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Все про:Беларусь (2767) Латвия (636) учения (2063)

 Латвия провела инспекцию военной деятельности в Беларуси

беларусь

Беларусь 13-16 сентября приняла инспекционную группу Латвии в рамках двусторонней договоренности по повышению доверия и безопасности между государствами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Беларуси.

"Представителями вооруженных сил Латвийской Республики проведена инспекция военной деятельности на территории полигонов "Борисовский", "Лепельский", "Лосвидо" и участка местности "Дретунь", - сказано в сообщении.

В ходе инспекции была предоставлена полная информация о деятельности подразделений Северо-западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси, а также вооруженных сил России, сообщили в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Запад-2017". В НАТО опасаются случайных инцидентов, которые могут перерасти в конфликт с РФ

Инспекционной группе была предоставлена возможность ознакомления с военной техникой, увидеть розыгрыш тактических эпизодов и осуществить облет на вертолете районов практических действий войск.

"По результатам проведенной инспекции латвийская сторона подтвердила высокий уровень транспарентности и широкую открытость Беларуси", - отмечается в сообщении.

Инспекция осуществлена по инициативе Латвии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Американский генерал об учениях "Запад-2017": "Россия демонстрирует США и НАТО свою готовность к войне"

14 сентября в Беларуси стартовали учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. В Минобороны Беларуси сообщили, что на территории их страны задействовано около 10 200 человек (от Республики Беларусь - более 7 тыс., от Российской Федерации - около 3 тыс.), а также 370 единиц бронетанковой техники, в том числе около 140 танков; до 150 единиц артиллерии и РСЗО; более 40 самолетов и вертолетов.

Согласно замыслу учений, Беларусь стремится не допустить развязывания вооруженного конфликта, дестабилизации обстановки в регионе, а Россия оказывает ей политическую поддержку, финансовую, военно-техническую и военную помощь.
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А как там война руссофашиков в союзе с лукашенковцами против Вейшнории?
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Alexandr Slavich - Вейшнория уже сбила 2 самолета РФ.., при том что не имеет даже ПВО...
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Читай уважно, ключові слова "увидеть розыгрыш "....😁😁😁
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Щось білорусів-порохоботів в таких темах як вітром сдуває...
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от лучше бы вы последний абзац не писали!
а то накаркаете!
зеленый человечки (по украински - ихтамнеты) они такие...
их не зовешь на помощь, а они лучше вас знают что вам надо и лезут и лезут...
не отбиться... даже будапештским меморандумом...
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самый надёжный источник - об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Беларуси, а в клубе друзей говоритса по другому - НАТО: учения "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне
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