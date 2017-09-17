 Советник Трампа по национальной безопасности подтвердил планы администрации ужесточить запрет на въезд в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если вы не можете эффективно проверять людей, чтобы понять, кто въезжает в вашу страну, то вы не должны позволять людям из этой страны приезжать", - сказал Г.Макмастер в эфире американского телеканала "Эй-Би-Си".
Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя террористическую атаку в лондонском метрополитене, заявил, что запрет на въезд в США для иностранных граждан должен быть гораздо более жестким.
"Запрет на въезд в США (иностранных граждан - Ред.) должен быть гораздо шире, жестче и более конкретным", - заявил Трамп.
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А зараз можуть збанкрутувати через його політику і самі Сполучені Штати.Бо Доня тільки і вміє--грати в рекламі на ТБ і робити банкрутом усе.до чого дотикається.Мідас-Банкрут!
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Две аксиомы, которые никогда не стоит нарушать. Бо, наступит горе!
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