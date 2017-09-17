 Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице политической силы в Facebook.
"В понедельник, 18 сентября, в 15.00 в Мостисском районном суде (по адресу г. Мостиска, ул. Михаила Грушевского, 1/9, Львовская область) состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины лидером "Руха новых сил" Михеилом Саакашвили с его участием", - сказано в сообщении.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".
12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.
Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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Оффшоры в АПАСНАСТИ!!!
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у Бобика одна работа....бегать на цепку...лаять и лизать яй...а)
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Основная опасность для пейсатых безальтернативцев исходит от народа Украины, а не от залетного клоуна.
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Пастрадавшия в шоке и носят гипс, жидкий стул....😱😱
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Ты нам сильно нужен, шобы шоколадная пена наконец всплыла на свет Божий, со своими обiцянками, рехформами... и прочим небайловом!
Приезжай, Михо! Мы тебя поддержим.
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это много денег стоит, трудно даже подсчитать
боится, что о ней забыли?
наблюдаем
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Митингующие против pутина американцы пришли к дому посла РФ в Вашингтоне
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юга - гениальный пгокугор перелогинься.
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Детские сады к 2020 ликвидируют. Детей на экспорт.
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Они власти Порошенко не угрожают , как я понял .
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