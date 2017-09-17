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 Политика Украины
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Все про:Конституция (2001) Крым (20695) Чубаров (646)

 Поправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров

чубаров

Конституционная комиссия должна представить наработки предложений, изменений и дополнений в основной закон Украины о статусе Автономной Республики Крым до конца сентября.

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

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"Сегодня работает Конституционная комиссия по статусу АР Крым. В конце сентября мы должны уже предоставить наработанные предложения президенту и надеюсь он их внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины. Мы плодотворно работаем и, думаю, мы успеваем", - сказал он.

По словам Чубарова, комиссия должна предложить "такую формулу развития Крыма в составе украинского государства, которая приветствовалась бы и украинским обществом, и нашими партнерами".

"В этой формуле мы совершенно учитываем право крымскотатарского народа, как коренного народа Крыма, на самоопределение на своей земле. И при этом мы максимально взаимосвязываем права и обязанности всех этнических сообществ, включая крымских татар, живущих в Крыму", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Даже если Россия выполнит Минские соглашения, санкции из-за Крыма останутся в силе, - Волкер

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая ныне разрабатывает поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым. Первое заседание рабочей группы прошло 24 мая.

Президент Украины Петр Порошенко обозначил позицию, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей.
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Україна - унітарна держава, без будь-яких автономій.. Уже було.. Сподіваюсь, зміни до Конституції будуть прийматися парламентом за результатами всеукраїнського референдуму..
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На сьогоднішній день Крим є Автономною республікою за Конституцією України, але права кримських татар там не визначені. Стосовно референдума, то це може призвести до зовсім зворотних наслідків, такі де кримські татари можуть стати в опозицію до тих, хто забороняє їм мати Автономію. Поки вони єдині союзники України в Криму.
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А в Херсонской области или крымской области татарам жить впадло? Так это уже угрозы и шантаж!
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То есть ты предлагаешь им за Крым не воевать, понятно кто ты.
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В отличии от тебя, во время войны с рашей, я работаю для победы Украины, а не занимаюсь подковерной возней со статусами и прочей фигней. А вот ты реально шантажируешь и угрожаешь всем украинцам!
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Шипко вумный...))))))))) Ну про что с тобой еще можно говорить?
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"..право крымскотатарского народа, как коренного народа Крыма, на самоопределение на своей земле.." - це міна під Україну.. Якщо вона буде закладена - то рано, чи пізно вибухне..
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Так в срср казали про українців. Дивлячись яка буде закладена суть Автономії, то така і міна.
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Міна вже вибухнула і вона не кримськотатарська. І справа була не в Автономії, а в бездіяльності (або проросійській діяльності) української (або антиукраїнської) влади.
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Буде звільнено Крим - тоді й рішення буде прийматися.. З одночасною перевіркою того, яка частина кримсько-татарського населення залишилась в громадянстві України, а яка прийняла громадянство окупанта..Дуже б хотілося глянути на таку статистику..До речі - а чому б не караїмська автономія? Караїми - також корінний народ Криму.. Корінних народів Криму багато..
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Звичайно, що караїми теж корінні в Криму. Їх аж 800, або менше. Звичайно, що зміни повинні всі ризики враховувати. Автономія на сьогоднішній день є, тому переглядати треба. І ще раз кажу: до окупації Крима привела діяльність влади януковича, а не Автономія Криму.
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Яка різниця - скільки караїмів? Головне, що вони є..Якщо давати автономію кримським татарам - тоді й караїмам потрібно давати.. А щоб ніхто не був ображеним - область, в якій всі будуть рівними..
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Так і треба, навіть треба великі обмеження дій такої Автономії у міжнародній діяльності, референдумах та мовних і інших питаннях. На сьогодні дозволено більше по закону. Тому переглядати треба і необхідно знайти таку правову форму, яка задовольнить Україну і кримців.
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А навіщо ви,татари так вперто ту "владу" обирали?.Запам*ятай, а краще зроби тату на лобі -ми,українці,вам,татарам,ніяух не винні!. І,кажіть спасибі,що дозволили вам повернутись!. А просрали Крим ви,татари!.
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А з якого бодуна повинна бути татарська автономія?.Які ще вам потрібні права?. Ви ГРОМАДЯНИ України чи ні?.
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И ведь зарплату за это получают. Заняться больше нечем?
Ещё разработайте план подготовки Донецка к зиме. Это сейчас архиважно.
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Татары спят и им снится сон , как Крым стал ВЕЛИКИМ ТАТАРО-МОНГОЛЬСКИМ ХУРАЛОМ .
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Япона Мать - это казанским татарам снится - крымским снится , что они богатая провинция в составе Турецкой Османской империи ...., а самим туркам в Турции снится, что эта провинция, как было до этого поставляет в империю славянских женщин для гаремов.... , как в том знаменитом фильме "Роксалана" Поправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров - Цензор.НЕТ 3075
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Поскольку Бог наделил меня предвидеть на несколько лет вперёд , чем я любезно делюсь с читателями Цензора , то могу сказать абсолютно точно , что заигрывать с татарами - это кинуть украинцев через татарский хер ! Ибо впереди может быть много крови украинцев , если продолжать политику заигрывания с ними , они могут принести много проблем , как россияне , даже хуже , турки и азербайджан тут-же поддержат своих мусульманских "братьев".
Украинцы , смотрите чуть дальше своего носа , история Вас ничему не учит , так хотя бы умных людей ( таких , как я ))) слушайте .


