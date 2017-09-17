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 Политика Украины
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 Оккупанты посадили в карцер фигуранта дела "крымских диверсантов" Захтея, - жена

крым захтей

Фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея на двое суток посадили в карцер за нарушение режима пребывания в СИЗО.

Об этом Крым.Реалии сообщила жена Захтея Оксана, передает Цензор.НЕТ.

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"Его посадили за нарушение режима: то он не то сказал, то не так встал к стенке. На днях ему принесли уведомление, что сажают на двое суток в карцер он подписал и вчера вечером (16 сентября - Ред.) его увели", - рассказала Оксана Захтей.

Она также сообщила, что окончательный приговор мужу ожидается в конце октября - начале ноября.

Ранее против фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится под арестом в аннексированном Крыму, возбудили уголовное дело по статье 324 УК России по обвинению в незаконном приобретении российского паспорта. Таким образом, его российские документы признаны недействительными и он остается гражданином Украины.

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Как стало известно 11 июля, арестованный по делу "украинских диверсантов" Андрей Захтей, который находится под арестом в аннексированном Крыму, признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг адвоката Алексея Ладина, который в свою очередь больше не может предоставлять информацию о ходе дела.

Напомним, 10 августа 2016 года, Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Также ФСБ РФ обнародовала видео, на котором запечатлен якобы организатор предотвращенных "террористических актов" в оккупированном Крыму житель Запорожской области Евгений Панов.

Следователи квалифицировали факт по заявлению родственников Евгения Панова о его исчезновении по ст. 146 Уголовного кодекса Украины (Незаконное лишение свободы или похищение человека).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что Евгений Панов стал еще одним заложником России, которого похитили и которого Украина должна и будет освобождать.

В начале ноября 2016 года Захтея вместе с Евгением Пановым, который тоже рассказал о пытках, перевезли в московский СИЗО Лефортово. Там к нему долго не пускали адвокатов, соглашение с которыми заключили их родственники. Лишь в конце ноября к Захтею попали адвокаты Александр Попков и Ильнур Шарапов.
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Посмотрите на ебальник(лицо) отого Захтея, и в душу к вам закрадутся сомнения.
Не, ну там такая мутная история, шо этого "перца" в политические узники - записывать рановато.
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Цього любителя російського світу вони можуть навіть розстріляти. Україна і не поворухнеться. Всі чудово знають його біографію, те що воно співпрацює з рашкою і взяли його виключно через місце народження.
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