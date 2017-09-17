 Латвия провела инспекцию военной деятельности в Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Беларуси.
"Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь", - сказано в сообщении.
В ходе инспекции была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также вооруженных сил России, сообщили в ведомстве.
Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомления с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.
"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Беларуси", - отмечается в сообщении.
Инспекция осуществлена по инициативе Латвии.
14 сентября в Беларуси стартовали учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. В Минобороны Беларуси сообщили, что на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.
Согласно замыслу учений, Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
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а то накаркаете!
зеленый человечки (по украински - ихтамнеты) они такие...
их не зовешь на помощь, а они лучше вас знают что вам надо и лезут и лезут...
не отбиться... даже будапештским меморандумом...
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