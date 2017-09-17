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Все про:запрет (1238) мигранты (518) США (13419) Трамп (1377)

 Советник Трампа по национальной безопасности подтвердил планы администрации ужесточить запрет на въезд в США

макмастер

Администрация США рассматривает вариант ужесточения запрета на въезд в США для иностранных граждан, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Эй-Би-Си".

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким.

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"Запрет на въезд в США (иностранных граждан - Ред.) должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - заявил Трамп.
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Справді,потрібно вжити заходів,щоби громадянство не отримували всілякі шарлатани.Приклад--Дональд Трамп.Та його потрібно було позбавити громадянства вже після першого банкрутства його компанії!
А зараз можуть збанкрутувати через його політику і самі Сполучені Штати.Бо Доня тільки і вміє--грати в рекламі на ТБ і робити банкрутом усе.до чого дотикається.Мідас-Банкрут!
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Интересно,а вьезд вонючей русне,которую так обожают все неонаци-трампоиды,тоже прикроют,ванек?
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В первую очередь не пускать лиц с козлячими мордами
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И правильно! Не фиг казламордыи шастать по Штатам!
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Не пускайте в сою страну муслимов и кацапов и будет вам щастье!
Две аксиомы, которые никогда не стоит нарушать. Бо, наступит горе!
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а тех кто из козломордии въехал за последние сто лет вышвырнуть
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Тепер обшарпанцям з усього світу доведеться шукати нову країну для своїх нездійсненних мрій.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСоветник Трампа по национальной безопасности подтвердил планы администрации ужесточить запрет на въезд в США
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