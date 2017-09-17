 Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По словам Хейли, Соединенным Штатам, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.
"По существу, мы исчерпали все, что мы в данный момент можем сделать в Совете Безопасности, - сказала Хейли, выступая по телеканалу CNN. Она добавила, что была бы рада передать это дело министру обороны Джеймсу Мэттису.
"Мы пробуем все другие возможности, которые у нас есть, однако рассматривается и множество военных вариантов", - подчеркнула представитель США в ООН.
Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.
США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.
11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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Совбез ООН назвал очередной запуск КНДР баллистической ракеты "возмутительным" актом, - Reuters(74)
Развитие Северной Кореей ее ядерной программы – это проблема не только США. Китай должен действовать, - постпред США в ООН Хейли(39)
США "абсолютно уверены" в том, что Россия вмешивалась в выборы, - Хейли(27)
Россия "нервничает" и "чувствует, что ее позиции ослабляет Асад". Сейчас она пытается "сохранить лицо", а США дают ей такой шанс, - Хейли(59)
Смена режима Асада является одним из приоритетов США, - постпред при ООН Хейли(99)
Трамп считает Россию проблемой, - постпред США в ООН(54)
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Одна контора докладывает, что клиент упорот и наши методы не действуют. Передаем дело в другую контору. Если оно человеческим языком не понимает, то с ним разберется другая контора с другими методами
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Грозились!... Флот нагнаги!... А корейци их на раз размазали ёблами об тЭйбл...
ТО хто теперь в Мире куче всех?...
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вопрос в том , кто будет кормить многомиллионное его стадо ?
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Чай не дурнее кацапов...
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Рабсиле можно поднять чуть зарплату. Можно разрешить выпивать и трахаться. - ВСЁ!!!
После тех мытарств и ущемлений, шо эти люди испытали(!!!!), дайте им чуть чуть ништяков и они перевернут свой Мир в считанные года( а то и месяцы)!
Мы тоже, увы, по прежнему - колония совка...
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наученные горьким опытом в этот раз не торопятся, подведут и косых (китай ) и мордор , что все усилия которые возможно было предпринять - приняты .
Теперь только помощь дяди Сэма .
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- драку заказывали ?
- нет, нет что вы!
- не волнуйтесь, все уже оплачено. работаем."(с)
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Нада их разом и валить...
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Путяра будет рад, если США увязнут на Корейском полуострове, у него тогда в Европе (Прибалтика, Кавказ и Украина) руки будут развязаны . . .
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сухопутные силы КНДР насчитывают 1 миллион человек, 3900 танков, 2100 БМП, 8500 артиллерийских орудий, 5100 мобильных установок ПРО, 3000 амфибий. Военно-морские силы КНДР - это 60 000 военнослужащих, 420 боевых кораблей, 70 подлодок, 260 катеров на воздушной полушке.
Северокорейские ВВС состоят из 110 000 военных, 870 боевых самолетов и 840 самолетов обеспечения.
И около 30 генералов!!!
Хоть в чомто Ким Чен Ын отстаёт от Порошенко
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по орбите -408 км. Корейцы так и небесный купол пробьют.
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