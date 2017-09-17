 Facebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору, - Wall Street Journal

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
По информации издания, переданные данные по объёму превосходят те, которые ранее были переданы американскому Конгрессу.
Недавно в Facebook обнаружили связь между российским "Агентством интернет-исследований", которое называют "фабрикой прокремлевских троллей" и вмешательством в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.
TechCrunch отмечает, что Facebook может быть не единственной социальной сетью, которая невольно или сознательно занималась распространением пропаганды от лица иностранного государства. По данным издания, для дачи показаний в Конгрессе США, в частности, могут вызвать представителей Twitter.
В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.
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По ходу вас так еще не вертели))))
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- НАДО ВОВА! НАДО!!!
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Але трошки лоханулись, не прорахували що таке республіканська партія.
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