 США призывают Россию и Китай оказать давление на КНДР, - Тиллерсон

Об этом заявил в воскресенье в эфире американского телеканала "Си-Би-Эс" госсекретарь Рекс Тиллерсон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина .
"Ни одна экономика не может функционировать, если у нее нет доступа к ресурсам. Китай - это главный поставщик энергоресурсов Северной Корее. Мы призываем Китай использовать этот рычаг, чтобы оказать давление на КНДР", - сказал Р.Тиллерсон.
Госсекретарь отметил, что "в случае с Россией, это иностранные рабочие". "В России трудятся свыше 30 тысяч граждан КНДР. Их зарплаты идут режиму в Северной Корее", - пояснил Р.Тиллерсон.
Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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