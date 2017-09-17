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Все про:КНДР (351) США (13419) Совбез ООН (574) Хейли Никки (27)

 Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли

хейли

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Совбез ООН осудил очередной ракетный запуск КНДР

По словам Хейли, Соединенным Штатам, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.

"По существу, мы исчерпали все, что мы в данный момент можем сделать в Совете Безопасности, - сказала Хейли, выступая по телеканалу CNN. Она добавила, что была бы рада передать это дело министру обороны Джеймсу Мэттису.

"Мы пробуем все другие возможности, которые у нас есть, однако рассматривается и множество военных вариантов", - подчеркнула представитель США в ООН.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины призвал Северную Корею отказаться от ракетной и ядерной программ

Как сообщалось, Северная Корея в пятницу осуществила очередной ракетный пуск. По данным южнокорейских военных, ракета, запущенная из района Пхеньяна, пролетела 3,7 тыс. км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. По информации властей Японии, баллистическая ракета КНДР полетела над японской территорией и упала в Тихий океан в 2 тыс. км от мыса Эримо на Хоккайдо.

США, Япония и Южная Корея почти сразу же после запуска запросили проведение срочных консультаций в закрытом формате.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый ракетный запуск КНДР требует глобального ответа, - Столтенберг

11 сентября Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию, предусматривающую ужесточение санкций против Северной Кореи. Решение стало реакцией на шестое по счету и самое мощное ядерное испытание, проведенное КНДР 3 сентября.
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а заодно бы и плешивому был бы пипец.. И было бы БИНГО)))
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"Война всё спишет, всему миру будет не до Украины". Это его логика, и он провоцирует Америку на войну с Сев.Кореей.
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я думаю,что там достаточно будет одной,очень недолгой бомбардировки. Главное - не давать гнойнику возродиться.
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Проблема в реакции спонсоров Ына - Китая и рашки. Именно это сдерживает амеров от атаки. Но любое обострение на том п/острове невыгодно нам, бо снимает Украину с повестки дня. Чего и добивается плешивый карлик.
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Марат, Вы полностью правы.Пойдет "боевой шухер" в КНДР, проблемы Украины никого интересовать не будут. Это называется - отвлечение на негодный об"ект. После АРК - об"ектом отвлечения стал Донбасс. Во что вылилось?
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Война будет быстрая, дня 2-3 и пипец. А там всё передадут Южной Корее, в смысле остатки Быдляндии.
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Ну написано, что Хэйли передала проблему Мэттису для решения.
Одна контора докладывает, что клиент упорот и наши методы не действуют. Передаем дело в другую контору. Если оно человеческим языком не понимает, то с ним разберется другая контора с другими методами
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скорее всего можно резинкой стереть эту недореспублику с карты мира
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Похоже Ыныч уже все дядек крутых достал! Нехрен хуйла слушать и кошмарить соседей...
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Вони розуміють тільки звиздюлину, як і мокші.
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Да не будет ничего
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А таки не буде. Ні Ина, ні КНДР. Розуміти повинні всі, що подальше зволікання з ядерною програмою пупса Ина призведе до неконтрольованих процесів розповзання ядерної зброї по всьому світі. І рано-чи пізно запустяться процеси знищення людства. Тому і наближається час дій.
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Американцы УЖЕ так жидко обосрались с КНДР, шо дальше или нужно шо-то делать, или нада забиться нахуй в угол!...
Грозились!... Флот нагнаги!... А корейци их на раз размазали ёблами об тЭйбл...
ТО хто теперь в Мире куче всех?...
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в куче как всегда жирный ублюдок.
вопрос в том , кто будет кормить многомиллионное его стадо ?
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Зачем их кормить? Нужно им просто спустить с вертолётов оборудование, инструкции и топливо. И они сами себя прекрасно прокормят. Даже не сомневайтесь!
Чай не дурнее кацапов...
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это колония Китая, они там имеют дешёву раб силу
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Ну и шо?
Рабсиле можно поднять чуть зарплату. Можно разрешить выпивать и трахаться. - ВСЁ!!!
После тех мытарств и ущемлений, шо эти люди испытали(!!!!), дайте им чуть чуть ништяков и они перевернут свой Мир в считанные года( а то и месяцы)!
Мы тоже, увы, по прежнему - колония совка...
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Потому что в отличии от многих здешних диванных воинов, которые завтра в труселях с голыми руками готовы Донбасс освобождать, американцы тщательно планируют свои военные операции. Попытались давить их санкциями и с помощью Китая. Показали даже китайцам, что пухлому пох, проработают детальные военные операции и вжарят. Это же не против армии Хусейна воевать. Тут у пухлого ядерные бомбы и плюс под риском 23-миллионый Сеул.
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Узбагойся! Я так... со стороны... проходя мимо....
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все к тому и идет.
наученные горьким опытом в этот раз не торопятся, подведут и косых (китай ) и мордор , что все усилия которые возможно было предпринять - приняты .
Теперь только помощь дяди Сэма .
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"звонок в дверь:
- драку заказывали ?
- нет, нет что вы!
- не волнуйтесь, все уже оплачено. работаем."(с)
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москали заслали карапуза с предложением "купи кирпич" и ждут чем все дело закончится. Когда карапуз с хрустом сгрызет кирпич, облизывая пухлые пальчики, москали забьются в угол, извиняясь и стараясь не шуметь.
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Давайте boys, точкові удари по пускових майданчиках та за компанію і москалів якоюсь болванкою по кремлю "потіште". Ну промазали на 8 тисяч км, з ким не буває. І це ковтнуть,як "Курськ" прожували.
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Хуйло и чучхенский хомячило - братаны навек(до гробовой доски)!!!
Нада их разом и валить...
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хм..а может и по кацапо-русне в Донбассе и Крыму Совбез ООН тоже обратится в Пентагон для решения проблемы в связи с исчерпыванием возможности ООН для сдерживания орды?!
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Втомилися пломбувати зуби, тепер напевно будуть висмикувати.
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Интересно - это типа начало подготовки общественного (в т.ч. международного общественного) мнения в связи с уже принятым решением или это дипломатический блеф с целью заставить КНДР испугаться и дать заднюю ?

