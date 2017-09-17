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Все про:Facebook (219) выборы (21840) Россия (72295) США (13416)

 Facebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору, - Wall Street Journal

facebook

Компания Facebook направила специальному прокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Ранее в компании обнаружили почти 500 фейковых страниц, на которых распространяли политическую рекламу

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Также читайте: Кремль не имеет отношения к рекламе на Facebook во время выборной кампании в США, - Песков

По информации издания, переданные данные по объёму превосходят те, которые ранее были переданы американскому Конгрессу.

Недавно в Facebook обнаружили связь между российским "Агентством интернет-исследований", которое называют "фабрикой прокремлевских троллей" и вмешательством в американские выборы. В Facebook сообщили, что нашли почти 500 фейковых учетных записей и страниц, на которых распространяли политическую рекламу. По данным компании, все управление этими страницами шло из России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время выборов в США группа в Facebook, связанная с Россией, предлагала сепаратистам Техаса организовать серию митингов, чтобы навредить Клинтон, - Business Insider

TechCrunch отмечает, что Facebook может быть не единственной социальной сетью, которая невольно или сознательно занималась распространением пропаганды от лица иностранного государства. По данным издания, для дачи показаний в Конгрессе США, в частности, могут вызвать представителей Twitter.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. В начале августа спецпрокурор США Роберт Мюллер созвал большую коллегию присяжных для расследования "российского следа" в прошлогодних выборах. Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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косабы))))открывайте КАМАСУТРУ)))
По ходу вас так еще не вертели))))
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Ну, ЩО Цукербург , не хочешь независимый от рашки офис в Украине открывать? ПРЕНЕБРЕГАЕШЬ СТРАНОЙ, которая бореться за саою независимость от тоталитарного строя?
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Марк Цукербергер до колишніх співвітчизників був ну дуже вже лояльним. По запиту кацапських і прокацапських тролів блокувалися антиімперсько-протикацапські матеріали, блокувалися проукраїнські матеріали, блокувалися акаунти патріотів як Ураїни. так і Грузії, одним словом тих, хто протистояв проштовхуванню "русскага міра". А тепер припекло? МАбудь, щось таки між Цукербергером та ФСБ було. Чи ностальгія Марка за кацапстаном, чи гачок ФСБ у Марка в роті. Прокурор штатівський - головастий дядько. Думаю, розбереться.
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ой,а что? Что-то изменилось?) Я там уже месяц в бане за то,что слово "кацап" употребила. А уж то,что на страницу лезет реклама из дыныры с футболками срикалорными и прочим мотлохом - за это я уже молчу
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пока у нас не будет модераторов украинского сегмента из числа украинцев,работающих в Украине - пока эта херня и будет. Потому как наш сегмент модератят "типа русскоязычные из Дании". Это по словами самого Цукерберга. А внизу под этим высером брахливам некто аноним и отписался,что не знал,что его Петербург,где он живет и работает,резко в Данию переехал. ))) И ни одного опровержения не последовало)))
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чого ти дивуєшся рашка це центр сіонізму, ізраєльський федеральний округ в палестині працює на ординський сіонізм. Цукерберг + Касперський + ФСБ=єврей Трамп презедент США.
Але трошки лоханулись, не прорахували що таке республіканська партія.
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Досить українські акі банити, а то в мене їх три . Щоб свінолупих лаяти, зроблю і 10.
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контролный выстрел в голову кровавой гебне.
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Facebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору :Facebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 798
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Интересно, с недавна фейсбук вставляет под видом рекламы ссылки на видео с ВОНОЙ. Это что - "братская помощь" тонущему политику?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомFacebook направил данные о покупке рекламы из РФ спецпрокурору, - Wall Street Journal
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