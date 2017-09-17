 Сегодня террористы 13 раз обстреливали украинские позиции: ранен боец

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на штаб АТО, с полуночи боевики несколько часов подряд били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе авдеевской промзоны и поселка Невельское. Также ночью под огонь врага попали украинские укрепления у Песков.
На приморском направлении за ночь боевики дважды открывали огонь у Водяного. А неподалеку от Старогнатовки более 2 часов оккупанты вели огонь из крупнокалиберного пулемета.
На луганском направлении около 2:00 российские наемники били из различных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским защитникам на подступах к Новозвановке.
Почти на каждый второй обстрел силы АТО отвечали плотным огнем.
Около 13:00 в результате обстрела опорного пункта сил АТО у Новоселовки Второй получил ранения один украинский военный. Сейчас его состояние стабильное, он находится в одном из лечебных учреждений региона.
Напомним, за минувшие сутки (16 сентября) незаконные вооруженные формирования 35 раз нарушили перемирие.
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При всем моем уважении к вам, вы либо забыли, либо умалчиваете. Существует распоряжение командующего ВСУ Муженко №2..8\2016 напрямую запрещающее открытие ответного огня без санкции вышестоящего командования. Его никто не отменял.
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