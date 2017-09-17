 Поправки в Конституцию о статусе Крыма должны быть разработаны до конца сентября, - Чубаров

Об этом рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на 14-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Сегодня работает Конституционная комиссия по статусу АР Крым. В конце сентября мы должны уже предоставить наработанные предложения президенту и надеюсь он их внесет на рассмотрение Верховной Рады Украины. Мы плодотворно работаем и, думаю, мы успеваем", - сказал он.
По словам Чубарова, комиссия должна предложить "такую формулу развития Крыма в составе украинского государства, которая приветствовалась бы и украинским обществом, и нашими партнерами".
"В этой формуле мы совершенно учитываем право крымскотатарского народа, как коренного народа Крыма, на самоопределение на своей земле. И при этом мы максимально взаимосвязываем права и обязанности всех этнических сообществ, включая крымских татар, живущих в Крыму", - добавил он.
Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая ныне разрабатывает поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым. Первое заседание рабочей группы прошло 24 мая.
Президент Украины Петр Порошенко обозначил позицию, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму будет учитывать права других национальностей.
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Ещё разработайте план подготовки Донецка к зиме. Это сейчас архиважно.
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Украинцы , смотрите чуть дальше своего носа , история Вас ничему не учит , так хотя бы умных людей ( таких , как я ))) слушайте .
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И ещё , русских они боятся больше , чем украинцев , так сложилось исторически , поэтому исход может быть для украинцев более кровавым , конечно не дай Бог такого .
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https://www.youtube.com/watch?v=bDjFzo2ASLs
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Если Вы думаете , что руками ( и жизнями ) украинцев будете выгребать жар , а потом Крым - это станет Крымско-татарскоц автономией , то Вы ошибаетесь !
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Татары с кацапами нехай дружно идут напуй.
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Никакой автономии в будущем у предателей быть не должно, Крымская область Украины - так будет справедливо. И решать это должен народ на референдуме, а не барыжья власть и верховна зрада.
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СЕРДЦЕ НЫЛО , Я МАТЕРИЛСЯ НА ФОРУМЕ , ПИСАЛ ЧТОБЫ ВЛАСТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАЛА , ИБО ЗАКОНЧИТСЯ КРОВЬЮ ТИТУЛЬНОЙ НАЦИИ , НО МЕНЯ БАНИЛИ , ВЫПАДЫ БЫЛИ В МОЮ СТОРОНУ САМЫЕ ЗЛОБНЫЕ И Т.Д. , НО КО-МНЕ НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ , А ЮЩЕНКО - ЭТОТ ИУДА В ВЫШИВАНКЕ , ПРИЛОЖИЛ НЕМАЛО УСИЛИЙ , ЧТОБЫ КРОВЬ ПРОЛИЛАСЬ .
А ЗНАЕТЕ , ЧТО ШАПКОКРАД УКРАЛ У ТИМОШЕНКО ПОБЕДУ , ПО ИСТИННЫМ ПОДСЧЁТАМ ГОЛОСОВ ОНА ПОБЕДИЛА , НО ХРЯК , ПО ЖИЗНИ ШАГАЛ ПУТЁМ ВОРОВСТВА И МАХИНАЦИЙ , ОН ПРОСТО УКРАЛ У ТИМОШЕНКО ПОБЕДУ , ПРОСТО С ПОМОЩЬЮ МАХИНАЦИЙ УКРАЛ !!!
ТАК ВОТ СЕЙЧАС Я ВАМ ГОВОРЮ , НИКАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ ПО КРЫМУ - ОН БЫЛ , ЕСТЬ И БУДЕТ УКРАИНОЙ И НИКАКИХ АВТОНОМИЙ !!!!
ДЛЯ ТАТАР СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ В ТАТАРСКИХ ШКОЛАХ , ПОДДЕРЖИВАТЬ ИХ НАЦИОНАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ ( ПЕСНИ , ТАНЦЫ И ПР. ) НЕ БОЛЕЕ.
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Пошел ты на хер, чубаров, со своими карикатурами на хуйло в Киеве! И это и есть все ваше сопротивление, торгаш хренов, вали лесом!!!! Украина- унитарное государство ! Крым- Крымская область Украины. Все!Точка.
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