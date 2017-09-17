 Российско-белорусские учения "Запад-2017" вступили в активную фазу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, 17 сентября начался второй этап учений, во время которого будут отработаны вопросы управления войсками в ходе ведения военных действий при отражении агрессии против союзного государства. Штабам всех уровней предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с условным противником и незаконными военными формированиями.
На полигонах будет отработано ведение оборонительного боя, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации.
Накануне в Минск прибыли наблюдатели от Украины, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Швеции, Эстонии - по два представителя от каждого приглашенного государства. Программа их работы предусматривает посещение полигонов, где они смогут ознакомиться с практическими действиями участников учений.
Учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября. На территории Беларуси задействованы полигоны Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО - Ружанский и Домановский, а также два участка местности в Витебской области - Дретунь и Глубокое. В России учения пройдут на полигонах Лужский, Струги Красные и Правдинский в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.
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Всё не так, ребята!"
В.С.Высоцкий
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Если НАТО хотя бы ЗАПОДОЗРИТ попытку применения ядерного оружия в процессе учений, жизнь учений будет очень яркой но короткой.
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Похоже,хуйло и не собирался выводить своих "их-там-нетов" с территории Беларуси после окончания этих упражнений.
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UA Alexandr Slavich
Минус два ваталёта во время неактивной фазы. Ожидаем с десяток во время активной
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Это беларусские партизаны,или все-таки Сеня,чнченский моджахед,по-совместительству молдавский головорез?
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Шквал анонимных звонков о якобы заложенных бомбах продолжается в столице уже несколько дней. В четверг из-за угрозы взрыва эвакуировали Центральный детский магазин на Лубянке, а также кинотеатр в торговом центре "Золотой Вавилон" на проспекте Мира и кинотеатр "Люксор". Днем ранее в полицию поступило около 120 звонков с угрозами, было эвакуировано, по разным данным, от 50 тысяч до 100 тысяч человек. Проверялись учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы и другие общественные места. Отметим, что в субботу сообщения о "минировании" массово получали и полицейские в Тюмени. Там были эвакуированы ТЦ "Фаворит", "Галерея "Вояж", "Колумб", "Континент", "Рентал" и "Яркий Сибиряк". В пресс-службе местного управления МВД заявили, что на данный момент ситуацию не комментируют.
http://txt.newsru.com/russia/17sep2017/evac.html
Вейшнория держит оборону, огрызаясь контратаками
Нех жие Вейшнория ! Трымайцеся браты !
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