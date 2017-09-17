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 Сообщения об окончании следствия по делу Сущенко до сих пор нет, - Фейгин

сущенко

Российский адвокат Марк Фейгин, который защищает заключенного в Москве украинского журналиста Романа Сущенко, рассказал о затягивании следствия, в связи с чем задерживается и передача дела в суд.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Следователь пока не уведомлял нас об окончании следствия. Так что выход на суд задерживается. В данный момент готовим документы о наличии у моего подзащитного несовершеннолетнего ребенка. Это влияет на некоторые вопросы", - сказал Фейгин.

Адвокат также напомнил, что на прошлой неделе Сущенко удалось поговорить с супругой и сыном, а также с родителями - отцом и матерью.

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Напомним, собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября ему было предъявлено обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ опровергли это заявление. Действующий срок содержания Сущенко под стражей заканчивается 30 сентября.
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