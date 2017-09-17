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 США призывают Россию и Китай оказать давление на КНДР, - Тиллерсон

тиллерсон

США призывают РФ и Китай оказать давление на КНДР, чтобы она прекратила свои провокации.

Об этом заявил в воскресенье в эфире американского телеканала "Си-Би-Эс" госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

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"Ни одна экономика не может функционировать, если у нее нет доступа к ресурсам. Китай - это главный поставщик энергоресурсов Северной Корее. Мы призываем Китай использовать этот рычаг, чтобы оказать давление на КНДР", - сказал Р.Тиллерсон.

Госсекретарь отметил, что "в случае с Россией, это иностранные рабочие". "В России трудятся свыше 30 тысяч граждан КНДР. Их зарплаты идут режиму в Северной Корее", - пояснил Р.Тиллерсон.

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

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11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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