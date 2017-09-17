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 Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по фактам служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере "Виктория"

пожар

Прокуратура области 16 сентября начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области на официальной странице в Facebook.

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"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации г. Одесса и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета. Во время следственных мероприятий изымается документация о вводе в эксплуатацию, функционировании, проверок в детском лагере "Виктория", - говорится в сообщении.

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Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по фактам служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере Виктория 01

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[Трагедія в Одесі: повний перелік винуватців та напад на копа | znaj.ua]: Посмотри! https://znaj.ua/society/tragediya-v-odesi-povnyj-perelik-vynuvatciv-ta-napad-na-kopa
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Ах , вот как !
Оказывается , жуткая смерть трёх детей - это "службова недбалiсть" !
Вот оно что , Михалыч ...
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