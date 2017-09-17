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 Экономика, За рубежом
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 Для строительства "Турецкого потока" "Газпром" нанял компанию с сомнительной репутацией, - посол Корсунский

поток турецкий

Российский монополист "Газпром" форсирует строительство газопровода "Турецкий поток".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в статье для ZN.UA пишет чрезвычайный и полномочный посол Украины Сергей Корсунский.

Автор напоминает, что в начале сентября к швейцарской Allseas Group S.A., подрядившейся прокладывать трубопровод через сложнейший морской участок, добавилась британская компания Petrofaс, которая подписала договор о строительстве на территории Турции наземной инфраструктуры - трубопроводов и приемного терминала газа.

При этом, по информации дипломата, руководитель Petrofaс - сириец Айман Асфари - находится под административными санкциями, наложенными на него в связи с расследованием Национальной комиссии Италии по ценным бумагам, по подозрению в мошенничестве при торговле ценными бумагами в 2012 г. Помимо этого, Компания Petrofac и ее глава еще в мае текущего года оказались под следствием Офиса специальных расследований Великобритании по обвинению в коррупции, даче взяток и отмывании денег в связи с деятельностью компании из Монако Unaoil, которую также обвинили в коррупции.

"По мнению аналитиков банков Barclays и Morgan Stanley, проводимое расследование является очень серьезным негативным сигналом для инвесторов и партнеров Petrofac. Прогнозируется, что уже в ближайшие годы компания может потерять до половины рыночной стоимости… Но все эти факты не смутили "Газпром", который заявил, что уже проложено около 220 км труб подводного участка из 900, поэтому следует немедленно приступить к строительству наземной инфраструктуры вблизи поселения Киикьой, где "Турецкий поток" ступит на родную землю. Petrofac, по мнению "Газпрома", является отличным партнером для этого проекта", - указывает Корсунский.

По его словам, уже в ближайшее время совет директоров "Газпрома" собирается обсудить создание совместного с турецкой компанией Botas предприятия TurkAkim Gaz Tasima A.S. для реализации на турецкой территории сухопутного участка второй нитки газопровода.

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При этом "Газпром" уже не волнует позиция европейских потребителей. "Ранее руководство "Газпрома" и Минэнерго РФ заявляли, что вторая нитка строиться не будет до тех пор, пока Европейская комиссия не сообщит о заинтересованности ЕС получать российский газ через Грецию и Италию. В свою очередь, Брюссель неоднократно высказывался в поддержку азербайджано-турецкого проекта "Южный транспортный коридор", по которому каспийский газ должен впервые попасть на европейский рынок. "Турецкий поток" так и не был включен в число приоритетных проектов ЕС, но, как следует из последних заявлений Москвы, Россия и Турция приняли решение строить вторую, экспортную, нитку до границы с Грецией", - пишет посол.

Автор отмечает, что в ситуации с "Турецким потоком" остается неясным вопрос о применимости санкций США: складывается впечатление, что этот проект не слишком беспокоит Вашингтон, основное внимание которого сосредоточено на объективно более опасном для Украины "Северном потоке 2".

Дипломат допускает, что "Газпром" готов идти в проекте "Турецкого потока" до конца.

"Остается надеяться, что ЕС останется непреклонен в своей позиции относительно "Южного транспортного коридора", и урон для украинской ГТС будет ограничен потерей транзита по балканскому маршруту", - отмечает он.

По мнению Корсунского, альтернативные и более позитивные сценарии возможны лишь в контексте санкций США, однако готовность их применения Вашингтоном с учетом и так крайне напряженных отношений с Турцией остается под вопросом.

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Напомним, что "Газпром" начал строить вторую нитку "Турецкого потока".
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До труханова зверніться. Він спеціаліст по цьому. Та притому із ваших-казламордий.
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Чем больше труб утопят-тем лучше!! А потом кидалово ...
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Кацапы сами щас с очень сомнительной репутацией.
Кого они ещё могли нанять? - таких-же, как сами - С ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ!
Аквафреш им в жопу! - всем любителям и лоялистам "рускаго мира"!
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кому они теперь будут свои холодильники с утюгами продавать? обонкротятся скоро.
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Нехай краще в Туреччину будують ніж Моськовську область газифікують .
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Сумнівна корпорація-монополіст сумнівної країни-недоімперії для виконання сумнівних проектів може наймати тільки сумнівних підрядників. Така вже сумнівна карма.
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Главное кацапа пока не спугнуть,пускай зароет в землю лярды долларов....затем послать нах
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Никакого Турецкого потока не будет как и Керченского моста. Не дурите людям голову.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаДля строительства "Турецкого потока" "Газпром" нанял компанию с сомнительной репутацией, - посол Корсунский
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