 Наемники РФ продолжают обстрелы позиций ВСУ, несмотря на "школьное перемирие", - украинская сторона СЦКК

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО на странице в Facebook.
"Особенно напряженной остается обстановка в районе населенного пункта Новозвановка (территория ОРЛО). В ночь с 16 на 17 сентября текущего года в течение двух часов боевики неоднократно применяли автоматические гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по позициям Вооруженных Сил Украины. На территории ОРДО незаконные вооруженные формирования в течение прошлой ночи обстреливали из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции сил АТО в районе населенных пунктов Пески, Невельское и Авдеевка", - говорится в сообщении.
На приморском направлении подразделения ВСУ попали под огонь незаконных вооруженных формирований ОРДО из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле населенных пунктов Водяное, Старогнатовка и Новотроицкое.
Информация о последствиях уточняется.
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей, об откровенном нежелании соблюдать взятые на себя обязательств в рамках Трехсторонней контактной группы, сознательное планирование и осуществление террористических актов против мирного населения и военнослужащих Вооруженных Сил Украины", - отмечается в сообщении.
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