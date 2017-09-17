 Прокуратура начала расследование об ответственности начальников за гибель детей в лагере "Виктория"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Одесской области на официальной странице в Facebook.
"В настоящее время проводятся следственные действия в Киевском райотделе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, Киевской районной администрации г. Одесса и в Департаменте образования и науки Одесского городского совета. Во время следственных мероприятий изымается документация о вводе в эксплуатацию, функционировании, проверок в детском лагере "Виктория", - говорится в сообщении.
Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности". Как сообщал в субботу советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк, подозрение объявлено двум должностным лицам детского учреждения - директору и ответственному за пожарную безопасность, эти лица задержаны в порядке ст. 208 УПК.
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Оказывается , жуткая смерть трёх детей - это "службова недбалiсть" !
Вот оно что , Михалыч ...
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Воттздесь есть вариант информации
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В дополнение к информации о том, что сгоревший лагерь «Виктория» строили шабашники - под грандиозные откаты и с грубейшими нарушениями, появились также сведения о преступных действиях либо бездействии при этом строительстве министерства Авакова.
Вот, что написал несколько часов назад известный блогер Максим Иванищев:
- Выделенные на пожарную безопасность 11 млн. грн. в лагере «Виктория» осваивала фирма без соответствующей лицензии.
МВД ещё год назад возбудило дело, но никого не задержали.
После того, как МВД начало расследование, УКС выделил этой фирме ещё несколько десятков миллионов.
Чиновники МЧС подписали акты приёма детского лагеря в эксплуатацию с явными нарушениями противопожарной безопастности.
Во время пожара, ни в одном из гидрантов не было воды. Гасить огонь было просто нечем.
Всё что произошло - произошло по вине и полном попустительстве МВД и МЧС - которыми руководит Аваков.
***
Однако, повторюсь, главным виновником любого преступления является не исполнитель, а его заказчик. В данном случае, как я писал ранее и аргументировал, главный виновник одесской трагедии - барыга, клептократ и одновременно президент Порошенко!
https://goo.gl/KrSRxB
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Не исключаю , что дворник этого лагеря и есть самый главный коррупционер одессщины .
А также , маньяк-пироман по совместительству .
И ещё нужно посмотреть , не причастен ли он к "прорыву" Саакашвили и передаче двигателей корейской стороне .
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1. Строили корпус торопясь - почему? ( из материалов цензора). Труханов торопился
2. Шабашники говорят, что на всем экономили. Труханов экономил
3. Привезли презилента на открытие. Труханов пригласил
4. Теперь во время школьных занятий ПРИВЕЗЛИ АНСАМБЛЬ ОТДЫХАТЬ . Труханов вручил путевки
5. В это время ОТДЕЛЬНЫМИ ПУТЕВКАМИ КОРПУС БЫ НЕ ЗАГРУЗИЛИ. Значит ансамблем заняли все здание?
6. А что если? Но всё одно к одному, а случайностей в жизни не бывает
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