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Япона Мать - спасибо "Оракул".... - но это и так очевидно всем, у кого голова не только для того что бы кушать...
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в том-то и беда , что в основной массе , чтобы кушать !
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Если ты так предвидишь, в чем я сомневаюсь, то расскажи когда и как вернется Крым?
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Ali Hasan - я за него Али скажу.... Когда рашка будет распадаться и судьба Крыма повиснет на волоске - меджлис на правах "коренного" народа обратится за помощью к единоверцу диктатору Эрдогану... А что дальше пока не ясною... - наверное море крови будет....
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Крым вернётся , когда сильно обнищает Россия , это долгий процесс , даже когда херло сдохнет , он сразу не уйдёт в Украину т.е. вариации на тему распада совка и никак по другому .И вот как только это произойдёт , "братский" татарский народ покажет своё истинное лицо , Вы должны быть к этому готовы .
И ещё , русских они боятся больше , чем украинцев , так сложилось исторически , поэтому исход может быть для украинцев более кровавым , конечно не дай Бог такого .
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Я такого пути не вижу. Если отвергнуть единственных союзников Украины в Крыму, то возврата Крыма можно не ждать. Эрдогана крымцы просить не будут, понимая привязанность Крыма к Украине.
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когда хуйло уйдет, аж бегом вернут Крым Украине и побегут в очередь за гуманитаркой от запада.
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Это вряд ли. В россии практически нет политиков, которые вернут Крым. За него нужно воевать и без помощи крымцев это не выйдет.
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уверен, что к тому моменту они будут в таком печальном состоянии, что вопроса такого даже стоять не будет.
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Может быть и так, но тогда мы можем не возврата Крыма при нашей жизни, это все усложнит.
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совок развалился довольно быстро, а расея на порядок слабее, так что лично я не думаю, что это займет много времени.
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Так говорили и про ссср в самом начале его создания.
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санкциями давить то начали не в самом начале.
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Тогда тоже бьіли санкции, что привело к развалу ссср через 70 лет.
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ханом должен быть потомок Гирея. а педро будет перекопским мурзой - крым сторожить.
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Та видал он этот крым в ракурсах... Вот на киевскую, винницкую, одесскую ... джамахерию он согласился бы.)))))))))))
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Пєца жид...ойц... жааадєнькій...Он на любую корону сагласітца...😀😀
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Татары ! Вы на Крым губу не раскатывайте , Крым был , есть и будет Украиной !!!!Запомните !
Если Вы думаете , что руками ( и жизнями ) украинцев будете выгребать жар , а потом Крым - это станет Крымско-татарскоц автономией , то Вы ошибаетесь !
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По пути цивилизованных стран нужно пойти ! Поступить как Америка с индейцами !
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В смысле... Как Россия в Ичкерии-Чечне после референдума народа?