Путяра будет рад, если США увязнут на Корейском полуострове, у него тогда в Европе (Прибалтика, Кавказ и Украина) руки будут развязаны . . .
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Зачем ему там "увязать"? Несколько удачных пусков и проблема будет решена. Надеюсь что до этого дело не дойдет... Впрочем рассчитывать на то что эти двое сумасшедших с А-bombs внезапно выздоровеют тоже не стоит...
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Ядерное оружие США, конечно, не применят. У них в избытке хорошие, точные ракеты и бомбы с обычной взрывчаткой.
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замес на ДВ для Украины не очень кстати..
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да, некстати. но пухлый ким своим ракетным пердежом прервал утреннюю игру гольф-клуба в Саппоро. этого ему точно не простят.
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что все так озабочены, разве КНДР кому угрожает? А теперь вопрос к тем, кто скучает по ядерной Украине: где бы сегодня Украина проводила свои испытания???
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Бля, вот интересно, а на спине есть навешанные железяки?
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неа, там только табличка: "Клоун на детские утренники. Работаю за еду."
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а у них генералов больше чем в Украине или столько же?
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Пошарился в интернете:
сухопутные силы КНДР насчитывают 1 миллион человек, 3900 танков, 2100 БМП, 8500 артиллерийских орудий, 5100 мобильных установок ПРО, 3000 амфибий. Военно-морские силы КНДР - это 60 000 военнослужащих, 420 боевых кораблей, 70 подлодок, 260 катеров на воздушной полушке.
Северокорейские ВВС состоят из 110 000 военных, 870 боевых самолетов и 840 самолетов обеспечения.
И около 30 генералов!!!

Хоть в чомто Ким Чен Ын отстаёт от Порошенко
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Нихрена себе армия у пухлого.. Тут так просто не пройтись пешком, как это было у войне против Хусейна. Я даже не представляю сколько тысяч ракет надо, чтобы все это погасить..
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к тому же схронов накопали столько, что и сами уже незнают где какой
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Да, но там была сухопутная операция, а тут вряд ли американцы пойдут на это. Толку от ударов ракетами и авиацией, если нет сухопутной операции.
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Не будет США применять военную силу. Слишком большие риски для окружающих союзников.
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А жить с придурком по соедству,не риски.Краще конец ужаса,чем ужас без конца
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Не пойму, на что рассчитывает Ын. С Америкой шутки плохи, расхерачат.
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ну посмотрим шо на это скажет американский барыга))
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Ага, строительный барыга. У люмпинга любой бизнесмен это барыга
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Що Конгресс скаже,то i зробить.А там зараз Республиканцi"мiролюбнi".Томагавк откопають,дадут Дони,та тропу покажут
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Сама организация ООН уже давно исчерпала свои возможности её ждёт то же самое, что "Лигу Наций" - декоративная и бесполезная ширма!
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С ТАКОЙ ,,КАВАЛЕРИЕЙ" ПЕНТАГОНУ ЯВНО НЕ СОВЛАДАТЬ....
Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли - Цензор.НЕТ 6316

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Это секретные корейские сексбомбы? А как же быть, если на азиаток не стоит (имунитет)?!
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Как дети. Есть простой рецепт прижать к ногтю КНДР. Арестовываешь счета плешивого в банках США , и все остальное он сам сделает.
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А если и Пентагон откажет? Куда тогда будут обращаться США?
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Цензор харош трындеть.МКС(которой не существует)летает
по орбите -408 км. Корейцы так и небесный купол пробьют.
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Терзают меня смутные сомнения. Последние две Корейские ракеты перелетели поперёк Японию. И никакие ПВО никто не применял. Тоже и в Сирии с томагавками. Кажется мне, что противовоздушная оборона во всём мире, это блеф. Так же и Ким Чен Ына, никто до сих пор не смог купить ни за какие деньги. Кажется мир накануне большой заварушки.
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пуском ракет наверняка была цель получить развед данные, по какой траектории полетят ракеты на уничтожение, через какое время и все такое.
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А таки пора "обратиться у Пентагону"! Там люди конкретные, не пихз-лы! Даже женщины!
Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли - Цензор.НЕТ 1483
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН исчерпал возможности сдерживания КНДР, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону, - Хейли
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