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 Прокуратура начала расследование об ответственности начальников за гибель детей в лагере "Виктория"

пожар

Прокуратура области 16 сентября начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области на официальной странице в Facebook.

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"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации г. Одесса и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета. Во время следственных мероприятий изымается документация о вводе в эксплуатацию, функционировании, проверок в детском лагере "Виктория", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности, - Труханов о сгоревшем детском лагере "Виктория"

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Прокуратура начала расследование об ответственности начальников за гибель детей в лагере Виктория 01

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[Трагедія в Одесі: повний перелік винуватців та напад на копа | znaj.ua]: Посмотри! https://znaj.ua/society/tragediya-v-odesi-povnyj-perelik-vynuvatciv-ta-napad-na-kopa
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Список далеко не полный.Где вездесущий ГАСК,авторский надзор?Где лица,которые подписывали, визировали финдокуметы? Где непременная экспертиза?
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Ах , вот как !
Оказывается , жуткая смерть трёх детей - это "службова недбалiсть" !
Вот оно что , Михалыч ...
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не только, много зависит от контроля , нынешняя система заказчик -подрядчик -продавец лишает его, технадзор свой ,а себя проверять это курам на смех , надо бабки зарабатывать, нужен госконтроль ти по бывшего ревизора , с опытными инженерами( желательно бывшими прорабами,или переманивать, когда высотки и реконструированные здания в которых убраны "лишние"несущие для комфорта в Киеве и по стране начнут массово сыпаться тогда дойдет ,но будет поздно
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а за контролерами ще контролери контролерів, а за контролерами контролерів потрібні контролери контролерів за контролерами і т. д.
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возможно,трагедии дешевле будут? часть этой проблемы ( это не новость в мире) может решить представитель заказчика, которому заказчик поручил контроль за обьктом и платит,и это эффективно...... кроме случаев когда заказчик подрядчик одно лицо
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Об'єкт, який будувався за бюджетні гроші, повинен був проходити всі етапи контролю відповідно до закону, починаючи з проектної документації (від технічних рішень, до правильності кошторису), а також на етапі прийому об'єкту в експлуатацію. Але увесь цей контроль від трагедії не врятував
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так повинен или проходил? да проверять должны ОКСы,УКСы, если где то они и есть , то какой инженер у них есть, это вопрос.........
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"нужен госконтроль ти по бывшего ревизора" ваші слова, згідно закону тут повинен був бути держ. контроль повинен бути на рівні Держбудінвест експертизи (проект) та Державна архітектурно-будівельна інспекція (будівництво). Є державний контроль, а трагедія всеодно сталась. який ще вам потрібен контроль? Чому ви простолюдини завжди намагаєтесь самі собі створювати проблеми і годівнички для корупціонерів?
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держ арх буд инспекция--- это профанация, вся их работа сводится к выдаче разрешений и регистрации у них прорабов, не о каком текущем контроле и близко нет, тем более с их штатом, приемка кранов котлонадзором зависит от полноты налитого стакана, экспертиза проекта это функция заказчика, где он её будет делать сам или поручит подрядчику дело его.... спуститесь в реалии строительства,а не как должно быть, и если я это говорю, то говорю не как простолюдин а как человек довольно не плохо знающий эту сферу
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Это что, концентрационный лагерь, что там дети горят. Тьфу уроды...
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Як уже пишуть батьків цікавить тільки грошова компенсація Як ця історія вплине на інших дітей не уявляю
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разве они могут затребовать полную компенсацию? Родить и вырастить точно таких же детей?
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Гадаю, час зрозуміти, що назад дороги не має! Совок закінчився 22.02.14р.! З великою повагою ставлюся до Президента! Він по-сутті відродив Україну, але робити ті ж помилки, що й попередники, не варто! Ні один американський президент, не перерізає стрічки! Забудьте! Продовжуйте бути гарантом незалежності і сувернітету! У Вас це добре виходить! У виконавчій владі повинні бути професіонали! Закрийте дорогу в адміністрацію мерам міст, депутатам! а то тільки їм хвоста піджимають, бігом на Банкову! У мене питання до кого ходив Розенблатт!? Чого хочуть люди, того хоче Бог! Або навпаки!
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https://m.znaj.ua/society/tragediya-v-odesi-povnyj-perelik-vynuvatciv-ta-napad-na-kopa
Воттздесь есть вариант информации
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Большая вина за смерти детей в Одессе лежит также на Авакове

В дополнение к информации о том, что сгоревший лагерь «Виктория» строили шабашники - под грандиозные откаты и с грубейшими нарушениями, появились также сведения о преступных действиях либо бездействии при этом строительстве министерства Авакова.
Вот, что написал несколько часов назад известный блогер Максим Иванищев:
- Выделенные на пожарную безопасность 11 млн. грн. в лагере «Виктория» осваивала фирма без соответствующей лицензии.
МВД ещё год назад возбудило дело, но никого не задержали.
После того, как МВД начало расследование, УКС выделил этой фирме ещё несколько десятков миллионов.
Чиновники МЧС подписали акты приёма детского лагеря в эксплуатацию с явными нарушениями противопожарной безопастности.
Во время пожара, ни в одном из гидрантов не было воды. Гасить огонь было просто нечем.
Всё что произошло - произошло по вине и полном попустительстве МВД и МЧС - которыми руководит Аваков.
***
Однако, повторюсь, главным виновником любого преступления является не исполнитель, а его заказчик. В данном случае, как я писал ранее и аргументировал, главный виновник одесской трагедии - барыга, клептократ и одновременно президент Порошенко!
https://goo.gl/KrSRxB
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Вернее сказать - началось назначение "стрелочников".
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Как известно , в избиении студентов на Майдане виноват был дворник .
Не исключаю , что дворник этого лагеря и есть самый главный коррупционер одессщины .
А также , маньяк-пироман по совместительству .
И ещё нужно посмотреть , не причастен ли он к "прорыву" Саакашвили и передаче двигателей корейской стороне .
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ПроКУРВАтура не "почала розслідування", а ОГОЛОСИЛА КОНКУРС "ВІДПУСКНИХ"...
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Может СБУ надо этим заняться.
1. Строили корпус торопясь - почему? ( из материалов цензора). Труханов торопился
2. Шабашники говорят, что на всем экономили. Труханов экономил
3. Привезли презилента на открытие. Труханов пригласил
4. Теперь во время школьных занятий ПРИВЕЗЛИ АНСАМБЛЬ ОТДЫХАТЬ . Труханов вручил путевки
5. В это время ОТДЕЛЬНЫМИ ПУТЕВКАМИ КОРПУС БЫ НЕ ЗАГРУЗИЛИ. Значит ансамблем заняли все здание?
6. А что если? Но всё одно к одному, а случайностей в жизни не бывает
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Чому трухляве лайно не в кайданах??? - його фірма будувала, він приймав споруду, він її піарив... одинадцять мільйонів вкрав тільки на протипожежну сигналізацію, яка не працювала...
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