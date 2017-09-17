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 Политика Украины
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 Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил"

саакашвили

Лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили будет присутствовать на заседании Мостисского районного суда Львовской области, где планируют рассматривать материалы о пересечении ним и его сторонниками украинской границы в ПП "Шегини".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице политической силы в Facebook.

"В понедельник, 18 сентября, в 15.00 в Мостисском районном суде (по адресу г. Мостиска, ул. Михаила Грушевского, 1/9, Львовская область) состоится рассмотрение дела о пересечении границы Украины лидером "Руха новых сил" Михеилом Саакашвили с его участием", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В расследовании дела о прорыве границы на ПП "Шегини" не будет незаконных арестов, - Луценко

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

12 сентября в рамках расследования уголовных производств по фактам событий на ПП "Шегини" полиция Львовской области задержала пятерых активных их участников. Правоохранители также установили личности шести возможных организаторов нарушения общественного порядка вблизи государственной границы, а также 32 активных участников событий. В среду суд избрал меры пресечения в виде ареста на 60 суток в отношении двоих участников событий на ПП "Шегини".

12 сентября сотрудники Госпогранслужбы вручили М.Саакашвили во Львове протокол о незаконном пересечении границы. Политик подписал его со своими возражениями. На 18 сентября во Львовской области назначено судебное заседание по рассмотрению этого протокола.

Саакашвили заявил, что намерен прибыть в Киев 19 сентября.
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а ну любители какао-бобов)))работать
Оффшоры в АПАСНАСТИ!!!
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Шото не стоит сегодня у порохобота....😀😀😀
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видать где то на другом ресурсе "лижут"))))
у Бобика одна работа....бегать на цепку...лаять и лизать яй...а)
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это так, но не от клоуна чурчхеловода - очьень важьно.
Основная опасность для пейсатых безальтернативцев исходит от народа Украины, а не от залетного клоуна.
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Суд де судді ссуть кислотно , кого за ніч можуть карать кого відкласти безстроково , аж до реабілітації чи амністії
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Це добре, будуть транслювати на усю країну, нехай Саакашвілі каже, кожне сказане ним слово це цвях у політичну труну порошенко.
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Пастрадали 12 погонов(атарвали) и 5 фуражек(затаптали, закинули на деревья)...
Пастрадавшия в шоке и носят гипс, жидкий стул....😱😱
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а шо с рюкзаками Аваякяна, а шо с Ковбоем-Пашинским, а шо сс стеной Яценюка, а шо с Панамой Липецкого, а шо с расследованием Илловайска, а шо Муженко 3 должности за один год пробежал........ это все фигня давайте про паспорт...
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Хотілося б щоб був і суд про "замінування", та про зупинку ІнтерСіті " на вимогу національної поліції України" на території Польші..
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Михо, держу за тебя кулаки!
Ты нам сильно нужен, шобы шоколадная пена наконец всплыла на свет Божий, со своими обiцянками, рехформами... и прочим небайловом!
Приезжай, Михо! Мы тебя поддержим.
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обратили внимание - сегодня Йуля красуется на всех сайтах Интернета?
это много денег стоит, трудно даже подсчитать
боится, что о ней забыли?
наблюдаем
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да на всіх ресурсах вона ! на армію недала не копійки ! ппц
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Теперь будут Михо каждый день в суд вызывать и держать с 9-00 до 18-00 чтобы не ездил по стране ,не митинговал. А в Киеве пора новогоднюю йолку ставить сразу везде.
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В сухом остатке имеем :
1. Саакашвили прорывается через границу и ездит по городам
2. Волкер встречается с Тимошенко
3. Фесенко - главный порохобот в комманде икспертов критикует своего патрона
4. Порошенко вызвал на ковёр Трамп
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В сухом остатке?
юга - гениальный пгокугор перелогинься.
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чего бесишся раб, кстати, тебе греет надежда, что твоии отприски могут от aliens - негр, могут стать свободными людми, хотя хрен вам, хочу думать не поддержит сеим такую чушь Веионя
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Судья памперсы уже купил или ему Порошенко прислал?
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Саакашвили завтра придет в суд Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил" - Цензор.НЕТ 3151 Астанавитесь!!!
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Вот только что-то Трамп забыл пригласить настырного грузина на свою инаугурацию.
Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил" - Цензор.НЕТ 9688
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а він хто такий щоб його приглашали ? його власний нард пеньками негнав з країни
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бггг
Детские сады к 2020 ликвидируют. Детей на экспорт.

Саакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил" - Цензор.НЕТ 6262
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как он может их гасить ели сам в Украину соевыми засранцами завезен ? И подчиняется им же.
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И что характерно , за 3,5 года никто , кто стрелял по людям на Майдане , перед судом так и не предстал .
Они власти Порошенко не угрожают , как я понял .
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вони всі хто стріляв в росію втікли де ти живеш що таке пишеш
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да. ну. вся вата на местах и при деле, при новых должностях, которые им шыкаладный цех предоставил.
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Ґмитро в корчих сидів і видів як вони втікали, їму можна вірити.
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С удовольствием посмотрю как Михо будет разрывать шоколадную шоблу. Вой соевых ожидается неописуемый.
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дык те кто стрелял и есть у власти. как они могут себе угрожать ?
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Думаю одно Саакашвили в Украине уже сделал хорошо - пересрал всех между собой. Шо не так, патриоты Украины?
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да країна розкололась далі знов щось відколиця все до того іде
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Этот суд станет историческим для Украины. Именно он даст первую серьезную трещину самодержавию парашенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили завтра придет в суд по делу о пересечении границы, - "Рух новых сил"
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