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Нет ! Не перекручивай ! В Украине живут украинцы ! А татары в Татарстане !
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Если татары так хочут автономию так пускай за нее воюют не с нами а с теми кто их оккупировал.А нашими руками зарабатывать себе независимость не получиться. Что то не вдно на каких фронтах воюет татарский батальон.Крым только в составе Украины как Симферопольская и Севастопольская область и никаких отдельных парламентов и правительств. Уже были парламенты власти и видим чем закончилось. Даже лу-гандония себе правительство приобрела.хоть и дифективное.
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Или отдельное крымско-татарское государство, но только сейчас, когда Крым оккупирован парашей, либо крымская область на общих основаниях в составе Украины. Никаких особых статусов и никаких национальных автономий
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Крымская область.
Татары с кацапами нехай дружно идут напуй.
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молодцы татары, нет что б Турцию напрягать военной помощью, толкают идею крымско-татрской автономии...
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Крымский район херсонской или запорожской области. Хватит автономий
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Похоже татары уже Крым освободили , осталось со статусом определиться.
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Шкурные интересы татар во время войны и аннексии украинской территории - сильно воняют.
Никакой автономии в будущем у предателей быть не должно, Крымская область Украины - так будет справедливо. И решать это должен народ на референдуме, а не барыжья власть и верховна зрада.
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Это уже не имеет значения какой там будет статус,надо было раньше его делать,а пока можна поискать виноватых.
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Хахаха)) Чубаров истинный сын своего народа - решил осуществить самозахват всего полуострова, пока Киев пытается разыграть крымско-татарскую карту на международной арене. Конечно, объявим весь Крым Крымско-татарской автономией и пофигу, что они там составляют всего 13-14% населения.
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Любые подобные изменения в Конституцию должны утверждаться Всенародным Референдумом, а не эмоциями нескольких обкуренных депутангов.
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КОГДА В 2004-ОМ ШАПКОКРАД ЗАХВАТЫВАЛ ВЛАСТЬ , Я ПРЕДВИДЕЛ КАРТИНУ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ УКРАИНЦЕВ , ЦВЕТА НАЦИИ , Я ТОЛЬКО ОШИБСЯ НА 2 ГОДА , Я ДУМАЛ , ЧТО ЭТО ПРОИЗОЙДЁТ В 2010-2011 ГОДАХ !
СЕРДЦЕ НЫЛО , Я МАТЕРИЛСЯ НА ФОРУМЕ , ПИСАЛ ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАЛА , ИБО ЗАКОНЧИТСЯ КРОВЬЮ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ , НО МЕНЯ БАНИЛИ , ВЫПАДЫ БЫЛИ В МОЮ СТОРОНУ САМЫЕ ЗЛОБНЫЕ И Т.Д. , НО КО-МНЕ НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ , А ЮЩЕНКО - ЭТОТ ИУДА В ВЫШИВАНКЕ , ПРИЛОЖИЛ НЕМАЛО УСИЛИЙ , ЧТОБЫ КРОВЬ ПРОЛИЛАСЬ .
А ЗНАЕТЕ , ЧТО ШАПКОКРАД УКРАЛ У ТИМОШЕНКО ПОБЕДУ , ПО ИСТИННЫМ ПОДСЧЁТАМ ГОЛОСОВ ОНА ПОБЕДИЛА , НО ХРЯК , ПО ЖИЗНИ ШАГАЛ ПУТЁМ ВОРОВСТВА И МАХИНАЦИЙ , ОН ПРОСТО УКРАЛ У ТИМОШЕНКО ПОБЕДУ , ПРОСТО С ПОМОЩЬЮ МАХИНАЦИЙ УКРАЛ !!!
ТАК ВОТ СЕЙЧАС Я ВАМ ГОВОРЮ , НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ ПО КРЫМУ - ОН БЫЛ , ЕСТЬ И БУДЕТ УКРАИНОЙ И НИКАКИХ АВТОНОМИЙ !!!!
ДЛЯ ТАТАР СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В ТАТАРСКИХ ШКОЛАХ , ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ ( ПЕСНИ , ТАНЦЫ И ПР. ) НЕ БОЛЕЕ.
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Бегом освобождайте нам Крым , украинцы, а то мы земельку себе уже понарезали, пляжи поделили, охота бегом чебуречные ставить! Бегом! Руки чешутся...
Пошел ты на хер, чубаров, со своими карикатурами на хуйло в Киеве! И это и есть все ваше сопротивление, торгаш хренов, вали лесом!!!! Украина- унитарное государство ! Крым- Крымская область Украины. Все!Точка.
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очень по хохлятски нэ зьим, так понадкусюю.
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Нужно помочь нашим братьям - крымским татрам, другого такого случая уже не будет. Пусть у людей будет Родина хотя бы даже в оккупации.
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Надо будет думать о статусе Крыма и крымско-татарского народа после того, как Крым де-факто будет контролироваться унитарным государством Украина...
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тогда будет поздно, украинские националисты не дадут об этом думать. Проблемы нужно решать не прятать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров
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